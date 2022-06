Număr record de spectatori, la concertul Zdob şi Zdub din Buzău VIDEO

Spectatorii veniţi din toată ţara au aplaudat şi au cântat tot concertul, iar de pe scenă au primit un show total care a durat minute bune.

Cel mai aşteptat moment al serii a fost concertul formaţiei Zdob şi Zdub, alături de Orchestra Fraţilor Advahov.

Aceştia ne-au povestit istoria piesei ”Trenuleţul”, cu care au participat la concursul Eurovision.

”După cum ştiţi, în pandemie toată lumea stătea acasă, toţi muzicienii nu prea aveau de muncit şi aveau o stare mai depresivă. Noi ne-am dorit să nu pierdem timpul”, a declarat Vasile Advahov.

Combinaţia etno-rock care a adus Republica Moldova în finala Eurovision este acum cea mai cerută melodie în concertele Zdob şi Zdub.

”Am zis hai să facem un hit. Am băut un şpriţ, pe urmă am muncit vreo cinci ani şi iată am făcut un hit”, a spus Roman Iagupov, solistul trupei Zdob şi Zdub.

Spectacol pe placul buzoienilor a oferit aseară şi Orchestra Fraţilor Advahov. Buzoienii au încins hore şi s-au bucurat de acordurile muzicii folclorice.

Festivalul Buzău Fest, întrerupt doi ani din cauza pandemiei, a adunat în ultima zi peste zece mii de spectatori.