FOTO Nesimţire revoltătoare la Cluj: lacul din care clujenii beau apă a devenit pistă de aterizare pentru hidroavioane. Petiţie pentru respectarea legii

În condiţiile în care autorităţile închid ochii de ani buni, lacul Traniţa, sursă de apă potabilă pentru clujeni, a devenit un rai pentru iubitorii sporturilor nautice: skyjeturi, bărci cu motor, pontoane motorizate şi, mai nou, chiar hidroavioane. Autorităţile competente nu numai că asistă pasive la poluarea sursei de apă a clujenilor, dar s-a ajuns la situaţia în care o angajată a Consiliului Judeţean Cluj, liberala Rocsana Contraş, şefa Salvamontului clujean şi a ariilor protejate montane din Cluj, a ajuns să facă lobby pentru naviaţia motorizată pe Tarniţa.

În aceste condiţii, clujenii sunt invitaţi să semneze petiţia „SOS Tarniţa: NU poluaţi apa pe care o bem!”, în care se cere autorităţilor să respecte legea şi să interzică ambarcaţiunile cu motor pe lac şi demolarea construcţiilor ilegale.

„SOS Tarniţa: NU poluaţi apa pe care o bem!”

Petiţia este adresată instituţiilor Consiliul Judeţean Cluj, Hidroelectrica, CN Apele Române - ABA Someş Tisa, Căpitănia Dej.

Redăm mai jos petiţia pe care o găsiţi AICI.

„Noi, semnatarii acestei petiţii, cerem stoparea ilegalităţilor din lacul Tarniţa şi împrejurimile sale, pentru că lacul ne oferă apa potabilă pe care o bem.

Cerem demolarea tuturor construcţiilor ilegale de pe lac, de la pontoane, la garduri şi cabane.

Cerem aplicarea legii care prevede interzicerea ambarcaţiunilor motorizate, de la pontoane, la skijeturi, la bărci şi până la hidroavioane.

Cerem amendarea proprietarilor care au construit ilegal, a celor care deversează fecalele în Tarniţa, dar şi a turiştilor care aruncă deşeuri.”

Cu hidroavionul pe lac.

Se cere demisia PNL-istei Rocsana Contraş, şefa ariilor protejate montane

În petiţie se cere şi demisia şefei ariilor protejate:

„Cerem demiterea PNL-istei Rocsana Contraş, şefa Salvamontului clujean şi a ariilor protejate montane din Cluj. În loc să aplice legislaţia care interzice ambarcaţiunile motorizate pe lac, este prima persoană care o încalcă, folosind ambarcaţiuni motorizate şi denumind „penali” sau „insecte” demnitari ori iubitori de natură care se împotrivesc poluării zonei cu motoare.

Cerem ca toate instituţiile cu rol de administrare a Tarniţiei să conlucreze pentru a reglementa situaţia la lac pentru ca bunul comun al clujenilor, din care bem apă, să nu mai fie privatizat, batjocorit şi poluat.”

Ce spune legea

În petiţia sunt aduse şi argumentele legale conform cărora navigaţia cu ambarcaţiuni motirizate este interzisă pe Tarniţa:

„Prin Decizia 147 / 1994, Consilul Judetean Cluj a declarat lacul Tarniţa ca Zonă Naturală Protejată de Interes Judeţean, alături de alte lacuri. Apoi, prin Decizia 67 / 1995, Consiliul Judetean Cluj a aprobat un Regulament General pentru zonele protejate de interes judeţean, care cuprindea şi reguli de utilizare a unor lacuri, inclusiv Tarniţa. Printre altele, acest regulament prevedea expres interdicţia de navigatie cu motor. Prin HCJ 70 / 1999, Consiliul Judeţean Cluj a aprobat un plan urbanistic de zonă protejată prin care se prevede interdicţia ambarcaţiunilor motorizate, fără ca prevedea să fie pusă în aplicare.

Hotărârea de Guvern nr. 665/2008 care stabileşte căile navigabile interioare ale României prevede ca Tarniţa să fie navigabilă. Dar prevederea din HG nr. 665/2008 intră în contradicţie cu HG 452 / 2003, care menţionează că activităţile de agrement nautic nu se pot desfăşura în zonele protejate sau în cele de protecţie, ceea ce este exact situaţia lacului Tarniţa.”

Vidanjarea se face în lac.

„Semnează petiţia şi dă mai departe!”

În fial, clujenii sunt îndeamnat să semneze petiţia pentru a scoate autorităţile din letargie:

„În concluzie, permiterea ambarcaţiunilor motorizate unde bem apă, e o ilegalitate.

De aceea, Hidroelectrica trebuie să intabuleze proprietatea până la cota 521.5, iar Apele Române până la cota 525. După identificarea construcţiilor ilegale şi a proprietarilor privaţi care au construit ilegal, cerem aplicarea legii 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, adică demolare.

Arată instituţiilor amintite mai sus că suntem o forţă colectivă şi că nu mai pot rămâne nepăsătoare în faţa abuzurilor, mai ales când e ameninţat dreptul nostru la o apă curată şi la un mediu nepoluat. Semnează petiţia şi dă mai departe!”

Petiţia a fost întocmită de grupul de activişti „Societate Organizată Sustenabil SOS”.

Petiţia se găseşte AICI.

Complicitatea autorităţilor cu politicienii şi oamenii de afaceri influenţi care au proprietăţi în zonă şi încalcă legea se manifestă „fără perdea”, în condiţiile în care Rocsana Contraş, şefa Salvamontului clujean şi a ariilor protejate montane din Cluj, face lobby pentru permiterea ambarcaţiunilor cu motor pe lac şi îi jigneşte pe cei care cer respectarea legii.

Şefa ariilor protejate: „Nu trebuie interzis nimic”

Pe pagina ei de Facebook, Rocsana Contraş dă exemplul unei zone a fluviului Rin unde se lansează skyjeturi de pe o platformă betonată, comentând că autorităţile ar trebui să amenajeze zone speciale pentru ambarcaţiuni şi pe lacul Tarniţa.

Atunci când i se spune că ambarcaţiunile cu motor trebuie interzise pe toate lacurile sursă de apă potabilă, ea răspunde:

„Şi cu sporturile nautice ce facem?? Ne antrenam in cabina de duş? Sporturile trebuie promovate! Un permis pt ambarcaţiuni este mai scump decât o licenţa de zbor Dorule! Lacul e mare şi încăpem toţi! Şi bărci şi jeturi şi caiace şi înotători! Trebuie legi sănătoase, trebuie viziuni constructive, trebuie infrastructura, investiţii in sport şi turism, trebuie canale navigabile şi pe lac semaforizate şi semnalizate corespunzător şi balizate, trebuie controale mai dese, regulamente puse la punct, taxe mai mari pt cei care vor sa practice aceste sporturi iar banii sa se întoarcă in investiţii pe lac pt liniştea şi siguranţa tuturor, trebuie un orar stabilit de Căpitănie pt antrenamentul sportivilor. Nu trebuie interzis nimic. Topic românesc, educaţie făcută cu parul!”

Ministerul Apelor şi Pădurilor: navigaţia e interzisă pe Tarniţa şi Beliş

Într-un răspuns, citat de Ziarul Făclia , la o interpelare făcută de un deputat clujean Ministerul Apelor şi Pădurilor arată că „deşi lacurile Tarniţa şi Fântânele sunt menţionate într-o hotărâre de guvern ca lacuri interioare pe care se poate desfăşura navigaţie, până acum nu au fost solicitate şi eliberate de către Administraţia Bazinală Someş Tisa acte de reglementare pentru amenajări de navigaţie pentru cele două lacuri. „Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr 42 din 1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare, Ministeurl Transporturilor îţi exercită rolul de autoritate competentă privind activităţile de reglementare, autorizare şi coordonare, inspecţie control, supraveghere şi certificare ale infrastructurilor de transport naval, ale mijloacelor de transport naval, ale activităţilro conexe şi a personalului care desfăşoară aceste activităţi’’, arată Ministerul Apelor şi Pădurilor”

