Spargere la un depozit de pesticide, cu un prejudiciu de miliarde de lei vechi

Furtul de pesticide a fost semnalat luni dimineaţă, la depozitul Agro Est Muntenia, din Cioranca. În ciuda măsurilor de pază riguroase asigurate de o cunoscută firmă din Buzău, hoţii au reuşit să decupeze peretele metalic al depozitului.

În toiul nopţii, au dispărut mii de litri de pesticide şi alte produse fitosanitare, în valoare de peste 400.000 de lei. Directorul Agro Est Muntenia susţine că spargerea ar fi fost dată de hoţi organizaţi în adevrate unităţi.

”Fură cantităţi mari. Asta înseamnă multe maşini, de capacitate mare de transport. Maşini performante care pot merge cu mare viteză pe teren accidentat. Distrug rapid garduri de metal şi depozite cu pereţi de metal. Au după ei un adevarat atelier şi distrug rapid sistemele de protecţie”, scrie pe Facebook Mihai Moraru, directorul Agro Est Muntenia.

Acesta crede că infractorii sunt costumaţi inclusiv cu haine termoizolatoare, pentru a nu fi detectaţi de tehnica modernă de supraveghere, şi urmăresc cu atenţie locaţiile pe perioade lungi, fără a fi vizibili.

”Domnule Vela şi dragi angajaţi din Ministerul Afacerilor Interne, suplimentaţi echipajele de patrulare, in special in zona rurală. Pentru ca in ultimele 10 zile au fost peste 40 de astfel de atacuri la depozitele fermierilor sau ale distribuitorilor din agricultura, in Buzau, Galaţi, Brăila, Ialomita şi Prahova. Măriţi bugetele de combustibil pentru echipajele de Politie din mediul rural şi suplimentaţi cu angajaţi ai Jandarmeriei”, este îndemnul directorului Agro Est Muntenia pe pagina sa de Facebook.

Poliţia a demarat o anchetă. Ei vor verifica şi stocurile de produse din zona de sud a judeţului, pentru a-i depista pe cei care folosesc în producţie sau care comercializează produse furate.