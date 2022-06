Un primar USR din Buzău renunţă la funcţie. Claudiu Constantin din Lopătari invocă „motive personale“

Claudiu Constantin a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce şi-a prezentat demisia în faţa Consiliului Local.

„Este o decizie pe care am luat-o cu greu, dar pe deplin împăcat, una care are la bază motive personale. Vreau să mă concentrez mai mult pe sănătatea mea şi pe familie, lucruri importante pe care recunosc că le-am neglijat prea mult în acest an şi jumătate”, a transmis Claudiu Constantin.

În continuare, toate atribuţiile vor fi preluate de viceprimarul comunei până la alegeri, conform legislaţiei în vigoare.





”Cred că iniţiativele din această perioadă vor fi continuate şi că vor apărea multe alte proiecte benefice pentru comună”, a fost mesajul transmis de Claudiu Constantin.

Primarul USR Claudiu Constantin se afla la primul mandat.