Pro România Buzău îl pierde pe Viorel Ştefu, recent ales preşedinte al organizaţie municipale

Viorel Ştefu a explicat într-o emisiune la un post local de televiziune că demisia sa survine în urma unei lipse de comunicare între el şi conducerea partidului, el aflând din presă că fostul şef al organizatiei municipale a PNL, consilierul municipal Constantin Ionescu, a venit în Pro România şi va candida la alegerile locale.

”În ultimul an şi 3 luni, am trecut prin 2 bătălii electorale, am coordonat activitatea şi campania organizaţiei municipale, obţinând un procent de 12% la europarlamentare, probabil cel mai bun rezultat obţinut vreodată la Buzău de un partid format de numai 6 luni”, a precizat Viorel Ştefu în scrisoarea deschisă prin care şi-a anunţat demisia.





Acesta subliniază că nu a intrat în politică pentru funcţii sau salarii, ”ci pentru a putea face o schimbare reală a modului în care se face politică, a modului în care se administrează instituţiile publice şi a modului în care sunt reprezentate interesele cetăţenilor”.





Împreună cu Viorel Ştefu, au mai plecat din Pro România alţi şapte vicepreşedinţi ai organizaţiei municipale Buzău. În mesajul publicat de fostul şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, acesta a precizat că e posibil să-şi continue cariera politică în alt partid.





”Pentru că încrederea dumneavoastră mă responsabilizează, îmi doresc să rămân în continuare implicat şi preocupat de problemele cu care ne confruntăm cu toţii în Buzău, şi voi analiza în perioada următoare care este modul cel mai potrivit de a îmi continua această activitate”, a precizat Viorel Ştefu.





În urmă cu câteva săptămâni, Viorel Ştefu fusese ales prin vot preşedinte al filialei municipale a Pro România şi se vehicula informaţia că va fi şi candidatul formaţiunii pentru Primăria municipiului Buzău.