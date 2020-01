Ortopedul care cerea mită chiar şi după mărirea salariilor medicilor.„Bănuţii!“, spunea la final. Cât cerea pentru operaţie

Procesul medicului ortoped Mihai Florin Răcăşan, de la Spitalul de Recuperare din Cuj, care a fost prins în flagrant, în vara anului trecut, în timp ce primea 600 de euro de la tatăl unui pacient pe care l-a operat, începe la finalul acestei luni, pe 27 ianuarie.

În rechizitoriul procurorilor, pe lângă tânărul din Baia Mare care l-a denunţat pe ortoped, mai sunt opt persoane cărora reputatul medic le-a cerut mită. În total, este vorba despre suma de circa 5.000 de euro. Cei mai mulţi dintre aceştia erau operaţi de două ori – la menisc, pentru care taxa era de 200 de euro şi la ligamente – pentru care se plăteau 600 de euro. Procurorii au găsit un caz de persoană căreia i s-a cerut mită în ianuarie 2018, adică înainte de mărirea substanţială a salariilor medicilor. Un medic primar, de exemplu, de la 4.000 de lei ajunge la 15.000 de lei, la care se adaugă în mod evident vechimea şi celelalte sporuri de care beneficiază, spunea fostul ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la vremea respectivă. Mita percepută de Mihai Florin Răcăşan a rămas însă neschimbată şi după momentul măririi salariilor cadrelor medicale.

„A vorbit cu tata: i-a cerut banii fără jenă“



Unul dinte denunţători a povestit pentru „Adevărul“ experienţa sa cu doctorul Răcăşan la începutul anului 2019. „Eu am luat legătura cu dânsul printr-o clinică din Baia Mare, un doctor de acolo mi l-a recomandat. Am mers în control la Spitalul de Recuperare din Cluj şi mi-a spus că am ruptură de ligament şi de menisc”, spune tânărul. Medicul i-a spus că-l contactează când va avea loc liber salon: „Spre surprinderea mea, m-a sunat repede, după câteva săptămâni. Un alt doctor la care am fost mi-a spus că are loc doar peste 5-6 luni. Mi-a spus să vin pregătit de operaţie”. Pe lângă cele necesare internării, mai era nevoie de ceva. „Am aflat de la oamenii din salon că cere bani. Mi-a spus un domn că trebuie să am 200 de euro pregătiţi, asta era pentru operaţia de menisc”.

Apoi, tatăl său a aflat direct de la medic că trebuia să plătească 200 de euro. „A vorbit cu tatăl meu: i-a cerut banii fără jenă. I-a spus că pentru cea de-a doua operaţie, cea la ligamente, trebuie să plătim 600 de euro”, povesteşte denunţătorul.

El mai spune că pacienţii vorbeau între ei în salon, unde se cunoştea întreaga „ofertă”: menisc - 200 de euro, ligamente - 600 de euro, operaţie la gleznă - 500 de euro.

„La final, a zis: «Bănuţii»“

Medicul a recunoscut că a luat bani de la pacienţi, dar le-a declarat anchetatorilor că aceştia îi dădeau bani în semn de recunoştinţă, nu pentru că i-ar fi cerut el. De asemenea, apărarea a acreditat ideea că acesta trecea printr-o perioadă dificilă având în vedere că soţia sa fusese operată recent.



La trei zile după cea de-a doua operaţie, în iulie 2019, tânărul a fost invitat în cabinetul medicului. „Am citit că avocaţii lui spun că pacienţii i-au dat banii în semn de recunoştinţă. E fals. Nu m-am trezit eu să dau bani. După operaţie, m-a chemat în cabinet, mi-a explicat ce mi-a făcut la genunchi şi la final a zis: «Bănuţii»”. I-am spus că nu am atâţia bani (600 de euro - nr), pentru că mi-a fost frică să-i iau cu mine. Mi-a răspuns: „Păi, cum ne-am înţeles?”. Pot să spun că a făcut presiuni”, povesteşte tânărul.

Acesta a mai răspuns că nu crede că el a fost un caz izolat, având în vedere că toţi cei din salon au fost supuşi aceluiaşi tratament.

Medicul Florin Răcăşan, care are 30 de ani de experienţă în domeniu, este cercetat sub control judiciar pentru infracţiunea de luare de mită în formă continuată.

