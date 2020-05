Mesajul prof. Adrian Streinu Cercel pentru români. De ce am putea să nu ne relaxăm după 15 mai

Dacă până pe 15 datele actuale nu scad, şi nu prea mai are când să se întâmple acest lucru, foarte probabil va trebui rediscutată problematica relaxării. Prof. Streinu Cercel spune că, indiferent de situaţia de după 15 mai, masca şi măsurile stricte de igienă trebuie să fie de bază."După cum am văzut cu toţii, peste weekend a apărut o recrudescenţă a procesului infecţios - peste 390 de cazuri înregistrate, ceea ce ne plasează încă pe o pantă ascendentă. Dacă până pe 15 ale lunii aceste date şi aceste tendinţe nu se modifică radical, în sensul scăderii lor, şi nu prea mai are când să se întâmple acest lucru, atunci foarte probabil că va trebui rediscutată în totalitate problematica relaxării"", a subliniat managerul Institutului "Matei Balş", dr. Adrian Streinu Cercel.

Medicul avertizează şi că după această dată populaţia va trebui să respecte măsurile de igienă.

"Dacă vor începe serviciul, se vor duce la serviciu, se vor întoarce acasă şi vor trebui să stea în continuare în casă, după părerea mea. Evident, spălatul pe mâini şi spălatul pe faţă reprezintă elementele importante în depăşirea acestei etape, pentru că, aşa cum s-a tot spus, acest virus se găseşte în aerosoli care plutesc pur şi simplu în aer ore bune şi, dacă nu ne spălăm pe mâini şi respectiv pe faţă, evident că putem să luăm. Purtatul măştii va trebui să devină obligatoriu indiferent de situaţie, iar masca trebuie purtată să acopere atât nasul, cât şi gura", a subliniat Streinu Cercel.