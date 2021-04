Provocare dură pentru pompierul care salvează copiii bolnavi: va pedala 180 de kilometri în 8 ore

Sebastian Ghioca, subofiţer operativ principal în cadrul Compartimentului Monitorizarea Situaţiilor de Urgenţă şi Dispecerat - ISU Călăraşi, are o voinţă de fier atunci când vine vorba despre copii.





Şi-a depăşit de fiecare dată limitele şi, chiar dacă eforturile fizice şi antrenamentele au fost istovitoare, bucuria că îi ajută pe prichindei a şters orice urmă de epuizare.

Sebi, în vârstă de 46 de ani, aşa cum îl ştie toată lumea, este părintele a trei băieţi (cel mai mare, absolvent de liceu) şi de curând şi proapăt tătic al unei fetiţe.





Impresionat de drama copiilor abandonaţi de familie şi care se luptă cu afecţiuni grave, Sebi s-a mobilizat mereu să le fie aproape, încercând ca prin propriul exemplu să atragă şi alţi români la sprijinirea cauzelor umanitare.

„Sunt pompier de profesie, dar în primul rând sunt acel om a cărui inimă s-a lipit tare de tot de copiii de la Casa CID. Aşa cum am mai spus, a fost suficientă o privire. Privirea copiilor din căsuţa CID. Şi din acel moment inima mea a rămas în acel loc cu promisiunea de a le fi mereu aproape. Poate, pentru că am simţit că eu îmi doresc să fiu unul din acei oameni care vrea să le spună că nu sunt singuri, deşi aceşti copii au fost abandonaţi şi viaţa nu a fost prea darnică cu ei,. Lumea se minunează când vede gesturi extreme pentru cauze frumoase, dar cred că fiecare dintre noi poate face astfel de gesturi petnru cei aflaţi în suferinţă”, spune Sebastian Ghioca..

Competiţia XmanRomânia – Long Distance va avea loc pe 5 iunie, la oradea FOTO FacebookS.G.

Sebastian Ghioca susţine cauza micuţilor Fundaţiei Copiii în Dificultate, prin iniţierea şi desfăşurarea la evenimente sportive extreme, de anduranţă, cel de faţă fiind cel mai îndrăzneţ şi dificil de până acum.

Sebastian Ghioca, decorat pentru acţiunile sale de către ISU Călăraşi FOTO facebook/S.G.

Anul trecut, în plină pandemie, Sebastian Ghioca a decis să continue să lupte pentru Casa CID. A pedalat în 24 de ore peste 435 de kilometri pe Transalpina şi Transfăgărăşan şi a reuşit să contribuie la renovarea acesteia.

Anul acesta şi-a propus să ofere un sprijin pentru viaţa şi recuperarea acestor copii. În calitate de ambasador al lor dar şi de părinte, am cel mai puternic imbold pentru a nu mă opri să fac ceea ce fac. Pentru că binele se face în linişte, iar liniştea o regăsesc în binele făcut pentru ei, spune militarul din Călăraşi.

Un ciclist, în echipa XmanRomania

În 2021 şi-a propus să participe în calitate de ciclist alături de Echipa CID, pentru prima dată, la XmanRomânia – Long Distance (180 km – ciclism, 3.800m – înot Mihai Badea, 42,5 km – alergare Adrian Presuceanu).







Pe 5 iunie 2021, la Oradea, Sebastian Ghioca va pedala aproximativ 180 km în 17 bucle, cu un timp limită de 8 ore. Alături de Mihai Badea şi de Adrian Presuceanu, Sebastian va lupta pentru a susţine şedinţele de recuperare a micuţilor din căsuţa CID.

Mihai Presuceanu va alerga pentru copii bolanvi pe 5 iunie FOTO Facebook/XmanRomania

”Astfel sper să vă conving să donaţi pentru cei 18 copii ai Fundaţiei care au nevoie în continuare de sprijinul vostru pentru a avea parte de recuperarea fizică. Fără ajutorul nostru, ei riscă să nu mai facă un pas spre ziua de mâine!

Mihai Badea înoată pentru copiii bolnavi pe 5 iunie FOTO Facebook/XmanRomania

Îmi doresc să vă conving să donaţi pentru că ştiu că fiecare gest contează şi nimeni în afară de tine, cel care alegi să nu îi abandonezi, nu le poate oferi această şansă. Tu, eu şi cei de la Fundaţie suntem singura lor şansă pentru o zi de viaţă în plus.” Acestea sunt gândurile lui Sebastian înainte de competiţie. Donaţiile pot fi făcute accesând acest link: cid.galantom.ro

Fundatia Copii în Dificultate a înfiinţat în anul 1999, în Bucureşti, un centru rezidenţial special amenajat şi echipat care acordă găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire personalizată, suport emoţional, terapie, socializare pentru copii cu boli neurologice grave.

Cea de-a XI-a ediţie a Campionatului Internaţional de Triatlon pe distanţă lungă este organizat la Oradea, de Clubul Sportiv Xterra Sport Bihor, în parteneriat cu Federaţia Română de Triatlon (FRTRI).

Cele trei etape ale competiţiei se desfăşoară în Oradea şi în locaţii apropiate: înotul într-un canal artificial de lângă Barajul Fughiu, pedalarea pe un traseu de oraş închis traficului rutier, iar alergarea în centrul istoric (în piaţa centrală şi străzile adiacente).

Izolarea m-a învăţat foarte multe

Ideea de a face ceva pentru aceşti copii abandonaţi, deşi unii dintre ei au familie, i-a încolţit şi mai mult în gând lui Sebastian în această perioadă de criză sanitară. Pandemia i-a dat ocazie, la fel ca multora dintre noi, să se gândească profund la micile bucurii care ne înconjoară zilnic.



„Anul acesta izolarea m-a învăţat multe, foarte multe. M-a învăţat ce înseamnă să fii părinte. M-a învăţat ce înseamnă să protejezi pe cineva. M-a învăţat ce important este ajutorul, cât de mic, oferit celui de lângă tine. M-a învăţat ce înseamnă să răspunzi la speranţa reprezentată de o mână întinsă către tine. M-a învăţat că haina pe care o port la serviciu are o putere mai mare decât puteam vreodată crede.

Sebastian Ghioca lucreazăla ISU Călăraşi FOTO Facebook/S.G.

Aşa că am decis să devin din nou tată, a 4 oară, voi fi tată de fată! Aşa că am decis să ajut şi mai mult copiii, de care m-am ataşat fără speranţă, de la fundaţia Copii în Dificultate. Aşa că am decis să îmi testez limitele fizice şi psihice încercând să parcurg distanţa de 435 de km în mai puţin de 24 de ore. Aşa că am decis să unesc cu ajutorul bicicletei, într-o buclă generoasă, Transalpina - Drumul Regelui şi Transfăgărăşan, cel mai frumos drum din lume”, povesteşte Sebastian Ghioca.

„Este firescul meu, aşa sunt eu, îmi place să ajut. Cred că toţi ar trebui să avem această solidaritate, empatie, disponibilitate de a oferi sprijin.Pentru că aceşti copii s-au lipit de inima mea şi pentru că mi-am promis că o să îi ajut mereu! Toţi putem să facem asta, doar că trebuie să căutăm în noi resursele“, adaugă el.

