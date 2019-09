FOTO Lecţia învăţată de doi copii din Cluj. Micuţii şi-au făcut prima „afacere” şi au mare succes în cartier

Un trecător i-a observat, iar după ce a savurat un pahar de limonadă a relatat întreagă întâmplare, scrie Ştiri de Cluj. Bărbatul s-a arătat impresionat şi de faptul că micuţii ştiu deja ce să facă cu primii bani câştigaţi: i-au investit în fructe din care au făcut apoi din nou limonadă.

„Doi copii de 9 ani vând limonadă în faţa blocului la 1-2 lei paharul. Era să muşc din volan, aşa frână am pus, nu aveam cum să nu mă opresc să iau un pahar :)) de fapt vreo 3. Cel mai tare a fost că la întrebarea ”Ce o să faceţi cu banii?” Au răspuns că o să facă altă limonadă. Am schimbat 2 vorbe cu părinţii care îi supraveghează de la depărtare şi am fost foarte bucuros să aflu că îi susţin şi le pun bazele educaţiei antreprenoriale.

Cu aşa generaţii de părinti şi copii, România are speranţă. Îi găsiţi la intrare în Borhanci, pe dreapta la nr. 16”, a relatat un client.





Tatăl copiilor a montat duminică reclama pentru noul stand de limonadă, pentru ca totul să fie vizibil din stradă. Pentru a cumpăra trecătorii trebuie să intre puţin în curtea blocului”, a povestit bărbatul

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: