Litoralul românesc vs. Grecia: Surpriză neplăcută în Creta pentru un român. „Pozele spun tot, aşa ceva nu prea vezi în România” FOTO

Un român care a ales să-şi petreacă vacanţa la Malia, în Creta, a postat pe grupul Forum Grecia imagini cu plaja hotelului Sirens Beach and Village”, altfel unul dintre hotelurile foarte bine cotate pe Booking.com şi pe alte site-uri de specialitate.

„Plajă mizerabila în fata hotelului "Sirens Beach & Village", ruşine!”, a scris el, iar reacţiile nu au întârziat să apară printre membrii grupului. Unele pro, altele contra.

„Atâta reclamă directa sau indirecta pentru Grecia si Bulgaria. Banii romanilor se duc la ei.La ei o considerati plaja bio,ale noastre sunt hulite. Stiuuu,e mult loc de mai bine la noi ,dar si ei au metehnele lor,neajunsurile lor! Sa ne iubim mai mult tara. Ei nici nu cumpara din market, ca sa nu faca bani pentru altii, sau nu se catadicsesc sa traduca numele produselor in magazin spre.a fi intelese( macar intr o limba de circulatie int) iar noi,romanii, ne inghesuim sa le ducem "euroii" in conditiile in care,se pare ca nu ne mai acorda atentia si respectul de altadata.(e o parere!)”, a scris cineva.

„Pozele spun totul, aşa ceva nu prea vezi în România”, a adăugat un alt internaut.

Alţii, deloc puţini, au considerat mesajul exagerat. „Hai sa fim serioşi, am fost doi ani cazata la acest hotel ( este de 4*) şi nu am ce sa reproşez. Şi da, in primul an am avut parte de 2 zile de valuri uriaşe care au curăţat tot de pe plaja. Dar după ce vremea si marea s-au liniştit totul a fost curăţat. Şi dacă va deranjează, puteţi anunţa la receptie si va asigur ca sunt foarte receptivi. Noi, cei care va citim nemulţumirile nu va putem ajuta. Iar cunoscătorii concediilor pe tărâm grecesc nu vor lua in considerare aceste “inconveniente” ale plajei deoarece natura si forţa ei ne depăşesc”, a răspuns altcineva.

Autorul postării iniţiale a revenit însă cu detalii şi a afirmat că plaja arată în acest fel de câteva zile şi că nimeni nu a curăţat-o în acest timp, deşi este vorba de un hotel cu servicii all inclusive.

