Iniţiativa inedită a unei mame după o experienţă personală. Cursuri de prim ajutor pentru copii

A căutat imediat un loc unde să-şi poată instrui fetiţa şi pentru că nu a găsit, a demarat un proiect. Astăzi, la mai bine de 2 ani de la înfiinţare, compania administrată de Loredana Neghină, de 33 de ani, din Bucureşti, este singurul loc din România unde copiii învaţă tehnici de prim ajutor.

Cursul de prim ajutor trebuie neapărat să se introducă în şcoli, este de părere Loredana Neghină. Spune că doar aşa clădim adultul responsabil de mâine. Începând cu vârsta de 8 ani, copiii învaţă resuscitare la Micul Erou, proiectul care funcţionează din anul 2019. De altfel, ideea a pornit de la o situaţie din viaţa reală, când, chiar Loredana, fiind acasă cu fiica sa, a început să se simtă foarte rău.

„Ideea proiectului a început undeva prin 2017. Eram singură acasă cu fetiţa mea Maya şi, dintr-o dată am început să ma simt foarte rau. Din fericire mi-am revenit repede însă atunci m-am gândit la ce s-ar fi întâmplat dacă leşinam. Cum reacţiona copilul? Ce impact emoţional avea asupra lui? Dupa ce mi-am pus toate aceste întrebări am început să caut cursuri de prim ajutor dedicate exclusiv copiilor. Nu am găsit nimic in Romania. Aşa că am decis să fac eu asta. Am început să mă documentez, să verific cum se fac astfel de cursuri în alte ţări, să urmez cursuri de certificare şi apoi, în 2019, am creat Micul Erou”, explică Loredana Neghină.

Să acţioneze corect într-o situaţie de urgenţă

Din 2019, în Bucureşti, copiii au ocazia să înveţe cum se acordă primul-ajutor în cadrul unor cursuri pe înţelesul lor. Proiectul, singurul din România destinat exclusiv copiilor, îi ajută pe micuţi să se familiarizeze cu situaţiile de urgenţă. Educaţia în acest sens are rolul de a-i implica pe copii în tot felul de situaţii cu care se pot întâlni zi de zi: fie că le curge sânge din nas, se zgârie şi trebuie să aplice un plasture sau cineva din jurul lor are nevoie de ajutoar, toate se învaţă pas cu pas.

„Micul Erou a apărut din dorinţa de a da o şansă reală copiilor din România, de a le dovedi părinţilor că sunt într-adevăr nişte mici eroi, şi nu în ultimul rând de a le aduce un dram de pragmatism şi ancorare în viaţa de zi cu zi. Împreună am învăţat să punem corect un plasture, am aflat ce facem dacă ne curge sânge din nas sau dacă ne spargem capul, ce înseamnă o căzătură de la înălţăţime, ce facem dacă ne iau foc hainele, am povestit despre 112, am învăţat poziţia de siguranţă şi masajul cardiac”, povesteşte Loredana Neghină, iniţiatoarea acestui proiect.