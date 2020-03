Ghid de bune practici în predarea online oferit de o şcoală privată de top. „Când a fost anunţată închiderea şcolilor, am ştiut că vom face faţă”

Peter Astbury, IT Director la Transylvania College din Cluj, a explicat ce măsuri s-au luat în cadrul şcolii pentru a se trece la predarea online. Conducerea şcolii speră ca acest testimonial să fie de ajutor şi altor şcoli care au nevoie de sprijin.

„Când a fost anunţată închiderea şcolilor, am ştiut că laTransylvania College suntem într-un punct în care putem face faţă acestei provocări. Desigur, a trebuit să ne conformăm cu ordinul închiderii şcolilor, dar de asemenea am vrut să continuăm predarea şi sprijinirea elevilor şi părinţilor.

Din anul 2015, la Transylvania College am făcut îmbunătăţiri majore legate de felul în care lucrăm digital. Folosim Google G Suite pentru educaţie şi majoritatea elevilor folosesc iPads, aşa că eram pregătiţi să facem tranziţia la predatul online.

Am decis să folosim o combinaţie de modalităţi de predat online live, în care lecţiile să fie ţinute în direct pe internet, folosind sistemul de video-conferinţe Google Meet, dar şi trimiterea de materiale pregătite în avans de profesori şi accesate mai târziu de elevi, la o oră care le convine lor. Am observat că prima variantă, cea de ore predate live online, s-a potrivit mai bine pentru elevii din clasele mai mari, care sunt mai independenţi şi pot lucra fără să aibă nevoie de prea mult ajutor din partea părinţilor. Pentru elevii mai mici, care au nevoie de mai mult ajutor în accesarea materialelor puse la dispoziţie de profesori, a doua variantă a mers mai bine (trimiterea de materiale online şi accesarea lor la o oră la care pot copiii şi părinţii), mai ales că era nevoie şi de un părinte care să-i ajute. În acest caz, părinţii cu mai mulţi copii i-ar fi putut ajuta pe aceştia la ore diferite, fără să fie nevoiţi să-i ajute pe toţi în acelaşi timp.

Folosim diferite programe şi aplicaţii, toate fiind disponibile gratis. Cum am mai spus, pentru predarea online live folosim Google Meet, dar sunt şi alte opţiuni pe care alte şcoli le utilizează. Unele şcoli folosesc Zoom.us, Microsoft Teams sau Skype. Noi am ales Google Meet, pentru că oricum deja foloseam Google G Suite. Tot staff-ul nostru şi cei mai mulţi dintre elevi au conturi Google, iar de mare ajutor este şi integrarea conturilor cu Google Calendar.

Aşa cum aveam nevoie de un loc unde să vorbim live cu elevii, am simţit că avem nevoie şi de o platformă care să ne ajute să ne organizăm resursele, să adunăm ce lucrează elevii şi să dăm feedback. Google Classroom a fost perfect pentru acest scop. Mulţi dintre profesorii noştri deja foloseau Google Classroom în fiecare zi, dar e foarte simplu să-l foloseşti şi dacă nu ai mai lucrat până acum cu el. Din septembrie, Google Classroom a devenit disponibil pentru toată lumea, chiar dacă eşti într-o şcoală care nu foloseşte G Suite. Sunt însă şi şcoli care folosesc alte platforme similare, cum ar fi Moodle, Blackboard sau Microsoft 365.

O provocare trecutăm cu bine

O provocare pe care am avut-o la început a fost să încercăm să-i sprijinim pe părinţii care au copii mici, de vârste care să nu le permită independenţa de a se loga singuri pe un site, de a accesa materiale trimise de profesori sau de a intra într-un video call. Cei mai mulţi dintre părinţi au un program foarte încărcat şi au resimţit o dificultate când acesta s-a încărcat şi mai mult, la rămânerea copiilor acasă. La început, am lăsat la latitudinea profesorilor să decidă cum ar fi mai bine să trimită lecţii şi teme şi cum să-i sprijine pe părinţii elevilor din clasa lor. Asta a condus la rezultate diferite în clase diferite, pentru că unii profesori au trimis prea multe informaţii părinţilor, alţii – prea puţine, iar alţii au trimis informaţii şi instrucţiuni prea vagi. Totuşi, cu ocazia asta au apărut şi nişte exemple de bune practici, dar aceste inconsistenţe de la început au cauzat stres şi anxietate unora dintre părinţi. Însă ne-am adaptat foarte repede, şi mulţumită feedback-ului primit, şi am trasat profesorilor o serie de principii cu care să lucreze. Am folosit în acest sens un alt tool Google: Google Sites. Am rugat fiecare profesor să construiască pe Google Sites un site care să includă instrucţiuni video pentru părinţi, alături de materialele de care au nevoie elevii şi instrucţiuni simple, clare şi precise. Feedback-ul primit tot de la părinţi ne-a arătat că această variantă a funcţionat şi funcţionează mult mai bine.

Ştiu că tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost o experienţă prea uşoară pentru profesorii noştri, mai ales că mulţi au, la rândul lor, copii mici acasă, copii care au nevoie, de asemenea, de timpul şi de energia părinţilor lor. În mod evident, nu suntem nici noi obişnuiţi cu acest fel de predare. Aşa cum se întâmplă cu fiecare lucru nou, care te scoate din zona de confort, nu e simplu. Dar sunt mândru de cât de bine s-au adaptat profesorii noştri şi de efortul pe care l-au depus când au început să folosească programe şi aplicaţii noi, dar şi de munca pe care o fac în continuare să pregătească materiale şi resurse pentru lecţii, fără să aibă la dispoziţie prea mult timp!

În fiecare zi le trimit profesorilor update-uri, ponturi şi sfaturi legate de predarea online, inclusiv despre noi aplicaţii şi programe pe care le pot încerca în lucrul cu clasa lor. Comunitatea tehnologică din domeniul educaţional a avut reacţii extraordinare în această perioadă. Multe companii oferă acces gratuit la produsele şi la materialele lor şcolilor care s-au închis. De exemplu, am primit acces gratuit la versiunea cu plată Explain Everything, care este o aplicaţie folosită de unii profesori ai noştri: o tablă virtuală interactivă. În mod normal e gratuită pentru versiunea de bază, dar versiunea cu plată are câteva caracteristici extrem de utile pentru colaborarea online. Acum reprezentanţii Explain Everything au dat acces gratuit şcolilor la această a doua versiune pentru o lună. Şi alte aplicaţii pe care le folosim în mod normal au introdus aceste gratuităţi, inclusiv NearPod, Purple Mash şi altele. De fapt, atât de multe companii s-au oferit să ajute, că a fost nevoie de un nou site care să ţină socoteala tuturor acestor schimbări. Iar lista creşte în fiecare oră!

Este o perioadă neobişnuită pentru toată lumea, cu nenumărate dificultăţi şi provocări, dar felul în care a răspuns comunitatea m-a impresionat profund. Profesorii se organizează online, prin reţele de socializare, ca să se ajute unii pe alţii, să facă schimb de idei şi de resurse. De asemenea, comunitatea tehnologică educaţională internaţională s-a coalizat pentru a sprijini şcolile. Mai mult de atât, şi părinţii au sprijinit extrem de mult această trecere la orele online. Ei se află acum acasă cu copiii lor. Se găsesc în poziţia de a trebui să devină un fel de profesori, la rândul lor, în acelaşi timp fiind nevoiţi să-şi continue vieţile şi munca de zi cu zi. Cu toate astea, găsesc soluţii creative, care îi ajută să facă faţă situaţiei. Iar familiile se ajută unele pe altele. Sunt extrem de recunoscător că fac parte din această comunitate.”

Transylvania College are statutul de Şcoală Britanică Internaţonală

Transylvania College este o şcoală internaţională non-profit din Cluj-Napoca, care oferă un parcurs educaţional complet, de la creşă, până la liceu. Este singura şcoală internaţională din Cluj-Napoca şi din regiune acreditată de Ministerul Educaţiei căreia i s-a oferit statutul oficial de Şcoală Britanică Internaţională (BSO – British School Overseas), de către Departamentul pentru Educaţie din Marea Britanie, în urma unei serii de inspecţii riguroase şi complexe.

Transylvania College este membru acreditat al Consiliului Şcolilor Britanice Internaţionale (COBIS), membru Global Connections şi membru al asociaţiei mondiale a şcolilor de elită Round Square. Ruxandra Mercea, director al Transylvania College, face parte din G30, un grup de experţi în educaţie care include directori aleşi de la 30 dintre cele mai inovative şcoli din întreaga lume. Din 2015 Transylvania College se află sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.