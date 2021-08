Lecţii inedite pe YouTube şi TikTok. Cum se predă Geografia pe placul copiilor

Georgian Ungur (32 de ani) este profesor în comuna călărăşeană Modelu din anul 2017 şi a reuşit să-i determine pe copii să prindă drag de şcoală şi să înveţe uşor geografia. După ce a aflat care sunt emisiunile preferate ale elevilor, a creat o nouă metodă de predare care a dat roade.

Proiectul iniţiat de el, „Lecţii din prezent, pentru viitor!“, a intrat în competiţia Creatori de Educaţie din acest an şi a fost preluat de profesori din toată ţara, dar şi din Republica Moldova.

„Am observat o schimbare în atitudinea acestora, devenind mai implicaţi, mai dezinvolţi şi mai relaxaţi în timpul activităţilor, indiferent de scenariul de învăţare în care s-au desfăşurat acestea“, explică profesorul. Mai mult decât atât, toţi elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 2 din Modelu au obţinut note de promovare la disciplina Geografie, majoritatea având un progres şcolar impresionant.

„Weekend Adevărul“: Aţi încercat să promovaţi Geografia într-un alt mod la clasă, făcând totul cât mai atractiv pentru elevi. Cum v-au venit aceste idei şi ce anume aţi creat pentru copii?

Georgian Ungur: Încă din primul an la catedră am dorit să fiu inovativ şi să determin copiii să iubească Geografia. Consider că, la gimnaziu, mai mult decât dezvoltarea competenţelor specifice şi parcurgerea conţinuturilor din programă, ar trebui să punem accentul pe dezvoltarea interesului elevilor pentru învăţare şi chiar, dacă se poate, să îi facem pe cei mici să înveţe cu plăcere. Astfel, am încercat să fiu cât mai deschis cu ei, să aflu ce le place şi să îmbin metodele didactice tradiţionale cu mijloace noi şi strategii inovative de predare. Am încercat să diversific cât mai mult metodele şi mijloacele didactice utilizate, astfel încât fiecare oră să fie diferită. Am văzut care sunt emisiunile de televiziune preferate ale elevilor şi le-am folosit în activităţi de învăţare.

Lecţie de Geografie, pe placul copiilor FOTO Arh.pers.G.U.

Astfel, au apărut activităţi de învăţare precum „Ce spun elevii?“ sau „Vrei să fii elev de nota 10?“. Următorul pas a fost introducerea treptată a instruirii asistate de calculator – am făcut prezentări Power Point, fişe de lucru, atât digitale, cât şi tipărite, pentru elevi şi le-am utilizat pe parcursul orelor. Am continuat să caut aplicaţii digitale şi site-uri web de învăţare a geografiei. Astfel, am descoperit Triviador România, Seterra, Ţ.O.M.A.P.A.N.T., geogra.ro şi blogul profudegeogra.eu – unde există diverse joculeţe de cultură generală, localizare pe hărţi şi vocabular, excelente în dezvoltarea competenţelor specifice ale elevilor şi o învăţare interactivă, prin metode activ-participative. Elevii iubesc acest gen de activităţi şi sunt încântaţi să le realizăm împreună.

Geografia pe înţelesul tuturor

Ce înseamnă pentru dumneavoastră viaţa la catedră şi cât de greu a fost procesul educaţional în pandemie?

Încă din perioada studenţiei, când făceam parte din Liga Studenţilor de la Geografie şi Geologie din Iaşi, îmi plăcea să le vorbesc oamenilor şi să îi ajut pe alţii să înveţe. Pentru mine este foarte important şi plăcut să mă aflu în faţa elevilor, să ştiu că pot împărtăşi cunoştinţele şi experienţele mele cu aceştia, că le pot da un sfat, că îi pot îndruma. Odată cu apariţia pandemiei a trebuit să îmi schimb strategia didactică, astfel a apărut o nouă parte a proiectului pe care, în urmă cu doi ani, eu l-am intitulat „Lecţii din prezent, pentru viitor!“.

Ce înseamnă acest proiect?

Pentru a facilita accesul la educaţie şi al elevilor care nu au abilităţi digitale avansate, am făcut mai mult de 200 de resurse educaţionale deschise – lecţii video – pe care le-am publicat în spaţiul public în locurile cele mai frecventate de către ei: Facebook, YouTube şi TikTok. Sigur că aceste lecţii au fost puse şi pe platforma Google Classroom a şcolii. Astfel, toţi au avut parte de o continuare a procesului educaţional şi, cel mai important, mulţi au urmărit cu mai mare interes aceste lecţii decât în clasă. Este foarte greu să nu fii lângă elevi.

În timpul pandemiei am încercat să substitui absenţa mea din faţa elevilor prin videoconferinţe, pe Google Meet, şi prin aceste resurse educaţionale în care se regăseşte şi vocea mea înregistrată, le-am oferit explicaţii pentru noţiunile prezentate. Astfel, elevii s-au simţit mai aproape de mine şi de şcoală. În toată această perioadă, resursele educaţionale – lecţiile video – fiind publice şi cu acces gratuit, nelimitat, au fost preluate de foarte mulţi profesori, elevi, părinţi şi iubitori de geografie din ţară şi chiar din Republica Moldova. În mai puţin de un an, canalul de YouTube unde sunt încărcate lecţiile – Lecţii Geografie Geography Classes – a ajuns la 10.000 de abonaţi şi un milion de vizualizări.

Profesorul, parte din colectivul clasei

Ce calităţi trebuie să aibă un dascăl devotat meseriei?

În primul rând trebuie să fie hotărât, perseverent şi să iubească copiii. Trebuie să faci totul din pasiune şi să nu te abaţi de la scopul tău principal: educaţia copiilor.

De ce aţi ales cariera la catedră, v-a inspirat cineva?

Am fost norocos, am avut învăţători de excepţie, precum doamna Rodica Cheţa, profesori de excepţie, diriginţi care m-au îndrumat şi sprijinit întotdeauna. Cred că am preluat câte ceva de la fiecare cadru didactic care mi-a fost în faţă, atât în ciclul primar, cât şi în cel gimnazial, liceal, cât şi din facultate. Sigur că alegerea carierei de profesor de geografie se află în strânsă legătură cu profesorii care mi-au predat această disciplină: doamna profesor Negrişan în şcoala gimnazială şi doamna profesor Belciu în liceu.

Georgian Ungur, un profesor pe placul elevilor FOTO Arh.pers.G.U.

Faptul că doamna Belciu, care este şi inspector şcolar pe disciplina geografie, m-a îndrumat şi mi-a oferit, încă de atunci, aceste exemple de instruire asistată de calculator au fost decisive pentru ceea ce fac astăzi. Îmi aduc aminte cu plăcere că prima prezentare Power Point a trebuit să o fac pentru un proiect dat de dumneaei, la geografie, în anul 2001. Habar nu aveam atunci ce este Power Point-ul iar acum am ajuns să fac lecţii video cu ajutorul acestuia.

Care credeţi că este reţeta succesului în învăţământ?

Nu cred că există un model de succes şi, în acelaşi timp, nu cred în profesorul de succes. Cred că fiecare profesor are succes la clasă dacă reuşeşte să facă elevii să progreseze. Din cauza particularităţilor fiecărui elev şi ale fiecărui colectiv, nu se pot aplica aceleaşi strategii didactice. Important este ca profesorul să încerce să se apropie de elevi, să îi cunoască şi să ajungă o parte a colectivului.

Cum i-aţi regăsit pe copii după atâtea luni de şcoală online?

Din păcate, relaţia noastră, în ciuda eforturilor mele, nu mai este la fel de strânsă. Elevii au pierdut, pe lângă o parte din cunoştinţe, şi multe dintre abilităţile sociale. Voi lucra mai mult la partea de refacere a legăturilor sociale şi la dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale lor în următoarea perioadă. Trebuie să restabilim legăturile din cadrul colectivelor. Acumularea de cunoştinţe şi dezvoltarea celorlalte abilităţi vor veni dacă elevii vor privi din nou cu încredere şi optimism activitatea din şcoală. O parte dintre elevi au ajuns să îşi dorească şcoala online. Asta mă pune pe gânduri. Nu ştiu dacă este un aspect negativ sau pozitiv.

O a doua şansă la educaţie oferită părinţilor

Ştim că localitatea în care predaţi are şi persoane defavorizate, copii care provin din familii modeste. V-aţi lovit în activitatea dumneavoastră de abandonul şcolar?

Din păcate, în localitatea Modelu, în special în satul Tonea, o mare parte dintre elevi au o situaţie financiară şi familială dificilă: părinţi care nu au locuri de muncă, lipsa unuia sau a ambilor părinţi, părinţi plecaţi în străinătate sau cu probleme de sănătate.

Lecţie de Geografie, pe placul copiilor FOTO Arh.pers.G.U.

Este greu să lucrezi cu elevi din astfel de comunităţi, dar este foarte important să te apropii de ei, să îi cunoşti şi să le înţelegi nevoile. M-am implicat activ în sprijinirea acestor copii făcând parte din echipa de implementare a proiectului „Cercul cu zâmbete – Măsuri educaţionale integrate pentru reducerea şi prevenirea abandonului şcolar, promovarea accesului egal la învăţământul de calitate prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare pentru integrarea în educaţie şi formare a comunităţii marginalizate din comuna Modelu“.

În cadrul acestui proiect mă ocup de organizarea de activităţi extracurriculare pentru elevii din ciclul gimnazial, dar şi de instruirea persoanelor încrise în programul „A doua şansă“, mulţi dintre cei din cea de-a doua categorie fiind chiar părinţi ai unor elevi pe care îi avem în ciclul gimnazial.

Cum încercaţi să îi convingeţi pe aceşti copii şi familiile lor că şcoala este singura şansă pentru un viitor mai bun?

În urmă cu doi ani, îmi aduc aminte cu plăcere că aveam un elev la clasa a VI-a care voia să abandoneze şcoala pentru că rămăsese repetent, în principal din cauza frecvenţei şcolare reduse. Am fost, împreună cu alţi colegi din cadrul proiectului „Cercul cu zâmbete“, la el acasă şi l-am convins, atât pe el cât şi pe părinţi, că este mai bine să continue şcoala.

Şi nu este singurul caz – în ultimii ani, în principal prin activităţile acestui proiect, am reuşit să convingem mulţi copii să se întoarcă la şcoală, iar pe alţii să reia studiile, inclusiv la „A doua şansă“. Încerc întotdeauna să le explic cât de mult te pot ajuta educaţia şi şcoala în a avea o carieră şi le dau exemple concrete. De asemenea, încerc să îi conving să rămână în ţară şi după finalizarea studiilor gimnaziale şi chiar să le continue. Fie că este vorba de o şcoală profesională care, de cele mai multe ori, este cea mai bună alegere pentru ei, fie că este vorba de studii liceale, le prezint avantajele acestora.

CV

Profesor cu dublă specializare

Nume: Ungur Georgian

Data şi locul naşterii: 21 decembrie 1988, Călăraşi

Studiile şi cariera:

A urmat studiile Facultăţii de Geografie şi Geologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, unde a absolvit cu specializarea Geografia turismului. De asemenea, a urmat şi studiile de conversie profesională la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, susţinând în iulie 2020 examenul de licenţă şi obţinând astfel dreptul a fi şi profesor de educaţie fizică.

În prezent, este masterand în anul al II-lea la specializarea Management educaţional, secţia de Ştiinţe ale educaţiei din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi.

Este profesor de patru ani, în prezent predând la două şcoli, cu normă fracţionată: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Modelu şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu“ din Călăraşi.

Înainte de a fi profesor, a lucrat pentru multinaţionala Amazon, în cadrul departamentului de relaţii cu clienţii, secţia adresată vorbitorilor de limbă spaniolă (Amazon.es).

Locuieşte în: comuna Modelu, judeţul Călăraşi

