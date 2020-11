Povestea nefardată a românilor care se bat în luptele ilegale în Londra. Dramele unui fost profesor şi ale unui fost contabil

Întocmai ca în „Lionheart”, un mare succes cinematografic al anilor 90 cu Jean Claude Van Damme în prim plan, doi români au găsit o cale ocolită să facă bani: participă la luptel ilegale. Doar că asta nu se întâmplă în America, ci în cartierele rău famate din Londra.



Mai mulţi est-europeni, printre care români, bulgari unguri şi turci, alături de pakistanezi, indieni şi britanici, luau parte la lupte ilegale în Marea Britanie. Printre ei se află şi doi români, un profesor şi un contabil din România. Ambii au o poveste tristă.

La luptă cu viaţa

Adrian este clujean, a fost contabil şi a rămas fără casă, după ce firma la care lucra în România a dat faliment, în 2010, în timpul crizei. În prealabil, din credite a încercat să pună pe picioare o firmă imobiliară, însă a dat faliment şi a rămas fără banii investiţi în construcţia unui bloc. „Credeam că o să devin milionar, dar am ajuns falit. Asta în mai puţin de doi ani, cred că nici măcar un an şi jumătate”, oftează amar.

Şi pentru că un necaz nu vine niciodată singur, a rămas şi şomer. Fără firmă, loc de muncă, dar şi fără apartament, după ce una dintre băncile creditoare l-a executat silit, Adrian a decis să ia viaţa în piept.

A trimis „zeci, poate chiar sute de CV-uri peste tot”, dar răspunsurile se lăsau aşteptate la nesfârşit. Nu aşteptau după el însă nici facturile, nici hrana şi nici proprietarul apartamentului în care s-a mutat în chirie. Aşa că a luat o decizie radicală: a plecat la muncă peste hotare.

Adrian a rămas falit după ce afacerea începută de el a dat faliment, iar apoi şi-a pierdut job-ul şi casa

„Era clar că nimeni nu mai are nevoie de un contabil, toate firmele au făcut reduceri de personal în vremea aceea, iar eu nu voiam să mă duc într-o fabrică, pe post de muncitor, ba să mă trezesc că şi aia dă faliment. M-am dus în Germania unde aveam nişte prieteni şi m-am angajat în construcţii”, rememorează el.

Cum a început totul

Practicant de arte marţiale încă din copilărie, Adrian a aflat într-o zi că poate face bani din asta. „I-am auzit pe doi colegi pe şantier care povesteau că au asistat la mai multe lupte ilegale, iar unul dintre ei m-a întrebat dacă n-aş fi curios şi eu să asist la aşa ceva. Două săptămâni mai târziu eram la Hamburg şi atunci am făcut o nebunie. Am pariat cu amicul meu că îi pot bate pe toţi cei 8 concurenţi. Şi am făcut-o, am luat un premiu de 1.500 de euro, numai bun de pus pe rană”, povesteşte clujeanul.

A fost apoi invitat la diverse evenimente de acest gen ţinute în cel mai mare secret şi în alte oraşe ale Germaniei, dar şi la Paris şi Londra. Şi deşi nu-i plac clima şi nici britanicii, a rămas în Anglia, dintr-un motiv pragmatic: aici se organizează, spune el, mai multe „gale” ilegale de bătăi.

„Singura regulă e că nu ai voie să-l omori pe celălalt sau să-l laşi infirm. Bineînţeles că s-au întâmplat şi din astea. În rest, la astfel de lupte am văzut karatişti, judoka, oameni şi care au făcut diverse lupte. Se câştigă bine: o dată am primit aproape 4.000 de lire, ce-i drept după un weekend istovitor. Şi nu plătesc impozit”, se amuză el.

Planuri de viitor

Tot la Londra l-a cunoscut pe Vlad, fost profesor, originar din Bucureşti. Povestea lui e la fel de tristă: acum câţiva ani a avut probleme cu alcoolul, după ce soţia sa a murit într-un accident. Rămas fără niciun scop, a decis, la fel ca şi Adrian, să plece din ţară. A renunţat la catedră.

La un moment dat, în urmă cu doi ani, a aflat şi el că poate face bani din lupte. Ca o coincidenţă, Vlad practicase şi el mai multe stiluri de arte marţiale, iar în adolescenţă, în cartierul Rahova, obişnuia să se bată destul de des pe stradă.

Vlad a ajuns mai mult din întâmplare să se bată pentru bani în Londra

„Un pakistanez mi-a spus de lupte. Iniţial nu ştiam că sunt ilegale şi când m-am întâlnit cu un prieten i-am povestit ce vreau să fac. El mi-a zis că ştie pe altcineva, tot român, un tip din Cluj, care face asta şi s-a oferit să mi-l prezinte”, povesteşte Vlad.

Cei doi s-au împrietenit repede şi au luat parte la câteva gale comune. „Sunt şi bătăi între grupuri, plătite bine, iar eu cu Adrian avem grijă să facem mereu parte din aceeaşi echipă”, mărturiseşte el.

Nici Adrian şi nici Vlad nu vor să facă asta la nesfârşit. „La un moment dat ne vom întoarce acasă, am strâns nişte bani şi ne gândim să facem o afacere în comun. Iniţial voiam să deschidem câte un local în Cluj şi în Bucureşti, pentru că în oraşele noastre natale se învârt mulţi bani. Criza asta de acum ne-a pus însă pe gânduri, va trebui să ne reorientăm spre alt domeniu”, a încheiat Vlad.

Vă recomandăm să mai citiţi: