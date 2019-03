Mămică din Cluj, despre cadourile de 8 Martie pentru învăţătoare: „Nu pot merge la manifestări împotriva corupţiei, iar a doua zi să trimit un plic la şcoală“

„Pentru ce aţi iniţiat această chetă? Şi lista care se înmânează învăţătoarei? Nu doresc atenţie specială pentru copilul meu şi va şti fix cat este capabil, nu dorim favoritisme”, a postat, conform ştiridecluj.ro , o clujeancă pe Facebook în legătură cu „taxa” care i-a fost cerută de părinţii colegilor copilului ei, aflat în clasa pregătitoare. A refuzat să plătească şi îi îndeamă şi pe ceilalţi părinţi să facă la fel:

”Luaţi atitudine, părinţi !

Poate este off-topic, deşi nu cred.

O tema actuala acum: cadoul de 8 Martie al învăţătoarei.

Aici este răspunsul meu când am fost întrebată de cei 50 lei care mi s-au cerut vis-a-vis de această acţiune.

S-au dat 900 lei pentru cadou. Daca contribuiam şi eu cu inca un părinte ar fi fost 1000 lei.

Şi este doar in clasa pregătitoare.

”O considerăm o practică pe cât de imorală, pe atât de ilegală.

De aceea am şi ieşit de pe grup.

Credeam că înfiinţarea acelui grup era pentru a putea purta unele discuţii legate de copiii noştri, însă scopul este de a aduna bani pentru învăţătoare.

Data trecută când am lăsat banii in ghiozdanul colegei, m-a atenţionat copilul că nu e voie sa umblu in lucrurile altora...

Atunci ce îi învăţăm noi de fapt??

Pentru ce aţi iniţiat această chetă? Şi lista care se înmânează învăţătoarei?

Nu doresc atenţie specială pentru copilul meu şi va şti fix cat este capabil, nu dorim favoritisme.

Aceste practici sunt ilegale în străinătate.

Sigur mai sunt alţii care gândesc că şi noi, dar se simt obligaţi să dea, de teamă că vor fi nedreptăţiţi copiii lor.

Nu pot merge la proteste împotriva corupţiei din ţară, iar a doua zi, trimit un plic la şcoală, fara a putea da explicaţii pertinente copilului meu.

Nu îl voi învăţa aceste practici.

Apoi, ieri m-aţi văzut la şcoală, dar nu m-aţi abordat.

Daca nu este obligatorie cheta, de ce îmi cereţi aceşti bani?

V-aţi gândit că poate ii faceţi rău învăţătoarei? Daca se face vreo sesizare la ANAF?

Ca încheiere, este în Cluj asociaţia Padre Pío care ajută bătrânii Clujului.

Doriţi să contribuiţi cu alimente neperisabile?

O zi buna sa aveţi!”.