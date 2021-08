Ce recolte au cules fermierii români în 2021. După seceta cumplită, producţii-record la grâu, orz şi rapiţă

Recolte bune în acest an FOTO Adevărul

În acest an, România va obţine una dintre cele mai mari recolte de grâu de la aderarea sa în UE, cu o producţie totală de 11,33 milioane de tone, aproape dublă faţă de cea din anul precedent, au anunţat reprezentanţii Ministerului Agriculturii.

La fierul ierbii, un fermier din Călăraşi, povesteşte că situaţia nu este chiar atât de roz, cum o prezintă guvernaţii. „O dau şi ei aşa ca să strice piaţa producătorilor agricoli, traderii abia aşteaptă să tragă preţul în jos. Într-adevăr, acest an nu se poate compara cu 2020, când am recoltat zero din cauza secetei cumplite, însă sunt multe probleme cu care ne confruntăm. De exemplu, anunţarea unor producţii recolrd face ca preţurile să fie micşorate la cereale de către traderi, neţinându-se cont de cheltuielile noastre: input-urile, facturile la furnizori, leasingu-rile şi câte şi mai câte, salariile oamenilor care muncesc în câmp”, explică Aurelian Dobre, fermier din comuna Ciocăneşti.

Acesta povesteşte prin ce greutăţi a trecut pentru a reuşi să obţină o recoltă cât de cât mulţumitoare. „ Încă nu ştim cum stăm cu porumbul, sperăm ca la floarea-soarelui să fie mai bine, pentru că este rezistă la secetă. La grâu am recoltat în medie 5.000 kg/hectar, iar la orz în jur de 5.200 kg/ha. Ne-am chinuit mult la grâu, a fost afectat de furtuni, trântit la pământ şi apoi l-am umplut volbura.

Erau câmpurile verzi-brotac, în loc de auriu. Iarba care l-a năpădit a îngreunat recoltarea, totul s-a făcut în ritm lent. Calitatea este bună, nu are încărcătură de pesticide, pentru că românul nu are bani să facă treaba asta. La culturile de primăvară e greu de spus ce va fi: porumbul s-a fiert în câmp din cauza perioadelor lungi de căldură ridicată, a rămas pitic si s-a şiştăvit”, spune fermierul. În Lunca Dunării, ploile din primăvară au făcut ravagii. Fermierii au rămas fără recolta de lucernă.

Ce spun guvernanţii

Anul trecut, România a obţinut doar 6,4 milioane de tone de grâu, recolta fiind diminuată cu peste 40% din cauza secetei. Cei mai buni ani din 2007 şi până în prezent, conform datelor transmise de MADR, sunt 2017, cu 10,03 milioane de tone de grâu, 2018 – 10,14 milioane de tone şi 2019 – 10,29 milioane de tone.

“Rating-ul “excepţional” pentru recolta agricolă din anul 2021 acordat României de catre GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative) este confirmat de rezultatele obţinute de către fermierii români. Până la jumătatea lunii august, culturile vedetă ale anului 2021 care plasează România pe poziţia de leader sunt: grâul, orzul şi rapiţa. Conform datelor operative din data de 16 august 2021, producţia totală de grâu recoltată este de 11,33 milioane de tone, fiind cea mai mare producţie înregistrată de la data aderării României la Uniunea Europeană”, transmite MADR.

Producţii medii situate peste media naţională, de 5.346 kg/ha, s-au realizat în vestul ţării, în judeţele Satu Mare,

Timiş, Bihor, Arad, dar şi in judetele Olt, Caraş Severin, Ialomiţa, Brăila şi Botoşani.

13 judeţe au depăşit media naţională

De asemenea, producţia totală de orz se situează la un nivel-record de 1,88 milioane tone, cea mai ridicată începând cu anul 2007. Şi în cazul acestei culturi, anii 2017, 2018 si 2019 au fost cei mai buni, în condiţiile în care producţiile de orz au depăşit 1,26 de milioane de tone.

Potrivit datelor MADR, producţia medie la hectar înregistrată până la data de 16 august este de 5.599 kg/ha, 13 judeţe depăşind media naţională (Bihor, Arad, Galaţi, Ialomiţa, Caraş-Severin, Constanţa, Brăila, Olt, Mureş, Călăraşi, Timiş, Dolj şi Giurgiu).

“Şi la celelalte cereale – secară, triticale, orzoaica, ovăz, mei, hrişcă etc. – s-au obţinut producţii bune, astfel că producţia totală de cereale depăşeşte 15 milioane tone”, mai spun reprezentanţii MADR.

La rapiţă în acest an s-a înregistrat cea mai mare producţie medie la hectar (3.022 kg/ha) din 2007 şi până în prezent, datorita soiurilor folosite, aplicării tehnologiei adecvate.

Vă mai recomandăm şi: