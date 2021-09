Paţania unui român la un spital din străinătate: După testul COVID începe „distracţia”. Cât l-a costat totul

Bărbatul povesteşte pe pagina sa de socializare cum a petrecut două 2 zile într-un spital din străinătate, unde s-a internat pentru o intervenţie chirurgicală minoră. Românul a fost uimit de condiţiile de cazare, de buna creştere a personalului medical şi de organizarea ca la carte.

Pe data de 8.09 m.am internat in spital pt o interventie chirugicala. Sedere scurta, pe 08 internat pe 10.09 externat. A fost insa o experienta a unui sistem medical occidental cu un pic de "condiment" romanesc. Interesanta combinatie.

In fine, pe 8 trebuie sa ma internez si in aceeasi zi vine si interventia chirurgicala. Ma cheama astia de la spital pe 6 pt analize si alte investigatii inainte de operatie.

Nu am sa spun acum ca vai ce bine este in afara si ce rau este la noi sau invers. Asta decide fiecare.

In fine, ma duc pe 6.09 la spital. Intru in spital. Ceea ce m.a "lovit" este ca nu miroase a nimic, nu simti nici un miros. Probabil ca multi cunosc acel miros specific spitalului. Ei bine nu miroase, nici macar a parfum de dama sau barbatesc, cand ma aproprii de persoana de la receptie. Persoana de la receptie ma indruma la etajul 1, camera "cutare". La camera "cutare" ma ia in primire o doamna care ma trimite la alta camera, mi se face un test Covid. Dupa testul covid incepe "distractia". Mi se ia sange pt analize, il cunosc pe medicul asistent, medicul anestezist si, cel mai important, Oberarzt, medicul care efectueaza interventia chirurgicala.

Toti iti explica ce si cum, ce urmeaza, ce inseamna, ca unui copil de 3 ani, dar nu te fac sa te simti ca un idiot, ca tu habar nu ai ce inseamna o interventie chirurgicala. Ei te informeaza, te cunosc, tu ii cunosti pe ei. Cum ai putea sa.ti incredintezi viata unei persoane pe care nu ai vazut.o in viata ta? In fine,ma "cauta", ma "instruiesc" toti acesti medici, oameni si apoi imi dau drumul acasa, sub angajamentul personal, ca pana pe 8 cand ma internez, stau inchis in casa. Reguli impotirva CoronaVirus.

Vine ziua de 8.09. Ma duc la spital la ora 10, asa cum am fost anuntat in prealabil. Ma prezint la receptie, sunt "cutarescu" , sunt azi programat pt o interventie. Doamna ma legitimeaza si ma indruma catre etajul 3, la receptie. Ma duc la lift, in fata caruia ma intalnesc cu o doamna/domnisoara, personal medical. Ma adresez:

-Fiti amabila, trebuie sa ajung la receptia de la etajul 3. Dupa ce cobor din lift, incotro?

- Va indrum, raspunde doamna/domnisoara cu zambetul pe buze.

Patul în ţiplă este al meu

In fine, ma conduce, ajung la receptie(etaj 3), spun cine sunt, pt ce am venit. Dupa procedurile de inregistrare vine o infirmiera, care , cu zambetul pe buze, ma conduce catre camera in care voi "locui" pt urmatoarele 2 zile. Intram in camera. Trei paturi, doua ocupate, cel din mijloc, cu folie pe el, in tipla este al meu. Doamna desigileaza patul si ma instruieste in folosirea acestuia.

Imi arata cum se regleaza pe inaltime, picioare, spate, etc. Ma instruieste cum functioneaza televizorul personal cu ecran de 17", cum pot accesa internetul. Apoi imi arata unde imi pot lasa lucrurile personale, sub cheie, imi prezinta baia si toate accesoriile. Pe bune, nu sunt in stare sa folosesc p baie cu dus, chiuveta si wc? Dar ea imi prezinta, tot ce este de facut. In camera si in baie exista cate un recipient cu dezinfectant. Dupa ceva timp apare doamna/domnisoara cu care m.am intalnit mai devreme in fata liftului. Venise sa verifice pacientii. Ca sa vezi minune, mi se adreseaza in limba materna:

- Mi.am dat seama dupa nume ca sunteti roman. Cu ce treburi pe la noi.

Ii explic ce si cum, interventie chirurgicala, etc. Din discutie afla pt ce sunt aici, ca sunt fumator, in fine mai multe detalii. Intreb:

- Pot sa fumez si eu o tigara?

- Daca vreti neaparat, puteti.

- Pai personalul medical m.a instruit sa nu beau, sa nu mananc, sa nu fumez pana intru in operatie. Cum e?

- Eeee, o tigara merge, dar sa nu spuneti nimanui ca v.am spus eu asta, ma dau astia afara. Hai ca fumam impreuna, merg si eu jos la o tigara.

Si ma duc la o "tigara". Pe drum ma tot gandesc, tigara, substante toxice in tutun, urmeaza anestezie totala, bai nu degeaba iti spun astia sa nu fumezi. In fine ajung in curtea spitalului impreuna cu doamna/domnisoara infirmiera. La tigara renunt, ma gandesc ca medicii astia nu or fi chiar asa tampiti. Ma multumesc cu faptul ca vorbesc romeste,intr.o lume straina.

Radioul din fundal vă deranjează?

In fine, vine ora 14, apare o alta asistenta, care ma ia cu tot cu pat, nu ma lasa sa merg pe picioarele mele, desi puteam, catre blocul operator. Ajung in blocul operator, ma muta de pe patul de spital pe patul de operatie, pun astia si o patura calda peste mine, pe care o refuz. E prea calduroasa. Ma baga in sala de operatie, apare medicul:

- Cum va simtiti, bine? Nu trebuie sa va fie teama. O sa facem......si urmeaza sa.mi descrie toata procedura. Radioul din fundal va deranjeaza?

- Totul este in regula, raspund. Nu ma deranjeaza nici un radio, oricum adorm in 5 min.

- Eu v.am intrebat, ca sa nu aveti vreun disconfort.

Ce disconfort mai nene....in cateva minute, dupa anestezie, sunt in somn profund.🤣🤣🤣

In fine, ma "fac" astia, pe la ora 15:30 ma trezesc intr.o camera. Cum ma trezesc apare o asistenta:

- Cum va simtiti? Sunteti bine?

- Sunt bine, multumesc.

Si ma duce inapoi in salon, locul de cazare.

Pe la ora 17 vine si masa de seara. Fiind, din intamplare, pe culoar le vad pe asistente cum aduc masa de seara. Nu miroase a nimic. Nu miroase a mancare. Mancarea vine in niste carucioare inchise, care sunt deschise cand infirmiera ajunge in zona ei de distributie. Fiecare farfurie este acoperita cu cate un capac, toata lumea(personalul medical si auxiliar)poarta manusi chirurgicale si masca. Ne tot intreaba pe noi, pe pacienti, cum ne simtim. Avem dureri, dorim un analgezic, este totul in regula? Peste tot figuri zambitoare. In fine, mancam si ne apucam de rutina zilnica. Ce poti face in spital? Rutina zilnica. Te uiti la un film, la stiri, mai iesi la o tigara, acum dupa operatie am voie. Desi ai un buton de urgenta la pat, aprox din ora in ora o asitenta "baga" capul sa vada cum suntem.

In fine ma culc .........

Pe data de 9.09, ora 7 ma trezesc. La ora 8 vine micul dejun. De asemenea, nu se simte nici un miros de mancare. De fapt cat am stat in spital nu am simtit miros de nimic. Pe la ora 9 vine curatenia. Se sterge pe jos, se sterge praful, se spala baia, totul devine ca nou. In jur de ora 10 vine medicul si consulta pacientii de pe sectie. Eu ma duc chitit sa.i spun ca azi plec acasa, nu mai suport rutina si plictiseala din spital.

M-a dezarmat total!

Si ma duc eu la control, si ma ia domnul doctor cu o explicatie, incat mi.a fost RUSINE sa.l contrazic, mi.a fost RUSINE sa.i spun ca plec acasa pe propria raspundere. Cu argumente medicale, ca trebuie sa mai raman inca o zi sub supraveghere ca nu stiu ce, m.a dezarmat total. Nu stiu ce scoala au astia dar m.a "facut" din vorbe.Nu mi.a spus in nici un moment " mai stai ca asa zic eu". Mi.a argumentat tot astfel in cat mi.a fost rusine sa.i spun ca plec acasa pe propria raspundere, desi aveam optiunea asta. Nu am putut sa aduc nici un argument obiectiv impotriva lui, el e medic, eu nu. Si uite asa a mai trecut o zi in spital. O zi in care am mancat desi nu am simtit mirosul de macare in tot salonul, nu mi.a fost frica de infectii nosocombiale. Nici macar nu m.am gandit la asa ceva, nu avea cum sa se intample.

Pe la ora 12 unul dintre pacientii de langa mine a plecat acasa. A stat internat, pe banii statului, 5 zile, cu masa, casa, analize, doar pt ca ii curgea sange din nas. Dupa ce a eliberat locul, patul lui a fost luat si in locul sau a fost adus un alt pat, sigilat cu folie, complet dezinfectat, pt pacientul care a venit 3 ore mai tarziu.

Te-am băgat în faţă ca să scapi mai repede!

Pe data de 10 a venit ziua ""eliberarii".

La fel m.am trezit la ora 7, la 8 a venit micul dejun, a venit curatenia de zi cu zi, spalat, sters praful, etc. La un moment dat vine infiermiera. Aceasi infirmiera romanca, de care am scris mai sus. Imi pune aparatul de masurat tensiunea, da eroare. De trei ori mi.a pus aparatul, de trei ori eroare. Dupa a treia incercare imi zice:

-Cat ai avut tesiunea ieri?

-14 cu 7.

- Eee asa ai si azi. Multumit? Ma "f..t" in el de aparat ca tot da eroare.

- Daca zici tu....

In fine, ma duc la consultul zilnic. Daca nici azi nu.mi da drumul acasa, il strang de gat pe medic.😉 Ma duc in sala de asteptare, ma asez pe scaun, stau la rand cu ceilalti pacienti. La un moment dat vine infiermiera romanca si imi face semn sa intru in cabinet la doctor. Ma asez pe scaun, cand ea imi spune:

- Te.am bagat in fata, ca esti de.al meu, roman.

-Poftim?

-Te.am bagat in fata ca sa scapi mai repede....

Nu i.am cerut nimic, nu i.am spus nimic, m.am asezat la rand cu ceilalti pacienti si ea m.a bagat in fata. Pe bune?

Dupa consult am plecat acasa. La plecare o asistenta m.a intrebat: cum v.ati simtit la noi? Dupa felul im care m.a intrebat nu cred ca a fost o procedura.I.am raspuns ca m.am simtit bine. S.a luminat la fata, desi nu cred ca era obligata sa o faca.

Nu stiu cat de rau sau cat de bun este sistemul medical din Romania, nici nu vreau sa.mi dau cu parerea. Nu am stat nicodata internat intr.un spital din Romania, doar am fost in vizita.

Tot ce pot spune ca aici unde am fost internat nu am avut sentimentul de frica. Nu mi.a fost frica de interventie, nu mi.a fost frica de infectie nesocombiala, m.am simtit ca la un hotel. Nu un hotel de 5 stele dar macar de 2 si jumatate.

PS:Totul m.a costat 20€. Mult, putin....decide fiecare.

