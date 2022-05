Românul care a dat lovitura în capitala mondială a muzicii live. „E mai uşor să începi o afacere în SUA, dar şi rigorile sunt mai mari”

Mihai Drăgan a dat lovitura în SUA cu un business cu mare potenţial. Până în acest moment, aplicaţia sa de ticketing, Oveit, a emis milioane de bilete la concerte şi diverse alte evenimente pe tot Globul.





E vorba, de fapt, de un sistem de plată cashless pentru evenimente şi locaţii de agrement în sistem closed loop, iar lansarea produsului a fost făcută pe o insulă pustie, fără internet, fără electricitate. Aplicaţia lui le permite comercianţilor să îşi vândă produsele în cadrul evenimentelor online de „live shopping”. Practic, acest tip de comerţ combină transmisiunile live video cu comerţul online, deschizând astfel o nouă piaţă de ecommerce.

Ulterior, Mihai Drăgan a lansat Oveit NFT, un produs care se adresează în primul rând evenimentelor şi companiilor din zona de entertainment. Aceasta soluţie permite oricui să creeze şi să vândă NFT-uri cărora să le ataşeze diverse tipuri de utilitate.

Adevărul: Aţi înfiinţat prima companie pe când aveaţi 25 de ani. Ce domeniu de activitate viza şi ce s-a întâmplat cu ea?

Mihai Drăgan: Prima companie fondată a fost o agenţie de marketing digital, care a avut o creştere rapidă. Am atras clienţi locali şi externi, am primit peste 25 de premii pentru inovaţie şi creativitate, şi am reuşit să strângem o echipă excelentă. După această perioadă de evoluţie rapidă, compania a avut de-a face cu criza financiară declanşată între 2008 şi 2010. La momentul respectiv, planurile de creştere au fost, aşadar, blocate de efectele crizei în piaţă. O serie de clienţi de-ai noştri, cel mai mare fiind din zona media, au intrat în imposibilitate de plată. Acest lucru a afectat puternic cash-flow-ul companiei. În cele din urmă, compania a fost nevoită să închidă operaţiunile, la 5 ani de la fondarea sa. A fost o perioadă dificilă, dar am învăţat şi foarte multe lucruri care m-au ajutat mai târziu.

Începuturile unei afaceri de succes

În 2015, alături de Andrei Ştefan, aţi înfiinţat Oveit, companie care oferea soluţii de software pentru experienţe live. Ce înseamnă acest lucru mai exact?



Compania Oveit a pornit din România, cu obiectivul de a îmbunătăţi accesul la evenimentele live şi de a îl monetiza. Primul nostru produs a fost în sistem de ticketing online, care permitea emiterea biletelor în sistem self-service şi cu plata directă, instant, către organizatorii evenimentelor. La momentul respectiv, acesta era un concept unic şi dificil de implementat. Am reuşit să construim acest produs şi să îl lansăm pe piaţa din România. Ulterior, am lansat produsul în piaţa din SUA. În acest moment, aplicaţia de ticketing Oveit are peste 5000 de utilizatori peste tot în lume şi câteva milioane de bilete emise.

În timpul dezvoltării produsului am observat nevoia de a permite organizatorilor de festivaluri plata cu brăţări sau carduri RFID (n.r- cu identificare prin frecvenţă radio), precum şi accesul la aceste evenimente. În 2018 am lansat primul prototip a ceea ce urma să devină Oveit Pay, un sistem de plată cashless pentru evenimente şi locaţii de agrement în sistem closed loop. Lansarea a fost făcută pe o insulă pustie, fără internet, fără electricitate şi s-a dovedit a fi un produs foarte util pentru multe companii din lume.

Bazându-ne pe experienţa noastră de plăţi în experienţe live am construit şi lansat produsul Streams.live, o aplicaţie care le permite comercianţilor să îşi vândă produsele în cadrul evenimentelor online de „live shopping”. Acest tip de comerţ combină transmisiunile live video cu comerţul online, deschizând astfel o nouă piaţă de ecommerce.

Inovaţia afacerii

Ce anume vi s-a părut cel mai provocator atunci când aţi lansat Oveit? Şi care era avantajul pe care îl aveaţi pe piaţă?



Cea mai mare provocare a fost probabil şi cel mai mare avantaj, şi anume faptul că echipa venea din zona tehnologiei şi a e-commerce-ului, ceea ce ne-a dat o perspectivă nouă asupra lumii experienţelor live. O surpriză pentru noi a fost că cei ce organizau astfel de experienţe nu puteau procesa şi primi plăţile instant, cum se întâmplă în alte tranzacţii online. Nu puteau accesa bazele de date cu proprii clienţi. În momentul în care un eveniment este organizat printr-o companie clasică de ticketing, plăţile vin târziu, iar accesul la informaţii despre clienţi este aproape inexistent. Noi ne-am dorit încă de la început să rezolvăm aceste probleme şi multe altele pe care le-am observat în această industrie.

Pe de alta parte nu aveam o înţelegere foarte clară a lumii evenimentelor live. A durat o perioadă până am înţeles ce se întâmplă în momentul în care câteva mii de oameni vor să intre într-o sală de evenimente (fizică sau virtuală), dar odată cu evoluţia companiei, am reuşit să scalăm toate operaţiunile foarte bine.

Oveit s-a dezvoltat rapid şi, 4 ani mai târziu, în 2019, sediul companiei s-a mutat în Austin, Texas. De ce această mutare? Cu ce a venit ea la pachet, cu ce fel de provocări şi oportunităţi?

Austin este denumită „Live music capital of the world” (n.r.- capitala mondială a muzicii live). Este locul în care cele mai mari companii de tehnologie, dar şi cele de live entertainment îşi au sediul sau o prezenţă foarte serioasă. Pe lângă companii precum Live Nation, au prezenţe solide acolo şi Tesla, Apple, Samsung, şi multe alte companii.

Cea mai mare provocare pentru o companie europeană este înţelegerea şi adaptarea la diferenţele culturale. Spun „o companie europeană” pentru că nu există diferenţe între a veni din România sau din Germania într-un loc precum Austin, Texas. De oriunde ai veni, trebuie înţeleasă cultura locală, costurile şi veniturile locale, şi mai ales viteza de creştere necesară pentru a reuşi în SUA.

Care a fost cel mai bun sfat pe care l-aţi primit în ceea ce priveşte antreprenoriatul? Sau care v-a inspirat în acest sens?

Nu ţin minte un astfel de sfat. Obiectivul a fost întotdeauna de a construi produse bune care să îmbunătăţească viaţa a cât mai mulţi oameni. De asemenea, nu aş spune că antreprenoriatul în sine este o ţintă. Este mai degrabă o unealtă care poate ajuta la a construi produse sau servicii ce pot ajuta lumea din jur. Dacă puteţi face acest lucru fără a fi antreprenori, recomand să o faceţi. Nu este o carieră pe care aş recomanda-o ca primă soluţie nimănui.

Diferenţele din SUA şi România

Cum diferă mediul de afaceri din România faţă de cel din Statele Unite?

Principalele diferenţe sunt la nivel de dimensiune a pieţei, de disponibilitate a oportunităţilor, de oportunităţi de colaborare şi de uşurinţă în a face afaceri. Este vorba de o cultură de afaceri ce s-a dezvoltat în ultimii aproximativ 400 de ani, pe când în România sunt doar 30 de ani.

Pot spune că este mai uşor să începi o afacere în Statele Unite, dar şi rigorile sunt mult mai ridicate, având în vedere concurenţa şi istoricul de excelenţă. Aş sublinia însă dimensiunea pieţei. Nu există nicio altă piaţă în lume, nici chiar aproape, ca mărime şi similitudine culturală. Ca exemplu, doar statul Texas este a 9-a economie a lumii, înaintea Spaniei, Australiei, Mexicului, Canadei. California este a 5-a economie a lumii, înaintea Germaniei, Marii Britanii şi Italiei. În afară de acestea două, mai sunt încă 48 de state, unite de o economie şi cultură comune.

Live Stream Shopping pentru cumpărăturile online pe site-ul retailerilor a fost unul dintre conceptele digitale de succes pe care le-aţi lansat în 2020. Cum a fost el primit în SUA, iar apoi în România?

Produsul Streams.live a fost foarte bine primit. În acest moment, peste 2000 de comercianţi s-au înregistrat, în mare parte în SUA, pentru a folosi produsul. Principalul motiv pentru creşterea rapidă a fost legat de necesarul de interacţiune între vânzători şi cumpărători, precum şi asistenţă la cumpărături mai bună. În plus, foarte multe magazine au fost închise în perioada pandemiei. Comerţul online, oricât de plăcut este când ştim ce vrem să cumpărăm, nu este de ajuns când nu ştim să cumpărăm.

Streams.live a fost primit foarte bine şi în România, în mare parte de branduri mai mari. Avem utilizatori într-o mulţime de industrii, de la zona auto la zona de electronic, de la livrare de mâncare până la produse de îngrijire personală.

România, o piaţă prietenoasă

Apropo de acest lucru, cum vedeţi că se raportează piaţa românească faţă de astfel de soluţii tehnologice inovatoare? Este ea prietenoasă faţă de astfel de inovaţii sau, dimpotrivă? Sau este neutră?



Da, România este o piaţă prietenoasă cu inovaţiile în tehnologie, în special în cadrul companiilor medii şi mari. Acestea sunt companiile care au atât bugetul, cât şi apetitul pentru îmbunătăţirea relaţiei cu clientul. Clientul final este de asemenea dornic de a îmbrăţişa inovaţia care îi face viaţa mai bună.

Am observat că toate produsele noastre inovatoare au fost îmbrăţişate foarte repede şi în piaţa din România, mai întâi de partenerii deja existenţi şi apoi noi companii din piaţă.

Recent aţi lansat şi soluţia Oveit NFT, ce presupune ea? Cui se adresează această soluţie digitală?

Oveit NFT este un produs care se adresează în primul rând evenimentelor şi companiilor din zona de entertainment. Aceasta soluţie permite oricui să creeze şi să vândă NFT-uri cărora să le ataşeze diverse tipuri de utilitate. Exemple de utilitate ar fi accesul la evenimente, produse şi servicii, abonamente şi multe altele.

Nu este nevoie de nici un fel de cunoştinţe tehnice pentru a implementa produsul şi pentru a începe să vinzi NFT-uri cu plata prin card, bancară sau prin plata în criptomonede. Până în acest moment, majoritatea evenimentelor care folosesc soluţia noastră de NFT tickets au fost evenimente internaţionale precum Paris Blockchain Week, Los Angeles NFT Week sau Australian Crypto Convention, dar recent, am observat adopţia şi în cadrul evenimentelor şi companiilor din România.

Un exemplu foarte drag nouă este Copacul Dorinţelor, primul film din lume lansat sub forma de fotograme ca NFT. Vânzărea aceasta este derulată de Hospice Casa Speranţei, o organizaţie minunată de îngrijire paliativă. Cei care vor să cumpere o astfel de fotogramă şi să susţină eforturile caritabile pot face acest lucru la https://oveit.com/copacul-dorintelor/.

La ce ne ajută NFT-urile şi cum se diferenţiază soluţia dumneavoastră de altele din această piaţă?

NFT-urile sunt contracte digitale de proprietate asupra unui bun digital. În ce am observat noi, NFT-urile pot să exprime proprietatea asupra a diferite tipuri de bunuri şi beneficii. Principala diferenţă faţă de structurile de date clasice (de exemplu, site-uri de social media, aplicaţii centralizate, baze de date tradiţionale) este că datele sunt transparente, pornind de la smart contractul care guvernează distribuţia lor până la tranzacţii. Smart contractul în sine este o tipologie de aplicaţie specială ce este autorizată şi se derulează pe întreagă reţea blockchain, nu într-un singur loc.

Pe cine avantajează

Puteţi să daţi un exemplu concret despre cum ar putea ea fi folosită şi cum ar fi această experienţă? Pe cine ar avantaja în primul rând?



În cazul nostru există două cazuri foarte importante de folosire al NFT-urilor. Primul este cel al evenimentelor ce pot folosi un tip nou de bilete, biletele NFT. Acestea pot oferi diverse beneficii cumpărătorilor şi odată cumpărate nu mai pot fi retrase, precum nu mai poate fi retras nici smart contractul ce confirmă autenticitatea lor din partea vânzătorului.

Din perspectiva vânzătorului de bilete, acestea îi dau acces la diverse beneficii prin tehnologia Oveit NFT. Unul dintre cele mai populare este acela că într-un bilet NFT se pot împacheta mai multe beneficii decât accesul la un eveniment. Un bilet NFT poate permite accesul în zone speciale din eveniment - poate tricoul autentic al artistului, o băutură răcoritoare şi un burger, poate chiar acces pe viaţă în toate evenimentele viitoare. Un alt beneficiu este acela că, folosind sistemul de „perpetual royalties”, organizatorul poate face parte din orice tranzacţie viitoare vânzării iniţiale, ceva ce nu era disponibil anterior pentru organizatorii de evenimente. Piaţa secundară (revânzarea biletelor) era o piaţă neagră sau gri în care un potenţial „scalper” putea cumpăra biletele iniţial şi le putea revinde la orice preţ ulterior, stricând experienţa fanilor. Acum, organizatorul poate construi procedurile de revânzare şi poate comunica public care sunt acestea, ce părţi revin organizatorului şi artistului, etc.

Un al doilea mod în care de această dată Streams.live permite vânzarea NFT-urilor, este vânzarea de NFTs live, în timpul transmisiilor video. Ne putem imagina un artist ce construieşte o operă de artă care poate fi cumparată sub forma de NFT înainte de a fi finalizată. Putem să ne imaginăm un vânzător imobiliar ce prezintă o casă, iar cel ce cumpără NFT-ul, poate avea acces la vizionări privilegiate şi poate funcţiona sub forma unui antecontract pentru cei doritori de cumpărături imobiliare.

Cum vedeţi pătrunderea în România a NFT-urilor? Ce fel de tendinţă aţi spune că au pe piaţa de la noi? Cum credeţi că va evolua această piaţă?

În România ne aşteptăm ca zona de NFT să înceapă să evolueze din zona de entertainment (artişti, label muzical, organizatori evenimente), să evolueze către zona de marketing experienţial, iar apoi să se extindă către gaming şi alte industrii. Foarte important este ca aceste noi instrumente digitale să fie văzute mai degrabă ca unelte utile, nu ca sisteme de îmbogăţire rapidă.

Vă mai recomandăm şi: