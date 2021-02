7 sfaturi pentru părinţii care îşi vor trimite copiii la şcoală, din partea unui expert în sănătate publică VIDEO

Expertul în sănătate publică a postat pe Facebook un scurt video, în care le dă câteva sfaturi părinţilor care l-au întrebat ce ce riscuri implică revenirea celor mici la şcoală şi cum pot fi ele minimalizate.

„Sfatul 0: Gândiţi-vă dacă vă trimiteţi copilul la şcoală. Dacă copilul are o boală cronică, sau dacă locuiţi împreună cu o persoană care are comorbidităţi sau are peste 65 de ani şi care riscă simptome severe sau chiar deces, ar trebui să luaţi în considerare situaţia în care să-l menţineţi pe copil în sistem online, cu adeverinţă medicală.

Sfatul 1: Peste weekend, discutaţi cu copilul despre importanţa purtării măştii în permanenţă, despre importanţa spălării pe mâini la începutul şi la finalul pauzei, despre importanţa mâncatului singur la şcoală, pentru că atunci când mâncăm riscăm să împrăştiem aerosoli şi să-i îmbolnăvim pe ceilalţi.

Sfatul 2: Stabilţi un canal de comunicare deschis cu şcoala, grup de Facebook sau WhatsAapp, astfel încât să puteţi informa şcoala în caz de ceva, sau ei să vă informeze în caz de suspiciune, caz confirmat, testare, etc.

Sfatul 3: Dimineaţa, când vă pregătiţi să mergeţi cu copilul la şcoală, verificaţi dacă are simptome digestive sau respiratorii, şi în caz de le are menţineţi copilul acasă, contactaţi medicul de familie sau sunaţi la 112 dacă simptomele sunt severe. Dacă nu are simptome, asiguraţi-vă că copilul vostru are o mască de protecţie pe care o va purta toată ziua, până când se întoarce acasă. Măştile pot fi multicolore, pot să aibă orice modele, măştile prietenoase pentru copii cresc posibilitatea ca aceştia să le poarte permanent.

Sfatul 4: Când mergeţi spre şcoală, asiguraţi-vă că nu vă înghesuiţi în mijloacele de transport în comun, chiar dacă respectaţi restul regulilor, este foarte multă lume, spaţiu mic, înghesuială mare, riscul totuşi există.

Sfatul 5: Când ajungeţi la şcoală, asiguraţi-vă că nu vă aglomeraţi împreună cu ceilalţi părinţi, staţi la distanţă de ei şi lăsaţi copilul să intre singur în curtea şcolii.

Sfatul 6: Asiguraţi-vă că acasă nu aveţi niciun fel de comentarii negative sau lipsă de încredere în purtarea măştii, în restul măsurilor de protecţie sau chiar în existenţa virusului, pentru că acest tip de comentarii ar influenţa comportamentul copilului şi l-ar putea, potenţial, expune la risc.

Aveţi grijă de copiii dumneavoastră”, e mesajul postat de Răzvan Cherecheş pe pagina sa de Facebook.

Vă mai recomandăm şi: