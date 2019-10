Cele mai periculoase ţări ale lumii. Locul în care cele mai feroce grupări jihadiste se luptă pentru supremaţie şi ucid turiştii

Periodic sunt făcute zeci şi zeci de topuri, unele dintre ele având ca scop informarea potenţialilor turişti asupra locurilor pe care intenţionează să le viziteze. Un astfel de top este realizat anual de Forumul Economic Mondial şi are două faţete. Una dintre ele cuprinde ţările cele mai recomandate, de unde nu lipsesc niciodată Franţa, Spania, Australia, SUA, Italia sau Elveţia, dar şi o listă „neagră”, care curprinde locurile în care turiştilor nu li se recomandă sub nicio formă să intre.

Ambele topuri suferă de la an la an mici modificări, însă de cele mai multe ori tot cam aceleaşi ţări se regăsesc pe fiecare dintre cele două liste, deşi ordinea poate să difere. Ultimul clasament dat publicităţii de Forumul Economic Mondial în acest an şi prezentat de CNN nu surprinde foarte mult.