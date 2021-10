Cum au ajuns Bucureşti şi Cluj să concureze la PIB cu oraşe importante din Vest. Explicaţiile unui expert al Băncii Mondiale

Aderarea României la Uniunea Europeană a reprezentat o şansă istorică pentru Cluj, iar oraşul a ştiut să profite din plin de această oportunitate, consideră Heroiu.

„Clujul, în momentul de faţă, poate lucru puţin cunoscut, este oraşul cea mai rapidă creştere din Uniunea Europeană. Eurostat-ul culege date pentru cele mai mari oraşe din Uniunea Europeană şi dacă ne uităm la perioada în care au fost culese datele, 2000 şi 2019, deci într-o generaţie, PIB-ul Clujului a crescut de 4,5 ori. În momentul de faţă, este oraşul cu cea mai rapidă creştere din Uniunea Europeană”, susţine el.

Forţa de muncă înalt calificată şi bine plătită, faptul că oraşul este un centru universitar puternic, un centru al IT-ului, medical şi bancar sunt câteva dintre argumentele Clujului.

„Este performanţa oraşului. Dacă vă uitaţi, Clujul are şi cea mai mare concentrare de softişti din Europa. Harvard a publicat o bază de date cu forţa de muncă. Performanţa unui oraş ţine de concentraţia de forţă de muncă care lucrează în domenii cu valoare adăugată mare, adică domenii în care se plătesc salarii mai mari şi în care se generează venituri mai mari. Clujul e la distanţă de restul oraşelor în ceea ce priveşte ponderea forţei de muncă angajată în IT.

Vă daţi seama că o forţă de muncă într-un domeniu cu potenţial de creştere mare o să performeze întotdeauna bine. Plus pe lângă sectorul IT mai sunt sectoare cu valoare adăugată mare bine reprezentate, industria farmaceutică, sectorul medical, sectorul academic, partea de consultanţă. Sectorul bancar. E Banca Transilvania cu sediul acolo, plus toate băncile mari din România bine reprezentate. Nu e mare filosofie”, e reţeta succesului clujean, în opinia expertului.