Scandal politico-imobiliar la Buzău, pe tema anexării comunei natale a primarului la municipiu

Constantin Toma spune că referendumul în care locuitorii Buzăului şi cei ai comunei Ţinteşti vor fi întrebaţi la urne dacă sunt de acord cu unirea celor două administraţii va avea loc, cel mai probabil, în prima duminică din octombrie.

Proiectul care prevede anexarea comunei Ţinteşti de oraş ar urma să fie lansat în dezbatere publică, pentru a se expune argumentele pentru care municipalitatea consideră că este necesară această comasare.

”E adevărat, este comuna în care m-am născut şi am crescut, dar din punct de vedere geografic, strategic, este cea mai bună variantă. Buzăul nu mai are terenuri, nu mai are unde să se dezvolte”, spune Constantin Toma.