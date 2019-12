„Ursuleţi cu bucurie“, antidot la sărăcie. Reţeta campaniei umanitare gândite de o adolescentă inimoasă din Călăraşi

O campanie umanitară concepută de o elevă din Călăraşi a prins viaţă şi în alte oraşe din România. Ideea adolescentei s-a răspândit rapid şi tot mai mulţi voluntari i s-au alăturat. „Uneori, nu ai nevoie de prea multe pentru a face pe altcineva fericit. Oferă-i doar timp şi iubire“, spune fata. Campania „Ursuleţi cu bucurie“, jucării confecţionate din materiale reciclabile, exact acest lucru urmăreşte.

Alina Bucur are 17 ani şi este o elevă model a Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei“ din Călăraşi. Din dorinţa de a schimba ceva în jurul său, dar şi pentru a împiedica risipa de materiale textile, Alina a pus mâna pe ac, aţă şi un prosop şi a realizat un ursuleţ. Imediat s-a dus cu gândul la copiii sărmani, pentru care o astfel de jucărie ar însemna o adevărată fericire.

„Într-o zi, când plecam de acasă, am observat că o vecină se îndrepta spre un tomberon cu o pungă plină de haine. Imaginea aceasta m-a pus pe gânduri şi mi-am dat seama că în România se face foarte mare risipă de materiale textile care ar putea fi reciclate sau reutilizate. Mi-a venit ideea de a confecţiona un ursuleţ dintr-un prosop şi m-am apucat să-l fac fără a şti iniţial cum să cos, însă am avut sprijinul mamei şi al mătuşii mele şi în câteva ore terminasem deja prototipul a ceea ce urma să devină „Ursuleţi cu Bucurie“.





Am încercat să implementez această activitate în cadrul cursurilor de vară de la BEST Academy, însă vârsta copiilor nu era tocmai adecvată pentru a lucra cu o foarfecă şi un ac, aşa că am stabilit, alături de doamna Adela Barz, să strângem un grup de voluntari cu care să încercăm să lucrăm. Câteva zile mai târziu, m-am trezit brusc înconjurată de douăzeci de persoane. Am fost surprinsă plăcut de numărul celor care au decis să se implice. Pe unii dintre ei nici măcar nu îi cunoscusem până atunci“, povesteşte Alina Bucur.

Un ursuleţ cumpărat, un altul donat

Destinatarii ursuleţilor pe care voluntarii strânşi în jurul Alinei îi realizează sunt copii care provin din medii defavorizate, care au uitat cum este să zâmbească şi pe care aceştia speră să îi ajute să îşi recapete speranţa şi fericirea. „Aşa cum ne spune şi numele, noi nu dăruim doar ursuleţi, ci şi bucurie în acelaşi timp. Primul lot de jucării a ajuns deja la tinerii de la Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Fizic din Călăraşi, care ne-au primit cu căldură şi cu care ne-am împrietenit foarte rapid.







Până acum am realizat peste 30 de ursuleţi pe care i-am donat, însă în prezent lucrăm la un alt lot de 50 de jucării pe care le vom vinde în cadrul zilei aniversare de 135 de ani a Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei“, urmând ca pentru fiecare ursuleţ cumpărat să donăm altul unui copil. Ne propunem ca banii obţinuţi să fie folosiţi pentru achiziţionarea de rechizite, alimente şi produse de îngrijire personală care să fie de asemenea donate familiilor care au nevoie de sprijin“, explică Alina Bucur.





Proiectul s-a extins în mai multe oraşe

Într-o singură noapte, spune adolescenta, i-a învăţat pe toţi voluntarii metoda de confecţionare a ursuleţilor şi au reuşit să realizeze un număr de 30 de jucării. Toţi au fost cuprinşi de entuziasm, iar sentimentul s-a amplificat atunci când Alina a aflat că poate înscrie proiectul în Hackathon-ul organizat în cadrul „Oxford for Romania Summer School“.



„Ideea se plia perfect pe cerinţele competiţiei: îmbina reciclarea cu impactul social într-un mod armonios. Ulterior, în cadrul şcolii de vară din Oxford, echipa «Ursuleţi cu Bucurie» s-a mărit şi obiectivele sale au devenit şi mai îndrăzneţe. Lucrând în echipă şi planificând totul minuţios, am reuşit să obţinem chiar şi o sponsorizare, convingând juriul Hackathon-ului că proiectul nostru are potenţial. Odată cu întoarcerea din Oxford, unde am participat la Şcoala de vară, proiectul s-a extins şi în Bârlad, Piatra Neamţ şi Strehaia, oraşele din care provin colegele mele: Elena Sârghi, care se ocupă cu procurarea materialelor şi direcţionarea voluntarilor, Letiţia Asavei, specializată pe partea de comunicare şi social media, şi Sorina Cioplea, însărcinată cu identitatea vizuală şi product design-ul.





Eu sunt coordonatorul echipei şi încerc să mă implic câte puţin în toate activităţile desfăşurate, fiind alături de coechipierele mele chiar şi de la sute de kilometri distanţă“, explică adolescenta.

Un ursuleţ se poate confecţiona în două ore

Procesul de confecţionare în sine al unui ursuleţ realizat cu dragoste nu este foarte complicat, însă, explică Alina Bucur, necesită atenţie şi implicare serioasă pentru a obţine un produs de calitate. Voluntarii şi-au creat un şablon pentru a fi siguri că toţi ursuleţii vor avea aceeaşi formă, iar cu ajutorul acestuia taie prosoapele, pe care le cos mai apoi după tehnica „fără nod“. „Am observat că aceasta este cea mai simplă pentru voluntari şi cusătura are un aspect plăcut, fapt pentru care am decis ca toate jucăriile confecţionate de noi să fie cusute astfel. Ursuleţii sunt, mai apoi, umpluţi cu un amestec de vată şi resturi de materiale textile, până în momentul în care sunt destul de dolofani şi pufoşi încât să fie îmbrăţişaţi de copilaşi.





La sfârşit sunt cusuţi ochii, nasul şi gura, iar adiţional se adaugă îmbrăcăminte sau pălării pentru a-i face să arate mai drăgălaş“, spune liceana.





Cu timpul, pe măsură ce au prins experienţă, durata de realizare a unei jucării s-a micşorat. Astfel, într-o oră şi jumătate tinerii reuşesc să coasă şi să umple ursuleţul, urmând ca faţa să fie terminată în 10-15 minute. Pentru hăinuţe şi accesorii durează puţin mai mult în funcţie de preferinţe, deoarece şi acestea trebuie să fie măsurate, cusute şi aranjate separat. În principiu, pentru un ursuleţ drăguţ şi nu foarte complicat, timpul estimat de lucru este de două ore.

Ursuleţii sunt realizaţi din prosoape şi sunt umpluţi cu vată hidrofilă şi resturi de materiale textile, asigurându-se că nu se face risipă de nimic. Alina spune că până acum, aceste materiale au fost obţinute prin intermediul donaţiilor din partea familiilor şi prietenilor şi şi-ar dori ca pe viitor să le procure şi de la fabricile de confecţii, pentru a implementa în oraşe conceptul de reciclare şi reutilizare a materialelor textile.

Proiectul se extinde de la o zi la alta

Printre oamenii deosebiţi care s-au implicat în această campanie umanitară se numără prof. Adela Barz, care i-a oferit Alinei posibilitatea de a face o „şezătoare“ la BEST Academy, Georgiana Panait, care s-a oferit să îi ajute pe voluntari să confecţioneze ursuleţii, dar şi voluntarii: Iulia Barz, Iulia Nedelcu, Bianca Savu, Maria Bonea, Riana Dumitraşcu, Dragoş Andrei, Vlad Vintilă, Raluca Florea, Carla Mincu, Cosmina Pacă, Alexandra Soare, Medeea Şerban. „Acestora li se adaugă mulţi alţii pe care nu am avut încă plăcerea de a-i cunoaşte personal, dar cu care sper să colaborez în continuare pe viitor, pentru a dărui altora o parte din fericirea pe care noi o trăim zi de zi.





Ideea genială a Alinei a mişcat lucrurile. Copiii s-au arătat entuziaşti şi au început să vină în număr tot mai mare pentru a da o mână de ajutor. „Am avut sprijinul doamnei profesor Adela Barz pentru întâlnirile noastre de până acum, confecţionând ursuleţii la BEST Academy, iar acum, după începerea anului şcolar, plănuim să avem ateliere săptămânale la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” după terminarea orelor de curs, pentru a avea un program mai accesibil pentru elevi.



Pentru mine, «Ursuleţi cu Bucurie» înseamnă mai mult decât un simplu proiect social. Înseamnă fericire, înseamnă implicare, înseamnă generozitate. Ideea nu se învârte neapărat în jurul conceptului de a dona jucării, ci se bazează mai degrabă pe dorinţa de obişnui tinerii să fie membri activi ai societăţii din care fac parte şi să contribuie direct la schimbarea pe care cu toţii o visăm de atâta vreme. Prin proiectul pe care încercăm să îl implementăm cât mai repede cu putinţă în cât mai multe oraşe din ţară, sperăm să creăm o comunitate de oameni implicaţi, săritori, care să înveţe că munca în echipă aduce fără îndoială succesul şi care să devină conştienţi de faptul că fericirea stă în lucruri mărunte“, spune adolescenta.