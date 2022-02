Salvarea fetiţei de trei ani cu un ghiozdan în spate, relatată de poliţiştii care au găsit-o pe marginea şoselei

Întâmplarea a avut loc pe drumul judeţean DJ 203D, în localitatea Scutelnici, judeţul Buzău. Ema, o fetiţă de numai trei anişori, şi-a luat un ghiozdan în spate şi a ieşit pe poartă, fără să fie observată de părinţi.

Ajunsese la aproape doi kilometri distanţă de casă, atunci când a fost observată de poliţiştii Mihaela Şerbu şi Adrian Poncea, plecaţi de la Secţia 13 Smeeni la o intervenţie semnalată prin apel la 112.

Echipajul a oprit şi a transmis prin radio că renunţă la misiunea iniţială, întrucât a intervenit o altă urgenţă.

”Ne deplasam la un apel la 112, iar la un moment dat pe marginea şoselei, între două localităţi, am observat o fetiţă îmbrăcată sumar, cu un ghiozdan în spate şi dezorientată. Am oprit, am adus-o la cădură în maşină, iar cât timp colega stătea de vorbă cu fetiţa au am făcut verificări a cui este, din ce localitate, dacă este dispărută”, ne-a povestit agent-şef principal Adrian Poncea.

Fetiţa era îngheţată şi dezorientată când a fost găsită de poliţişti. După ce au aflat de unde a dispărut Ema, Adrian Poncea şi Mihaela Şerbu au înapoiat-o părinţilor, după aproximativ o oră de la dispariţie.





Sursa Facebook MAI

Din spusele mamei, micuţa ar fi plecat de acasă cu ghiozdanul în spate pentru că l-a văzut pe fratele ei că face acest lucru în fiecare zi când merge la şcoală.

”Copilul era într-o situaţie de risc, deoarece era pe marginea drumului, într-o porţiune unde limita de viteză este mare. Am mers la părinţi, am găsit mama care nu ştia de dispariţia fetei. A profitat de un moment de neatenţie al mamei şi a ieşit din curte cu ghiozdanul în spate, imitându-şi fratele mai mare. A fost bucuroasă că i-am adus fetiţa nevătămată şi a promis că o să asigure poarta”, ne-a declarat agentul Mihaela Şerbu.

Povestea Emei, mediatizată pe pagina de Facebook a Poliţiei Române, a generat sute de comentarii, cele mai multe fiind critice la adresa părinţilor neatenţi.