Experienţa de coşmar a unei bloggeriţe aflate în carantină la o pensiune din Cluj: „Am fost tratată mai rău ca un câine”

Oana Silviana Crăciun, fostă jurnalistă şi bloggeriţă de travel, susţine că a trecut prin clipe de coşmar după ce a sosit, în urmă cu câteva zile, la Cluj-Napoca. Venită din Anglia cu avionul, Oana a trebuie să intre 14 zile în carantină. Întrucât locuieşte în Constanţa, a fost nevoită să-şi caute un loc de cazare în Cluj-Napoca.



Într-o postare pe Facebook, ea povesteşte:



„În cursul zilei de ieri, m-am întors din Anglia către Romania şi am aterizat pe Aeroportul din Cluj Napoca, supunandu-mă legii romane în privinţă carantinarii/ izolării la adresa pe care am declarat-o la aterizare pe Aeroportul din Cluj Napoca.

Am scris în Declaraţia de Confirmare a Carantinarii din data de 27 octombrie 2020, adresa unde mă voi izola pe durata celor 14 zile, potrivit legii: Strada Paris, nr.89 B, camera 12 - Pensiunea Pedro.



După sosirea la pensiune, am achitat proprietarilor suma de 2000 lei reprezentând - 1000 lei cazarea pentru prima luna + 1000 lei garanţie.



Proprietara pensiunii a discutat cu mine prin telefon atât cu câteva zile înainte, cât şi după, modalitatea de izolare şi faptul că îmi vă aşeză un frigider în camera de cazare.



După cazare, camera mea nu a deţinut nici frigider şi nici condiţii optime de trai - fară căldură şi fară să mănânc timp de 24 de ore, pentru că nu mi s-a oferit accesul la bucătărie, fiind în izolare, am sunat la sediul politiei locale din Cluj Napoca, pentru rezolvarea acestei situaţii.



Pe parcursul zilei am fost îmbrâncită, strânsă cu uşa, abuzata verbal de fratele patroanei acestei pensiuni, care a refuzat să îmi ofere contract conform serviciilor achitate.”

„Am fost tratată mai rău că un câine, fără apa şi fără mâncare”

Oana Crăciun se plânge de modul execrabil în care a fost tratată de proprietarii pensiunii, dar şi de lipsa de eficienţă a Direcţiei de Sănătate Publică Cluj (DSP):





„După ce aproape ţoaţă ziua am încercat să iau legătură cu Direcţia de Sănătate Publica a judeţului Cluj prin telefon pentru schimbarea adresei de izolare, iar un echipaj de politie s-a deplasat la fata locului în urma sesizării, DSP nu a dispus nici la aceasta ora prin nicio modalitate de comunicare, rezolvarea situaţiei mele.





Am fost tratata mai rău că un câine, fară apa şi fară mâncare de aceşti proprietari, care cunoscând durata celor 14 zile de izolare, ar fi fost obligaţi potrivit legii să îmi ofere o soluţie alternativa de hrănire. (...)





Am contactat DSP-ul ţoaţă ziua prin telefon pentru le explica situaţia în care mă aflu. Fiind în izolare, nu am dreptul din punct de vedere legal să părăsesc incinta camerei în care mă aflu.





Proprietarul pensiunii m-a agresat fizic şi verbal şi îmi solicita eliberarea camerei în care locuiesc.

În acest moment m-a taxat la preţul de 120 lei/ zi, în condiţiile în care în aceasta locaţie eu trebuie să locuiesc o luna, cu cele 14 zile de izolare incluse în aceasta luna. Ceea ce face în acest moment poate fi considerat tot un alt abuz. Am închiriat aceasta camera de la distanta, neavand cine să mă sprijine pentru închiriere. Toate condiţiile închirierii au fost discutate prin telefon, iar o cunoştinţă s-a deplasat la fata locului pentru vizionarea camerei.”





„Sunt întâmpinată într-un mod barbar şi inuman”

Bloggeriţa susţine că va scrie la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a găsi dreptate:

„În ROMANIA anului 2020 m-am întors în tara pentru a oferi încă o şansă acestei tari, nu am plecat din tara de bine şi sunt întâmpinată într-un mod barbar şi INUMAN de niste indivizi care nu mi-au oferit contract sau bon fiscal pentru suma de 2000 de lei.





Revin cu o a doua postare cu imagini şi fişiere video pentru că vreau să arat tuturor de ce ROMANIA nu mai exista şi NU VA MAI EXISTA NICIODATĂ, şi nu doar pentru mine. Vreau să vă arat de ce aceasta tara nu mai are nicio scăpare cu tot ceea ce întâmplă aici.





Sunt un cetăţean care deţine drepturi din punct de vedere legal, am de gând să anunţ nu doar presa din Romania, ci să scriu pe rand la CEDO şi să apelez la presa internaţională pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat în mai puţin de 24 de ore.”





A chemat ambulanţa



Întrucât starea de sănătate i s-a degradat, Oana a chemat Ambulanţa: „După ora 00 ambulanţă a venit la adresa unde sunt în izolare. Primul apel a fost efectuat la ora 20.56. Nu mi s-a făcut niciun test Covid, neavand niciun simptom de Covid. Mi-au administrat un calmant. Menţionez că degradarea stării mele de sănătate are legătură cu toate cele întâmplate astăzi şi cu faptul că nu am avut acces la hrană şi/sau băutură caldă. Abuzurile fizice şi psihice la care am fost supusa mi-au modificat tensiunea, glicemia şi starea organismului în general. Este inuman ceea ce mi se întâmplă în anul 2020 în propria mea ţară.”

Oana susţine că a avut „Hipertensiune grad 1 - daca vorbim de hipertensiunea arteriala de gradul 1, atunci tensiunea sistolica variază de la 130 la 139 mmHg sau tensiunea diastolica variază de la 80 la 89 mmHg.”





După administrarea calmantului, reprezentanţii ambulantei i-au transmis: „nu aveţi nimic, doamna. E normal să fiţi mai agitata", desi nu puteam să stau în picioare de rău.”





În drum spre Constanţa



După ce a fost dată afară din pensiunea din Cluj-Napoca, Oana Crăciun a decis să plece spre Constanţa, localitatea ei de domiciliu.





„Mă pot deplasa către Constanţa, în condiţiile legii. Am nevoie de ordine de deplasare scrise din partea DSP-ului şi a Politiei din Cluj, eu aflându-mă sub incidenta codului Penal. Menţionez că pot fi amendata oricând, fară a avea o baza legala pentru a mă deplasa la adresa din Constanţa. Încă o data vreau să precizez că situaţia mea nu s-a încheiat. Pe banii mei, pe timpul meu, autorităţile din România nu cunosc aplicabilitatea legii Covid. Drumul către Constanţa îmi vă lua cel puţin 10 ore din acest moment. Orice alta autoritate publica pe durata traseului, care nu cunoaşte cazul meu, mă poate amenda.”