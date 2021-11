„Proiectul secolului” pentru clujeni va costa 2 miliarde de euro. De ce s-a dublat preţul estimat al metroului

Consilierii locali clujeni trebuie să voteze, luni, studiu de fezabilitate pentru metroul care va lega oraşul pe cea mai aglomerată axă - est-vest.

Faţă de datele din studiul de prefezabilitate realizat în toamna anului trecut sunt câteva modificări. Cea mai importantă fiind suma necesară investiţiei, care s-a dublat practic, ajungând la 2 miliarde de euro. „Metroul va avea o lungime de 14,4 km, 14 staţii, iar costurile sunt de 986 de milioane de euro. Durata de implementare va fi de aproape 11 ani”, spunea Emil Boc în octombrie 2020.

Studiul de fezabilitate, ce trebuie votat luni de consilieri, prevede un cost de 2,05 miliarde de euro, dar şi o lungime mai mare - 21 de kilometri respectiv 19 staţii. Studiile de fezabilitate spre deosebire de cele de prefezabilitate analizează mai în detaliu costurile finale. Astfel, pe lângă modificarea lungimii şi a traseului, şi acesta este un motiv pentru dublarea preţului.

40 de trenuri pe oră şi sens

Realizatorii studiului au analizat mai multe scenarii, metrou greu, monorail, tramvai în cale proprie, autobuz în cale proprie. Concluzia lor a fost că cea mai bună variantă este metroul uşor pe traseul: Floreşti- Piaţa Unirii- Piaţa Mărăşti - Bulevardul Muncii /Europa unită/Depou Sopor. Linia de metrou uşor va avea 19 staţii subterane şi un depou suprateran, cu o capacitate de transport nominală maximă la interval de 90 de secunde de 15.200/21.600 de pasageri pe oră şi sens (40 de trenuri pe oră şi sens).

Între staţii vor fi realizate tuneluri circulare gemene executate cu maşini de forat tuneluri. Flota de material rulant va fi constituită din trenuri cu trei vagoane, cu lungime de 51 metri, lăţime 2,65 metri, cu capacitate nominală/maximă 380/540 de locuri. Trenurile de metrou sunt prevăzute cu tehnologie fără mecanic „driverless” ceea ce înseamnă că personalul nu este necesar la bord.

Termen de realizare - 10 ani

Durata de realizare a investiţiei este de 10 ani (128 de luni). Proiectarea preliminară durează 18 luni, proceduri de licitaţie - 14 luni, proiectare şi execuţie lucrări inclusiv achiziţie material rulant 96 de luni.

Punctele principale de interes ce trebuie deservite de către viitorul traseu de metrou pe axa vest-centru-est sunt: centrul zonei de Sud a comunei Floreşti, spitalul Regional de urgenţă, centrul comercial Vivo, cartierul Mănăştur, centrul municipiului Cluj Napoca, Aurel Vlaicu/Pod IRA. Noul punct de oprire de la podul IRA asigură conexiunea cu trenul Metropolitan care va utiliza infrastructura de cale ferată existentă.

„Investiţia nu e rentabilă”

În studiu se arată că investiţia nu e rentabilă financiar, dar aspectele financiare sunt compensate:

„Investiţia nu este rentabilă din punct de vedere financiar rezultând valorile corespunzătoare pentru rentabilitatea financiară a investiţiei. Rezultatele nefavorabile din punct de vedere financiar sunt compensate de rezultatele favorabile din punct de vedere social economic. Impactul social economic fiind obiectivul urmărit pentru proiecte de infrastructură de transport public călători”.

De unde vin banii

Sursele de finanţare vor proveni din bugetele locale ale municipiului Cluj-Napoca şi ale Floreştiului, respectiv din PNRR, Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Transporturi şi fonduri de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Acuzaţii de lipsă de transparenţă

Activistul civic Istvan Szakats acuză, pe pagina de Facebook „Clujul civic”, Primăria de lipsă de transparenţă. În 8 septembrie, pe platforma Declic a fost lansată o petiţie către Ursula von der Leyen, Frans Timmermans, Margrethe Vestager, Florin Cîţu, Cristian Ghinea şi Emil Boc, în care se deplângea modul viciat în care Primăria Cluj-Napoca alegea să-şi susţină proiectul şi aşa controversat în faţa comunităţii.

Szakats a scris astăzi pe grupul „Clujul civic”: „Din păcate, realitatea ne subclasează şi cele mai urâte vise. Am îndrăznit noi atunci să cerem consultare reală pe metrou? Iată noutăţile.

Luni, 22 noiembrie primarul Boc va încearca să treacă studiul de fezabilitate al proiectului de metrou FĂRĂ ORICE dezbatere publică - băgând-o, printr-un tertip, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local.

Constatăm cu amărăciune că prin asta administraţia Clujului atinge un nou record al şaradei politicianiste şi al batjocurii faţă de cetăţean.

Ne-am întrebat noi în 8 septembrie, ne putem întreba şi acum cu exact aceleaşi cuvinte: "cât respect arătaţi faţă de specialiştii oraşului, cărora practic li se refuză posibilitatea să îşi exprime, din timp, un punct de vedere avizat pe marginea proiectului?" De-acum ni-e clar”.

Trei zile pentru un studiu de 701 pagini

Consilierii locali vor avea de aprofundat în trei zile un studiu de 701 pagini, precizează Szakats.

„Domnule Boc, în 10 septembrie 2021, pe ZCJ-Live, aţi spus: "La metrou, evident că va fi finanţat după parcurgerea procedurilor legale. Nu ştii că procedurile sunt în curs, şi evident, dacă sunt parcurse procedurile legale proiectul este finanţat. Deci până când atâta ipocrizie şi atât teribilism? Până la urmă ei folosesc nişte argumente din astea care sunt parte a procedurii, deci parte a unei proceduri, da? Ca să spui stai să nu aprobaţi că noi nu am discutat. Poi sunt parte a procedurii, şi dacă toate procedurile vor fi legale cu studiu de fezabilitate cu tot ce înseamnă proiectul, evident, merge în finanţare."

Ce spune Boc: „Discutăm de doi ani de proiect”

Întrebat la o emisiune radio , ZCJ.RO live, dacă nu e prea din scurtă supunerea la dezbatere a studiului de fezabilitate pentru metrou, primarul la spus : „Dragii mei, credeţi că discutăm de metrou de ieri de astăzi, discutăm de ani de zile. E o etapă procedurală pe care avem de aprobat, e vorba despre indicatorii tehnico-economici, trebuie să vedem exact cât costă şi ce spun specialiştii cu privire la acest indicator tehnico-economic. După aia intrăm înalte furci caudine, intrăm la Ministerul Transporturilor, după aia în comisiile interministeriale, după aceea trebuie dată o hotărâre de guvern. De doi ani de zile facem dezbateri publice, am făcut etape intermediare, am adoptat prin consiliile locale, am adoptat studiul de prefezabilitate. Studiul ăsta nu a venit din cer. Am avut studiul de prefezabilitate iniţial care a ajuns inclusiv pe masa guvernului. Deci de doi ani de zile tot lucrăm pe faze procedurale şi acum suntem într-o etapă în care merge mai departe astfel încât să fie accesaţi banii europeni.”

Primarul a mai precizat că de joi, de când a fost postat studiul pe site-ul primăriei, până luni – când are loc şedinţa de Consiliu, toată lumea poate să se documenteze să se informeze. „Nu e un subiect o nou pe ordinea de zi. Anul trecut am avut în decembrie două dezbateri pe tema aceasta, am avut şi anul acesta dezbateri publice pe lângă discuţiile tehnice prin comisiile tehnice cu specialiştii de la monumente de la mediul şi celelalte. Este un proces complex care presupune multe etape.”

Boc: „Proiectul secolului pe care îl trăim”

Primarul a subliniat importanţa metroului pentru clujeni: „E proiector secolului pe care îl trăim la Cluj, pentru că el, pe de o parte va decongestionare radical traficul din Cluj-Napoca pe axa Floreşti- Aeroport, pe care o avem şi ne sufocăm, va conecta marile obiective ale Clujului, Spitalul Regional de Urgenţă, aeroportul gara. Spitalul Regional de urgenţă va fi gata în următorii ani şi trebuie să asigurăm şi conectivitatea necesară pentru ca noi să putem ajunge acolo. De asemenea dezvoltarea pe zonele Soporului şi Bulevardul Muncii, cele două braţe importante de dezvoltare; în al treilea rând asta va însemna din nou calitatea vieţii crescută, spaţii pietonale extinse, piste de biciclete, calitatea aerului, un volum foarte mare de călători care va fi luat din maşină şi va fi dus mai repede dintr-o parte în alta a zonei metropolitane; apoi Clujul nu se va putea dezvolta în continuare şi să-şi menţină calitatea vieţii dacă nu integrează zona metropolitană”.

Boc a concluzionat: „au fost analizate 5 alternative pentru a găsi cea mai bună soluţie. Din toate aceste analize, metroul e singura soluţie viabilă şi necesareă şi vorbesc pe baza documentelor oferite de specialişti care cu asta se ocupă.”

