Şase întrebări esenţiale pentru Electric Castle. Ce trebuie să ştie participanţii enervaţi de gafele organizatorice

Cinci zile de festival, zece scene, 300 de artişti şi peste 272.000 de participanţi: aşa arată bilanţul final al celei de-a 8-a ediţii Electric Castle. În plus, a fost nevoie de 500 de tiruri de materiale, 23.000 de metri pătraţi de corturi şi peste 150 de Kilometri de cabluri de reţea pentru ca ediţia din acest an să prindă contur. De buna ei desfăşurare s-a ocupat o echipă de 2.500 de oameni, din care au făcut parte 850 de voluntari. Gorillaz, producţia cea mai complexă din programul festivalului, a adus pe aceeaşi scenă 16 artişti, însoţiţi la Bonţida de o echipă tehnică de 40 de oameni. Doar pentru a acoperi nevoile tehnice ale acestora, pe scenă a fost nevoie de peste zece tone de echipament de show dedicate.

Două probleme au umbrit ediţia de anul acesta: 1. problemele privind transportul dinspre festival spre Cluj-Napoca şi 2. folosirea unei cantităţi foarte mari de motorină pentru a pune în mişcare festivalul: începând cu cele 130 de autobuze diesel învechite, trenurile contractate care au fost toate diesel şi terminând cu sursa de energie folosită pentur scene şi celelalte aspecte organizatorice (aşa cum a constatat specialistul în mobilitate Tudor Măcicăşan ).

Organizatorii au răspuns întrebărilor transmise de „Adevărul”:



1. De ce trenuri mici şi diesel? De ce aşa de puţine trenuri speciale Electric Castle (între 3 şi 6 curse pe zi)? De ce nu s-au ales un operator mai mare de căi ferate?

Este prima ediţie la care am testat acest proiect pilot – tren + shuttle (cursă-nr) până la castel, tocmai pentru că ne dorim şi noi să găsim alternative la transportul cu maşina către festival. În momentul în care l-am setat, porneam de la statistica anului trecut, în care operatorul naţional a vândut 60 de bilete pe ruta Cluj – Bonţida pe perioada festivalui. Chiar şi aşa, am vrut să vedem dacă poate funcţiona o astfel de soluţie, cu riscul de contracta trenuri care apoi să fie goale. Nu a fost aşa, lumea a ales această opţiune, chiar am suplimentat numărul de trenuri contractate iniţial, atât cât s-a putut.

Limitările sunt multe – infrastructura feroviară şi rutieră, numărul de operatori care îţi pot oferi astfel de soluţii, până la urmă trenurile nu sunt ale festivalului, trebuie să te bazezi pe ce există în piaţă. Dacă am fi mers pe ideea că vrem doar trenuri pe linie electrificată, probabil că proiectul nostru nici nu ar fi existat.

E momentul în care să vedem toate plusurile şi minusurile şi să decidem cum putem extinde proiectul şi să-l facem permanent.



2. De ce nu tren (sau autobuz?) inclus în bilet, spre a descuraja venitul cu maşina la festival?

Noi oferim opţiuni, trebuie să rămână la latitudinea publicului ce îţi doreşte să aleagă şi cum vrea să-şi planifice venirea în festival.

3. Doar trenurile „EC trains”, 3/6 pe zi, au avut parte de transfer asigurat până la castel. De ce nu s-a asigurat acest serviciu pentru toate trenurile care au trecut prin Bonţida (circa 40 de zi) ?



E o limitare impusă de infrastructură. Trenurile EC au oprit în gara Jucu, de unde călătorii erau preluaţi de shuttle (microbuze-nr). Cel puţin pentru ediţia aceasta, nu am găsit soluţii ca ele să oprească în gara Bonţida, fiindcă shuttle-urile ar fi trebuit să meargă pe şoseaua principală din sat, ceea ce ar fi blocat traseul de autobuze. Riscam să avem efectul opus decât cel dorit. Dar căutăm soluţii pentru a integra gara din Bonţida în acest circuit. Ne-ar ajuta să avem şi o implicare din partea autorităţilor, până la urmă competenţele pe infrastructură aici există.



4. Numărul de participanţi a depăşit prognozele ?

Estimările numărului de participanţi în festival au fost aproape corecte, am avut 272 de mii, la un estimat de 250 de mii, însă esimarea celor care au dorit transport cu trenul a fost mult mai mică. Cum am precizat, biletele de tren vândute anul trecut pe perioada festivalului a fost de doar 60.



5. De ce se folosesc încă generatoare pe motorină pentru necesarul din festival şi nu există o sursa de curent?

În acest moment, niciun eveniment major din lume nu se bazează exclusiv pe reţeaua de electricitate, nu e eficient la nivel de infrastructură să supradimensionezi o reţea doar pentru câteva zile de eveniment, e o cheltuială care nu se jusitifică la nivelul unei comunităţi care ar trebui să o suporte. La un moment poate vor exista, probabil, şi alte soluţii, tehnologia va evolua şi poate vor apărea generatoare de mare putere alimentate din surse eco. Dar nu e ceva specific pe România, aşa se întâmplă în întreaga industrie de evenimente.

6. Ce soluţii aveţi în vedere pentru a nu se repeta aceste inconveniente privind transportul (în special timpul de aşteptare)?

Ne-am regrupat rapid după problemele de vineri seară, pentru care ne cerem încă o dată scuze tuturor celor care au trebuit să aştepte foarte mult pentru a părăsi aria festivalului. Sâmbătă deja, deşi am avut aproape acelaşi număr de participanţi, plecările din festival au fost rapide, cu o medie de 5 minute timp de aşteptare la îmbarcarea în autobuze. Învăţăm, e clar că nu ne dorim să repetăm o astfel de situaţie, dar trebuie ca soluţiile noi la care ne gândim să aibă şi avizul autorităţilor înainte de a le comunica.

