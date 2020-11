Salarii uriaşe la Primăria Cluj: Boc câştigă mai bine decât premierul, iar o bucătăreasă ia 6.000 de lei lunar

Primăria Cluj este darnică atunci când vine vorba de angajaţi. În multe cazuri, angajaţii municipalităţii clujene sunt chiar mai bine plătiţi decât omologii lor de la Bucureşti, iar primarul Emil Boc îl întrece pe premierul Ludovic Orban. Boc are un salariu de 23.400 de lei, în timp ce primul-ministru ia 22.256. Şi viceprimarii din Cluj sunt plătiţi regeşte. Salariul de viceprimar ajunge la 20.800 de lei.

Leafă de nabab are şi secretarul general al unităţii administrativ teritoriale Cluj (16.614 de lei), iar directorii duc în fiecare lună acasă între 16.391 de lei şi 14.495 de lei. Chiar şi un şef de birou sau un şef de oficiu încasează un salariu lunar de 13.157 de lei.

Mai jos sunt poliţiştii locali care ajung la 7.360 de lei lunar. În general şi cei mai prost plătii angajaţi ai Primăriei Cluj câştigă ceva mai bine decât angajaţii Primăriei Bucureşti aflaţi pe aceleaşi poziţţi. Astfel, un şofer angajat al Primăriei Cluj câştigă 5.665 de lei (faţă de 4.093 la Bucureşti), la fel ca un muncitor calificat, iar o bucătăreasă sau o lenjereasă iau în fiecare lună 5,748 de lei.

Ceva mai câştigă portarii, paznicii, bufetierii, manipulanţii de bunuri şi curierii - 4.748 de lei, iar un casier sau un magazioner duce acasă 5.581 de lei. Un dactilograf poate câştiga 5.805 (faţă de cel mult 4.332 lei la Bucureşti). Informaţiile sunt publice şi se găsesc pe site-ul Primăriei Cluj.

Lapte şi miere la Primăria Cluj

Pe lângă aceste salarii, angajaţii Primăriei Cluj beneficiază şi de numeroase spoiruri şi indemnizaţii. Este şi cazul sporului pentru condiţii de muncă, despre care se precizează că se acordă pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru. Acest spor le aduce angajaţilor în buzunare încă 15% din salariul de bază aferent lunii decembrie 2019. Foarte mulţi bani în plus primesc şi cei care lucrează pe fonduri europene şi care primesc în plus 50% din salariu. Încă o jumătate de salariu în plus mai primesc şi angajaţii cate au titlul ştiinţific de doctor. Totodată, fiecare angajat al Primăriei Cluj-Napoca, mai puţin primarul şi viceprimarul, beneficiază de vouchere de

vacanţă (1450 lei pe an) şi de indemnizaţii pentru hrană. Lista completă a sporurilor salariale şi a indemnizaţiilor se află de asemenea pe site-ul Primăriei Cluj,

Angajaţii municipalităţii au beneficiat şi în acest an de o majorări salariale, la fel ca în fiecare an. 2019 a fost printre cei mai buni ani în această privinţă.

Numai în ultimul 2019, angajaţii Primăriei Cluj-Napoca au beneficiat de două creşteri salariale, în lunile ianuarie şi august, iar o parte dintre ei au beneficiat în octomrbie 2019 de o nouă creştere salarială de 15%. Este vorba despre angajaţii din Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale. În referatul aprobat se prezentau şi motivele pentru care lefurile acestora au crescut din nou: „La eliberarea buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă au fost identificaţi următorii factori de risc pentru munca cu activitate la birou: suprasolicitare neuro-psihică, suprasolicitare vizuală, suprasolicitare osteo-musculo-articulară, risc de accidente de muncă, expunere profesională la zgomot, risc de expunere la agenţi biologici”. Consilierii locali au aprobat fără rezerve propunerea, astfel că miercuri, 16 octombrie 2019, a fost adoptată hotărâre în acest sens în Consiliu Local. Curtea de Conturi a găsit anul trecut o serie de nereguli În plus, Primăria Cluj-Napoca le-a acordat angajaţilor sporuri şi premii, unele dintre acestea la limita legalităţii. De altfel, într-un raport întocmit de către inspectorii Curţii de Conturi Cluj, Primăria Cluj-Napoca a fost acuzată că le-ar fi acordat angajaţilor săi premii şi sporuri nelegale. Este vorba despre stimulente şi premii de 13,5 milioane de lei, releva un raport al Curţii de Conturi dat publicităţii la finele anului trecut. Concret, au fost efectuate plăţi nelegale pentru ore prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care nu se lucrează, se subliniază în raport.

