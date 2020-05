Maşina, un posibil focar de infecţie. A început campania „Salvează o spălătorie auto!”

„Declanşarea Stării de Urgenţă la nivel naţional şi impunerea măsurilor de carantină a populaţiei au afectat puternic sectorul spălătoriilor auto. Multe şi-au suspendat activitatea, iar restul au activat la capacitate de criză, cu un trafic cu până la 80 la sută mai mic. În acest context, aplicaţia WashMe a demarat campania “Salvează o spălătorie! Ca să te scape de griji după pandemie”, prin care le propune utilizatorilor să-şi facă, începând de azi, rezervări la spălătorii, valabile după data de 15 mai, atingând, astfel, două obiective: salvarea unor business-uri locale şi, foarte important, igienizarea unui mediu, în care petrec o mare parte din timp, interiorul maşinii”, se arată într-un comunicat de presă.

Aplicaţia WashMe afişează în timp real locurile libere la spălătoriile auto partenere din Cluj-Napoca, Târgu Mureş şi Satu Mare, iar în condiţiile pandemiei de Sars-CoV-2, a dezvoltat un nou sistem prin care va facilita mersul la spălătorie în cele mai sigure condiţii şi cu păstrarea unei interacţiuni minime. Astfel, utilizatorii vor putea vedea, în timp real, intervalul orar disponibil pentru orice serviciu selectat. Măsurile au fost luate în contextul campaniei lansate azi şi, prin care, îi învită pe utilizatori să îşi facă rezervări valabile după data de 15 mai, atunci când se vor introduce primele măsuri de relaxare în regimul de circulaţie a persoanelor - arată sursa citată.

„Ne-am dat seama că ne confruntăm cu două probleme majore în acest sector. Prima este, evident, scăderea cu până la 80 la sută a veniturilor, cauzată de faptul că, multă vreme, mersul la spălătorie nu a fost clarificat de autorităţi. Apoi, există o oarecare temere a oamenilor legată de interacţiunea socială, inclusiv în cadrul unei spălătorii. Tocmai de aceea, am lansat această campanie prin care vrem să atragem atenţia asupra situaţiei în care se află o serie de business-uri locale, în spatele cărora stau oameni cu familii şi multe dificultăţi. În plus, vrem să subliniem faptul că maşina, mai ales în contextul unei pandemii, are nevoie de o igienizare interioară mult mai frecventă, în special pe anumite zone extrem de contaminate şi în mod normal, cum ar fi volanul sau schimbătorul de viteze”, a precizat Alin Şutea, co-fondator al WashMe.

Acesta a mai spus că aplicaţia le permite utilizatorilor să-şi selecteze intervalul orar pentru serviciul ales tocmai pentru ca spălătoria să aibă timp suficient să igienizeze boxa şi să fie pregătită pentru primirea următorului client. În plus, multe dintre ele vor accepta maşini venite exclusiv prin programări, tocmai pentru păstra distanţarea socială.

În ceea ce priveşte măsurile de igienă, toţi angajaţii spălătoriilor partenere WashMe vor lucra exclusiv cu mănuşi şi măşti de protecţie, boxele şi materialele folosite (lavete, bureţi, aspiratoare etc) vor fi igienizate între comenzi cu soluţii speciale, bazate pe clor sau alcool de cel puţin 70 de la sută. Oamenilor li se va recomanda să păstreze distanţa socială în timpul spălării.

“Aceste două luni de izolare ne-au afectat profund, traficul a scăzut de la 50-60 de maşini pe zi până la 4-5 în zilele dinaintea Sărbătorilor de Paşte, când era cel mai mare flux din an. Ne-am adaptat din mers situaţiei post-izolare şi aplicăm o serie de măsuri de igienă suplimentară. În primul rând, vom lucra doar prin programare, tocmai pentru a avea un control clar al fluxului şi a avea timpul necesar pentru a igieniza boxa şi materialele folosite. Apoi, clienţii vor putea achita cu cardul şi vor avea suficient spaţiu pentru a păstra distanţarea până când maşina va fi igienizată. Bineînţeles, toţi angajaţii noştri vor fi echipaţi cu măşti şi mănuşi. E foarte important ca oamenii să înţeleagă importanţa igienizării maşinii care poate deveni un veritabil focare de infecţie în plină pandemie. Degeaba păstrăm o curăţenie impecabilă acasă sau la locul de muncă, dacă maşina nu a fost curăţată corespunzător de câteva săptămâni”, a explicat Robert Pantazi, managerul spălătoriei 365+.

Aplicaţia WashMe este disponibilă în Cluj-Napoca, acolo unde are 11 spălătorii şi centre de cosmetică auto partenere, dar şi în Târgu Mureş şi Satu Mare. Aplicaţia poate fi descărcată din AppStore şi Google Play.