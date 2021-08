Constatarea amară a unui turist care a comparat preţurile din România cu cele din Grecia. „Măcar ne-au dat bon pe japcă”

„Ce se vede în prima poză, 84 de lei, o medie de 15 lei/sticlă. 2 şezlonguri - 80 de lei. Comparativ, la Marble Beach în Thassos era 10€ şezlongul şi aveai băutura inclusă. Plaja e relativ curată, toaletele la fel, marea cu câteva alge dar nimic deranjant.

Totuşi, la 35€, mai dă-o-n mămica ei, că e Venus-Saturn, nici măcar Neptun sau, "Doamne fereşte-te", Mamaia. Mai făceam o oră şi eram la Albena/Varna/Nisipurile de Aur, cu nişte plaje superbe şi preţuri la sfert.

Dar na, am zis să ne facem datoria de onoare şi să sprijinim şi turismul românesc, o zi pe an e suficient în condiţiile astea. Măcar ne-au dat bon pe japcă”, a scris el pe Facebook.

„Doar cei bogaţi se duc la mare în România. Săracii se duc în Grecia”, a comentat cineva, completat de o altă persoană: „Da, cineva face profit serios din închirierea sectoarelor de plajă. Probabil sunt organizaţi în carteluri pentru a păstra preţurile sus, iar cum la noi Statul e praf, nu sunt penalizaţi.”

„Nu înţeleg de ce se fac aceste comparaţii între preţurile din staţiunile greceşti şi cele de pe litoralul românesc... Nu există grad de comparaţie, oricât de indulgent ai încera să fii! E ca şi când ai compara mere cu... şine de tren. Pornind de la peisaje ( relief), la confort, servicii, preţ, calitate şi orice ar mai inventa unii care-s obişnuiţi să găseacă nod în papură la orice.

Oricât v-aţi strădui să negaţi acest lucru, rămâne o evidenţă: de departe, Grecia este un obiectiv turistic greu de egalat! V-o spune cineva care de 16 ani nu se mai satură să-şi petreacă timpul liber în minunatele insule greceşti”, a spus un alt internaut.

„Doamne…. Ce ciudat. Am fost acum 2 săptămâni în Mamaia Nord, Allezi. Groaznic! Nu fusesem de vreo 4 ani, decât o escapadă de o zi la Corbu. În una din cele 10 nopţi am sunat la poliţie. Muzica ca muzica, dar sistemul de sunet sub orice critică (ţipete şi başi, de ziceai că sunt boxele cu noi în pat).

Plaja nu era curată (în nisip chiştoace, capace, paie…), decât dacă te uitai superficial (dar piticii de 2 ani tind să scormonească peste tot).

Extrem de aglomerat! Oamenii ok în general, dar, fiind aglomerat, multă gălăgie şi agitaţie aiurea.

Mizerie de nedescris peste tot, din cauza autorităţilor locale. Am văzut un măturător o dată, dar fără pubela sau altceva (nu pricep unde ar fi pus gunoiul), a fost luat un maldăr de gunoi (dintre multe), si abia pe la 11:30-12 a fost spălată zona de cineva. Până atunci a puţit îngrozitor. În general zona este fie o mare parcare (nu exista spaţiu verde, copaci, umbră, zonă pietonală, nici măcar trotuar), fie un mare şantier…. Am zis că nu mai mergem…. Dar ne-a plăcut să vizităm Adamclisi, deşi e si acolo uitat complet de autorităţi”, a fost părerea altcuiva.