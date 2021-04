Fostul primar al celei mai mari comune din România, condamnat la închisoare pentru fapte de corupţie

Alături de Horia Şulea au fost condamnaţi primarul de la care a preluat mandatul, Ioachim Vancea şi fostul director Tehnic al Primăriei Floreşti, Florin Zanc. Cei trei au atacat sentinţa Judecătoriei Cluj-Napoca, dar Curtea de Apel Cluj le-a respins acţiunea. Hotărâra Curţii de Apel este definitivă.

Şulea este acuzat că „în calitatea sa de primar şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu referitoare la atribuirea şi plata serviciilor de deszăpezire a localităţii Floreşti, prin efectuarea unor plăţi nelegale, în cuantum total de 123.516,4 lei. De asemenea, procurorii au reţinut că, în perioada iulie 2012 – noiembrie 2012, la diferite intervale de timp, a mai efectuat plăţi nelegale pentru serviciile de curăţenie stradală a localităţii în sumă de 54.126 lei. A semnat plăţi nelegale pentru salubrizare şi în anul 2013, în cuantum total de 98.883,7 lei”.

În decembrie 2019, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus condamnarea celor trei la închisoare cu suspendare.

Primarul Horia Şulea a explicat, pentru „Adevărul” , în decembrie 2019: „Sunt siderat de ceea ce se întâmplă. Sunt pus în faţa unui dosar politic din start. Dacă va fi cazul, voi veni şi cu elemente în favoarea acestei idei. Faptele invocate - cel puţin în ceea ce mă priveşte - nu există. Mi se impută că în iarna anului 2012 -2013, mai exact după 1 ianuarie 2013, am ordonat lucrări de deszăpezire asimilate, în opinia procurorului, cu abuzul în serviciu. Eram în situaţia în care la momentul respectiv preluasem de 6 luni conducerea Primăriei Floreşti şi am rămas fără contract de deszăpezire şi curăţenie stradală. Nu am putut să fac contract din cauza faptului că la 1 ianuarie 2013 nu aveam buget aprobat la nivel naţional, astfel că a trebuit să iau măsuri. Eu atunci am vrut să apelez la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru deblocarea de fonduri pentru deszăpezire în Floreşti. Departamentul de Achiziţii publice din Primărie m-a informat că având în vedere că vorbim despre un serviciu, există Ordonanţa 34 (Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii -nr) care permite efectuarea lucrărilor fără contract. Eu ca primar n-am stabilit legalitatea acestei soluţii, ci oportunitatea certă şi clară conform căreia aceste lucrări trebuiau făcute. Legalitatea au stabilit-o cei din aparatul de specialitate al primarului, care sunt funcţionari publici”.