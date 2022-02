Spital rural din Buzău, devenit etalon. Acum câţiva ani era ameninţat cu desfiinţarea. Amănuntul care a salvat unitatea VIDEO

Spitalul din Smeeni a fost înfiinţat în 1959 pentru a deservi localităţile din Bărăgan. A funcţionat neîntrerupt de atunci şi până în 2010, atunci cînd a fost trecut pe lista unităţilor medicale care urmau să fie desfiinţate de guvernul Boc.

Acest lucru nu s-a mai întâmplat, pentru că la acel moment spitalul accesase deja primele fonduri europene pentru modernizarea ambulatoriului. Odată desfiinţată unitatea medicală, fondurile trebuia să fie rambursate.

”Din anul 2008, de când sunt managerul acestui spital, am avut o evoluţie constantă şi permanentă în ceea ce priveşte investiţiile. Faptul că Spitalul de Boli Cronice Smeeni nu a fost desfiinţat împreună cu alte spitale similare din ţară s-a datorat şi faptului că aveam deja accesate fonduri europene prin care am reabilitat aproape jumătate din spital, partea de ambulatoriu, şi dotat cu echipamente medicale performante pentru momentul respectiv”, spune Marilena Dobrescu (foto jos), managerul Spitalului de Boli Cronice Smeeni.

De atunci şi până în prezent, investiţiile au continuat în acest spital, până acum fiind accesate mai bine de 10 milioane de euro, bani prin care spitalul a fost dotat cu cele mai noi dispozitive medicale.

Astfel, spitalul are în prezent laboratoare de analiză, RMN, centru de imagistică şi săli de recuperare medicală. Pentru că aici au ajuns foarte mulţi pacienţi post Covid-19, spitalul a accesat fonduri şi pentru tratamentul acestor afecţiuni.

În spital au venit astfel să lucreze medici tineri, care şi-au făcut rezidenţiatul aici şi care şi-au dorit să îşi continue activitatea în această unitate medicală. Alţii au venit din sistemul privat, tocmai pentru că aici au găsit dotări de ultimă generaţie.

”Primul contact a fost în 2011, când am terminat rezidenţiatul. Am început aici prin a face gărzi şi cred că de atunci mi-a rămas în suflet echipa, mi-au rămas oamenii, colegii care sunt extraordinari. Apoi am lucrat la o altă unitate medicală, dar am revenit în 2021 când am reînceput cu normă întreagă aici. La nivel de dotări suntem foarte bine. S-a schimbat totul, avem paturi noi, aparatură de ultimă generaţie, ecograf, RMN, care este unul dintre cele mai performante, avem baza de recuperare care detine aparate care sunt unice în judeţ”, declară Simona Anton (foto jos), medic boli interne.