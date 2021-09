O nouă pasiune pentru Alex Benchea, alpinistul nevăzător care au urcat pe Elbrus, Mont Blanc şi Kilimanjaro. „E tare fain, e provocator”

De această dată, el a fost invitatul unei asociaţii care oferă posibilitatea de a practica activităţi sportive precum caiac, gimnastică şi schi persoanelor cu nevoi speciale, copiilor proveniţi din medii defavorizate, copiilor instituţionalizaţi şi persoanelor cu dizabilităţi. Alex a ales caiacul şi s-a alăturat astfel tinerilor cu nevoi speciale care participă la proiectul „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, iniţiat de cei de la SMile 2 Sport.

Luni, 30 august, pe lacul Gheorgheni din Cluj, Alex s-a antrenat chiar cu Ionuţ Stancovici, iniţiatorul proiectului, şi a învăţat foarte repede tehnicile de vâslire.

„E fain! E provocator! E aventuros pentru mine. E un sport prin care explorezi. Ştiam de Ionuţ de pe Facebook şi de ce face el pentru persoanele cu dizabilităţi, că le duce cu caiacul pe apă şi am vrut să continui să încerc. Eu am mai practicat kayakingul. Prima dată am fost cu caiacul în SUA, în Florida, pe un lac, iar a doua oară aici lângă Cluj, la Beliş, cu un prieten de facultate”, a spus el.

O nouă provocare

Apoi, a explicat ce a simţit în caiac şi a mărturisit că e gata să ducă această provocare mai departe şi să meargă şi pe .un râu de munte cu caiacul.



„E faină senzaţia. Îmi place şi viteza. Am învăţat ceva nou. Aceasta este o vâslă diferită. Eu până acum am folosit o vâslă care avea palele în aceeaşi direcţie. Astăzi, Ionuţ m-a învăţat că atunci când fac dreapta, vâsla trebuie îndreptată în spate şi vâslesc spre dreapta. Apoi ca să vâslesc spre stânga trebuie să flexez din încheietură cu vâsla îndreptată în spate.

E ceva diferit faţă de ce ştiam eu şi a durat puţin să mă obişnuiesc. Ionuţ are planuri cu mine pe râuri de munte şi la concursuri, de ce nu?! Sunt sporturi complementare. La munte folosesc mai mult picioarele, aici braţele. E provocator. E fain. Mie îmi place sportul! ” a spus Alex Benchea.

Alex Benchea este membru în Lotul Naţional de Paraclimbing. Pe lângă expediţia din Elbrus, el a mai urcat, alături de Răzvan Nedu, un alt alpinist nevăzător, şi pe Mont Blanc. Iar în decembrie 2019, tânărul a ajuns pe cel mai înalt munte din Africa: Kilimanjaro. Sportivul se pare că are calităţi şi pentru kayaking.

„Alex nu e de ţinut pe lac. Este de dus la caiac extrem. Se vede pe el ce înseamnă viaţa de sportiv. Este extraordinar. A învăţat în câteva secunde să mânuiască vâsla. Abia aştept să-l arunc pe cascade şi râuri. Am planuri cu el.

Noi avem o experienţă de 4 ani deja cu aceste persoane. Suntem deja în al treilea judeţ în care ne dezvoltăm. Reacţiile le cunoaştem deja. Sunt foarte fericiţi să experimente aceste sporturi, mai ales caiacul. Le aduce multă bucurie şi îi întăreşte din punct de vedere fizic şi psihic pentru că este un sport în care de pe lac ajungem probabil să mergem cu ei pe râuri de munte,” a spus Ionuţ Stancovici, iniţiatorul proiectului.

Sport pentru tinerii cu nevoi speciale

Pe lângă caiac, în cadrul programului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, SMile 2 Sport, tinerii pot descoperi şi practica şi tenisul de câmp, tenisul de masă şi baschetul. Proiectul se derulează pe perioada a 2 luni şi este destinat în mod special persoanelor cu dizabilităţi sau nevoi speciale.

Scopul lui constă în protejarea şi promovarea egalităţii de şanse şi tratament în rândul tinerilor, inserţia sau reinserţia copiilor şi tinerilor în societate prin sport şi depăşirea barierelor impuse de situaţia socială a fiecăruia dintre ei.

