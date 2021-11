Melodia în limba română cu care un celebru vlogger francez a dat lovitura. Are 10 milioane de vizualizări pe YouTube în cinci zile | VIDEO

Recent, Squeezie a dat o nouă lovitură pe YouTube şi pe platformele de streaming din Franţa, dar şi în România. La începutul acestei săptămâni, el a postat o melodie în limba română, în stilul celor din anii 2000, inspirată din hit-ul Dragostea din Tei a grupului O-Zone.

În scurt timp, pe Deezer în România şi Spotify în Franţa cântecul „Time Time” a intrat în topul celor mai ascultate, iar pe YouTube a adunat în doar cinci zile, din 15 noiembrie, 9,4 milioane de vizionări. Aproape 800.000 de fani au dat like, printre ei numărându-se foarte mulţi români.

Piesa este mai degrabă o parodie, iar clipul la fel. Versurile sunt şi ele umoristice, dar pe placul multor români. De altfel, pe YouTube au postat sute de români, mulţi dintre ei în limba franceză, pentru a-l felicita pe Squeezie.

Pe numele său adevărat Lucas Hauchard, Squeezie are 25 de ani, iar de câţiva ani este cel mai urmărit vlogger francofon. Doar la canalul său You Tube are peste 16 milioane de abonaţi, iar clipurile sale umoristice şi video-urile cu reacţii la diverse teme de actualitate fac deliciul internauţiilor, scrie RFI România. Pe lângă toate acestea, foarte vizionate sunt şi melodiile pe care le compune sau le adaptează şi care au sute de mii şi chiar milioane de vizualizări.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Imaginea care face cât 1.000 de cuvinte. Cum este promovată România de o britanică FOTO