Cum ne dăm seama că avem lipsă de vitamine. Care sunt semnalele transmise de organism, ce afecţiuni putem dezvolta

Insă, până ajungeţi la medic, puteţi fi atent la anumite aspecte care vă pot da de înţeles că aveţi probleme.

“Vitaminele sunt substanţe nutritive indispensabile bunei funcţionări a organismului. Ele intervin în mici concentraţii în numeroase procese vitale. În majoritatea cazurilor, organismul nostru este incapabil a le sintetiza singur, de aceea este important să le asigurăm prin alimentaţie. Lipsa cronică de vitamine nu ne îmbolnăveşte imediat, dar ne face vulnerabili anumitor disfuncţii organice, iar pe termen lung în faţa bolilor”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Specialiştii atrag atenţia că necesarul vitaminic depinde de vârstă, stare metabolică şi activitate desfăşurată şi poate fi asigurat printr-o dietă mixtă ce este alcătuită respectând piramida alimentară (cereale, fructe şi legume, proteine animale şi vegetale, produse lactate, lipide).

“Consumate în doze mari (prin abuzul de suplimente nutritive farmaceutice), vitaminele pot cauza diverse intoxicaţii. Pacienţii nu sunt sfătuiţi să depăşească dozele necesare zilnic recomandate de experţii în domeniu. În cazul în care acestea trebuie adaptate unor situaţii particulare, pacientul trebuie să consulte medicul pentru a evita aparitia unor reacţii adverse”, spune specialistul.

Cu ce probleme ne confruntăm

Vitamina A. Dacă organismul duce lipsă de vitamina A, atunci este posibil să apară probleme oftalmologice sau epiteliale. Surse importante de vitamina A sunt conopida, roşiile, ficatul, gălbenuşul de ou, peştele, broccoli, morcovii, laptele, brânza etc.

Vitamine din complexul B. Daca observaţi că sunteţi mai palid decât de obicei, poate fi vorba despre un deficit de vitamina B12. Observaţi dacă apar şi modificări la nivelul limbii: suprafaţa acesteia poate deveni neregulată. Pe de altă parte, dacă are o suprafaţă foarte netedî, este alt semn al deficitului de vitamina B12. Nivelul scăzut din această vitamină cauzează apariţia oboselii şi a tulburărilor de memorie. Vitamina B12 poate fi procurata doar din surse de origine animală.Lipsa acestora din corp se manifestă prin oboseală musculară, slăbiciune, tulburări mentale, iritabilitate, depresie, insomnie etc. Surse importante de vitamina B sunt nucile, seminţele, cerealele integrale, fasolea, mazărea, lintea.

Vitamina C. Carenţa de vitamina C produce oboseală, dureri articulare, carii dentare, etc. Cele mai bune surse de vitamina C sunt coacăzele, căpşunile, citricele, ardeiul roşu şi verde, varza, conopida, roşiile şi spanacul.

Vitamina D. Lipsa vitaminei D în organism favorizează apariţia rahitismului. Alte manifestari care apar pe deficit de vitamina D sunt spasmofilia, problemele stomatologice şi decalcifierea oaselor. Alimentaţia trebuie să fie bogată în peşte, ficat, gălbenuş de ou, lactate.

Ochii şi picioarele umflate pot fi un semn al deficitului de iod. Alte simptome pot include creşterea în greutate, pielea uscată şi unghiile fragile. Organismul foloseşte iodul pentru a produce hormoni tiroidieni. Sarea de bucătărie este o sursă bună de iod, însă este contraindicată atunci când urmaţi o dietă săraca în sare, precum cea din hipertensiunea arterială. Pe lângă sarea de bucătărie, alte surse de iod sunt reprezentate de peştele de apă sărată şi algele marine.

Vitamina E. Dacă organismului îi lipseşte vitamina E, atunci sunt afectaţi muşchii, sistemul nervos şi circular. Regimul alimentar trebuie să conţină ţelină, spanac, morcovi, pătrunjel, soia, ciuperci, peşte, cereale integrale.

Acidul folic. În special femeile însărcinate sau care alăptează au mare nevoie de acid folic. Carenţa acestuia provoacă insuficienţe gastrice şi tulburări hepatice. Alimentele bogate în acid folic sunt ficatul, carnea, peştele, vinetele, spanacul, urzicile.

Daca observaţi că buzele sunt crăpate, neavând însă nevoie de hidratare, gingiile sunt sensibile o perioada mai lungă, este posibil să suferiţi de un deficit de fier. Lipsa fierului este una dintre cele mai frecvente anemii şi poate afecta persoane de toate vârstele, de la copii la adulţi.