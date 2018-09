Congresul european de Patologie Veterinară are loc în premieră în România, la Cluj. Participă 300 de specialişti de pe cinci continente

Întâlnirea anuală a ESVP-ECVP 2018 este cel mai important eveniment al specialiştilor din domeniul Patologiei Veterinare din Europa, însă extinderea este la nivel mondial datorită participărilor de pe cinci continente.

„Este o întâlnire anuală a Societăţii Europene de Patologie Veterinară, un congres pe care îl facem împreună cu Colegiul European de Patologie Veterinară. Este vorba despre două structuri care îşi propun dezvoltarea specialiştilor care lucrează în acest domeniu, promovarea activităţii lor şi nu în ultimul rând specializarea lor printr-un sistem de programe de rezidenţiat aşa cum se întâmplă şi în medicina umană. În foarte puţine ţări europene există programe naţionale de specializare, iar atunci de asta se ocupă colegiile de specialitate care fac şi pregătirea în centre speciale de rezidenţiat, care sunt recunoscute la nivel mondial”, a explicat Cornel Cătoi (foto, jos), rectorul USAMV.

Premieră pentru România

Acesta mai spune că programele europene sunt accesate şi de specialişti de pe alte continente. Cea mai importantă colaborare este cea cu colegiul omolog din SUA.

Deşi ESVP este o societate înfiinţată încă din 1951, iar ECVP a fost înfiinţat în 1995, este pentru prima dată când congresul anual este organizat în România. Ultima ediţie, cea din 2017, a fost organizată la Lyon, în Franţa, iar cea din 2019 va avea loc în Olanda.

„În 2004 nici nu se ştia în ţară de Societatea Europeană de Patologie Veterinară, iar atunci am devenit primul său membru din România. După patru sau cinci ani s-au înscris mai mulţi colegi din ţară în această societate, iar treptat am devenit o ţară importantă în Europa şi am reuşit să punem România pe harta acestei discipline. Iată că acum am reuşit să aducem acest congres în premieră şi în România, asta după ce, în ultimii ani, Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj – disciplina de Anatomie Patologică are numeroase colaborări cu departamente similare din Europa. Avem cercetări şi studii împreună, aşa că în urmă cu 3 ani am decis să ne depunem candidatura pentru organizarea acestui eveniment. La ora actuală, România are aproximativ 20 de membri în cele două societăţi”, a mai afirmat Cătoi.

Zece din cei aproape 300 de specialişti sunt români

Programul congresului ESVP-ECVP 2018 include invitaţi de referinţă la nivel mondial în domeniul patologiei veterinare, care vor prezenta în cadrul sesiunilor ştiinţifice deschise şi a workshop-urilor, teme de interes din domeniu precum Celula dendritică în patologia pielii la animale, Modele animale pentru o serie de boli de la om, Patologia moleculară şi tehnologia utilizării celulelor stem în medicina personalizată, Patologia animalelor mari: noutăţi, Tehnologia digitală în patologia veterinară, workshop-uri de neurologie/neuropatologie şi de patologie musculoschelală veterinară.

Congresul ESVP/ECVP reuneşte aproape 300 de specialişti. Zece dintre aceştia sunt români, iar ceilalţi din ţări ale Uniunii Europene, dar şi din spaţiul extracomunitar. Printre specialiştii care participă la lucrările congresului se numără personalităţi din ţări ca SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud sau Australia.