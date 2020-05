Povestea românului care lucrează la cea mai bună echipă din Formula 1. Ce spune despre Lewis Hamilton

Vlad Petrescu are 24 de ani, dar în ciuda tinereţii, are o mulţime de realizări. Absolvent de aeronautică în Olanda, la TU Delft, şi de robotică, în Singapore, la Nanyang Technological University, Vlad are şi un master la UCL London. Toate acestea, dar mai ales pasiunea pentru tehnologie şi spiritul său inovator, i-au adus un post de inginer la cea mai puternică echipă de Formula 1.

Vlad a fost pasionat de tehnologie încă din copilărie. Când era elev în şcoala generală, şi-a creat un mic laborator, în care a tot experimentat, ajungând la un moment dat să-şi construiască propria maşină. Asta se întâmpla în liceu.

„Am început cu skateboard-uri electrice. Am obţinut premii naţionale la olimpiadele de robotică, iar în ultimii doi ani de liceu m-am hotărât să-mi construiesc propria maşină, cu scopul de a o conduce înainte de 18 ani. Proiectul a durat destul de mult, a fost terminat la un an după ce mi-am luat permisul de conducere, însă am învăţat o mulţime de lucruri. Pe scurt, am cumpărat un motor Kawasaki, sistemul de direcţie şi frânare de la un Tico şi am construit un şasiu de oţel în jurul lor. Toate aceste proiecte din timpul liceului m-au ajutat foarte mult la facultate, când am ajuns să studiez ingineria aerospaţială la TU Delft, în Olanda“, povesteşte Vlad.

Având deja o experienţă vastă pentru vârsta sa, a ajuns ulterior să se implice în proiecte din ce în ce mai interesante. În perioada studenţiei în Olanda, a devenit un membru de bază al echipei de Formula Student. „În facultate m-am implicat în proiecte din ce în ce mai interesante, precum Formula Student şi DARE, un club de rachete care m-a susţinut să-mi lansez prima mea rachetă la o altitudine de un kilometru. Am câştigat locul 1 la Formula Student în Marea Britanie şi în Germania.“

Locul doi la concursul lui Elon Musk

La sfârşitul facultăţii, Vlad Petrescu a avut ocazia să-l cunoască personal pe faimosul om de afaceri Elon Musk, celebru pentru investiţiile făcute în programul spaţial Space X, dar şi în industria autovehiculelor electrice, prin compania Tesla Motors. În urmă cu şase ani, Musk prezenta proiectul unui nou mijloc de transport, diferit de tot ceea ce s-a inventat până acum. Denumit Hyperloop, acesta ar putea înlocui trenurile de mare viteză şi chiar şi avioanele, pe distanţe de maximum 1.600 de kilometri.

Hyperloop e un fel de capsulă care ar urma să ruleze într-un tub special, cu viteze de sute de kilometri pe oră şi ajungând, în unele cazuri, până la 1.200 de kilometri pe oră. Chiar dacă până acum a rămas mai mult pe hârtie, proiectul continuă să-l intereseze pe Musk. Nu întâmplător, afaceristul american a organizat, în ultimii ani, concursuri dedicate tinerilor inovatori, având ca temă acest proiect. O astfel de competiţie a avut loc în SUA, în 2018.

Vlad şi colegii săi alături de Elon Musk. FOTO: Arhivă personală

„După facultate, în 2017, am început împreună cu doi colegi să construim echipa Hyperloop. Am avut 1.000 de aplicanţi, majoritatea olandezi, dintre care am ales 40 de ingineri, împărţiţi pe diferite departamente tehnice. Ţelul nostru a fost să participăm la competiţia Space X organizată în Los Angeles, California. Având echipa pregătită cu zece luni înaintea competiţiei, am început să construim prototipul Hyperloop destinat să atingă 500 de kilometri pe oră în 10 secunde, în tubul vidat de un kilometru. În 2018, echipa noastră a câştigat premiul doi la competiţia Space X“, povesteşte Vlad.

Proiectul echipei coordonate de tânărul român i-a reţinut atenţia miliardarului. Elon Musk i-a abordat pe băieţi şi le-a cerut câteva detalii despre modul în care au realizat proiectul. „La câteva ore după premiere, am stat de vorbă cu Elon. A fost foarte interesat de bateriile noastre şi de modul în care am împachetat cele 1.000 de celule litiu-ion. Am discutat şi despre interiorul capsulei, care a fost construită la o scară 1:2, ca mock-up pentru reprezentarea ergonomiei pasagerilor.“

Cooptat în echipa Mercedes de Formula 1

Interesele în tehnologie ale lui Vlad Petrescu au continuat şi după absolvirea programului de masterat, mai ales că i s-a ivit o nouă oportunitate: aceea de a lucra cu cea mai bună echipă de Formula 1. „Imediat după competiţia organizată de Elon Musk, am urmat un masterat de un an în Londra, la UCL, în inginerie şi antreprenoriat. Acolo l-am cunoscut pe Ben Hodgkinson, actualul şef al departamentului Power Unit Product Engineering la echipa de Formula 1 Mercedes şi fost student la UCL. Vorbind despre proiectele mele din trecut, Ben m-a invitat, în februarie 2019, la un interviu pentru echipa F1. După o săptămână, mi-a fost oferit job-ul din prezent, de Product Engineer la echipa Mercedes F1. Am acceptat postul cu bucurie, cu condiţia de a începe în septembrie 2019, după terminarea masteratului“, explică Vlad.

În prezent, tânărul lucrează la proiectarea şi îmbunătăţirea power unit-ului cu şase titluri mondiale consecutive. Este vorba despre un power unit care deţine recordul pentru o eficienţă de peste 50%. Acesta e un lucru mai mult decât remarcabil, ţinând cont că majoritatea motoarelor termice din maşinile moderne au o eficienţă medie între 25% şi 35%, care este constant împinsă de tehnologiile hibride dezvoltate în Formula 1.

Cum l-a cunoscut pe Lewis Hamilton

La scurt timp după cooptarea lui Vlad Petrescu, Mercedes a câştigat un nou titlu mondial la Formula 1, iar pilotul numărul unu al scuderiei, Lewis Hamilton, a devenit campion mondial la Formula 1 pentru a şasea oară, chiar la începutul lunii noiembrie 2019, după Marele Premiu al SUA. Atunci, întreaga echipă Mercedes F1 l-a sărbătorit pe campion. Aşa a avut ocazia să-l cunoască îndeaproape şi Vlad, care s-a declarat impresionat.

Vlad (încercuit) a sărbătorit câştigarea titlului mondial alături de alte sute de colegi angajaţi ai echipei de F1

„Am sărbătorit la fabrica de la Brixworth, pe 6 noiembrie 2019 (n.r. – Hamilton a devenit pentru a 6-a oară campion mondial de Formula 1 la Austin, în SUA, pe 4 noiembrie 2019). Lewis Hamilton şi Valtteri Bottas au venit să povestim, împreună cu Toto Wolff, directorul general al echipei. A fost foarte plăcut, iar despre Hamilton pot spune că e un tip foarte prietenos, care ştie să se facă plăcut şi nu e deloc arogant, deşi are performanţe uriaşe. Prima dată, la Brixworth, am discutat doar puţin, cinci minute, dar mi-a promis că vom sta mai mult la poveşti cu ocazia microrevelionului. A rămas să bem ceva împreună şi să-mi povestească mai multe despre munca lui – şi s-a ţinut de cuvânt“, a încheiat Vlad Petrescu.