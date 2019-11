Superba elevă fotomodel care învaţă în pauzele dintre şedinţele foto: „E normal să mănânci sănătos. Mitul înfometării este doar un mit“

După ce iese de la şcoală, o elevă în vârstă de 17 ani, se transformă într-un manechin de succes. Daria Peiciu este model pentru agenţia MUR Models, iar faima ei a depăşit hotarele României. A defilat timp de două luni în Coreea de Sud şi a fost protagonista unui editorial publicat într-o revistă din New York. Aflată la început de drum în lumea fashion-ului, adolescenta a fost remarcată de cei mai buni creatori. Recent a defilat pentru Alexandra Calafeteanu, în show-ul dedicat împlinirii a 10 ani de activitate.

Daria, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional Barbu Ştirbei din Călăraşi, povesteşte cum a fost contactată de către agenţia cu care lucrează în prezent, unde trimisese câteva fotografii. „Aveam 14 ani şi am fost chemată la casting. Părinţii mei m-au susţinut în absolut tot ce mi-am propus, aşa că, alături de ei, am mers la Bucureşti, la agenţie. Acolo am întâlnit o întreagă echipă şi lucrurile s-au întâmplat destul de rapid: m-au măsurat, m-au fotografiat, mi-au explicat în ce constă aceasta meserie şi m-au acceptat în agenţie. Ulterior am fost programată pentru primele mele teste foto şi am început să merg la castinguri pentru diverse proiecte“, povesteşte Daria Peiciu.





Sacrificii pentru carieră

Despre eforturile şi sacrificiile pe care o fată trebuie să le facă pentru a ajunge pe podium, adolescenta spune că este vorba despre o muncă adevărată, care trebuie făcută cu seriozitate, ambiţie şi pasiune.





„La prima vedere, modelingul este într-adevăr, o meserie frumoasă şi aparent accesibilă oricui. La urma urmei, munca în sine presupune să fii machiată, coafată, să îmbraci tot felul de haine, să pozezi sau sa defilezi. Doar că munca adevărată se face până în momentul defilatului sau al pozatului. Şi aici lucrurile se complică puţin. Pentru mine, provocarea majoră este să dozez echilibrat timpul între şcoală şi meserie. Trebuie să fii ambiţios şi organizat. În modeling trebuie să te antrenezi zilnic. Să faci sport, să respecţi dietele (dacă este cazul), să exersezi posing-uri, să citeşti şi să urmăreşti tot ce se întâmplă în industrie. Moda este un domeniu în care totul se schimbă şi se înnoieşte o dată la 6 luni, la schimbarea sezoanelor.





Ca urmare, şi noi, modelele, trebuie să fim conectate la toate aceste informaţii. Sacrificii facem toţi pentru pasiunile noastre. Probabil că pentru mine cel mai dificil este să merg foarte des la Bucureşti. Însă acolo au loc majoritatea proiectelor, inclusiv castingurile. Aşa că de multe ori, după ce ies de la şcoală, mă urc în microbuz, merg la agenţie, fac o şedinţă foto, în pauze învăţ, iar seara mă întorc acasă. Cumva, modelingul se aseamănă cu actoria… Eşti vesel, trist, sănătos sau bolnav, dacă ai filmare, defilare sau şedinţă foto, trebuie să fii acolo“, explică adolescenta.

Pe aeroportul din Bucureşti, părinţii m-au “predat” echipajului de zbor

Despre călătoria şi şederea în Coreea de Sud, călărăşeanca povesteşte cu mult drag. A locuit la Seul timp de două luni, a experimentat gusturi inedite, a legat prietenii şi a muncit cu multă responsabilitate.





Spune că aceasta a fost prima ei ieşire din ţară şi primul zbor cu avionul. O experienţă de neuitat, departe de casă, dar cu gândul la cei dragi: „Prin intermediul agenţiei mele, am fost acceptată de ACE models, o cunoscută agenţie coreeană, la un contract de 2 luni. Aveam aproape 16 ani, dar Coreea de Sud este una dintre ţările în care poţi lucra legal ca model încă de la 14 ani. Aşa că am obţinut permisul de muncă şi… am plecat. Pe aeroportul din Bucureşti, părinţii m-au «predat» echipajului de zbor care m-a însoţit până în Seul. Acolo am fost preluată de către reprezentantul agenţiei coreene. Cred că acele două luni m-au schimbat total. Am devenit mult mai responsabilă, mai încrezătoare, punctuală.





Am locuit 2 luni singură şi, deşi echipa din agenţie mă însoţea la castinguri sau la joburi, acasă, în apartamentul de modele, trebuia să mă organizez singură. Modelele sunt într-o permanentă competiţie. Pentru că atunci când pleci internaţional, automat mergi la foarte multe castinguri.





Or, când intri in contact cu modele venite din toată lumea, unele chiar mai mici de vârstă, altele mai mari, când lucrezi cu echipe mari de producţie, cu fotografi, stilişti, automat te mobilizezi, capeţi experienţă, înveţi şi devii mai matur“, spune Daria.





A pozat în femeia retro, dar totuşi şic

Recent, Daria Peiciu a fost protagonista unui editorial publicat într-o revistă din New York, „Elléments Magazine“. A întruchipat femeia retro, dar totuşi şic. În România a defilat pentru Alexandra Calafeteanu, în show-ul celebrării a 10 ani de activitate. În Coreea a avut multe proiecte, iar una dintre campanii a fost a unui brand de produse de golf. Cele mai multe defilări într-un timp oarecum scurt, le-a avut la Festivalul Internaţional de Modă de la Sibiu – FEERIC. Acolo de altfel, a fost şi „botezul“ ei ca model. În 5 zile, a avut peste 15 ieşiri pe podium. De asemenea, a avut oportunitatea de a defila şi în cadrul unor show-uri de televiziune, pentru designeri romani care au ales să-şi prezinte astfel colecţiile.

Ambiţii mari

Chiar dacă are dimensiuni ca la carte – înălţime de 1,73 m şi circumferinţe de 82 - 59 – 88 cm - Daria este atentă la diete. Nu-şi permite să mănânce orice. Spune că totul este permis, atâta vreme cât nu-şi schimbă dimensiunile necesare în acest domeniu.





„Tot ce mâncăm se vede… dacă nu în dimensiuni, cu siguranţă pe piele. Ori noi, modelele, trebuie să fim mereu într-o condiţie fizică bună. Altfel… nu lucrăm. E simplu. Aşa că e normal să mănânci sănătos, nu prăjit, nu condimentat, nu carbohidraţi, nu fast-food sau snacks-uri… Mai mult grill şi salate. Apă multă şi fructe (dar niciodată seara). Mitul înfometării e doar un mit. Dacă te înfometezi, pe lângă faptul că te îmbolnăveşti, nu ai energia necesară să munceşti. Ori la o şedinţă foto în cadrul căreia trebuie să ţopăi pe tocuri câteva ore, trebuie să ai energie, nu să fii leşinată de foame”, spune Daria.

Să munceşti şi să fii competitivă

Dincolo de încadrarea în tiparul standard din punct de vedere fizic, adică înălţime peste 1.70 m, maximum 88/89 cm în şolduri şi un chip armonios şi expresiv, o fată care doreşte o carieră în modeling trebuie să fie ambiţioasă, serioasă, punctuală, să aibă răbdare pentru că dacă eşti model într-o agenţie, nu înseamnă ca automat eşti şi celebră, şi bogată. Trebuie să te pregăteşti, să faci echipă bună cu managerii / agenţii tăi, să munceşti şi să fii competitivă. Eu am mai multe planuri. Sunt cele legate de activitatea mea şcolară, în primul rând. Să învăţ bine, să obţin note bune şi să termin acest an şcolar cu rezultate frumoase.





În prezent se află în ţară şi participă la şedinţe foto de portofoliu, campanii, reclame şi tot ce se întâmplă în modelingul românesc. “Mai mult ca sigur că pe timpul vacanţei de vară voi pleca din nou internaţional. Pe termen lung sper să fiu protagonista unor mari campanii publicitare, realizate dincolo de ocean. Sunt o mare admiratoare a top modelului Gigi Hadid şi cu multă muncă şi ambiţie, sper să îi calc pe urme“, explică Daria Peiciu.