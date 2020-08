Familia unei paciente decedate a refuzat să creadă că a fost răpusă de COVID-19, iar ulterior s-a demonstrat că a avut dreptate: testul a ieşit negativ

Buzoianca spune că sora sa a decedat pe 23 iulie la Secţia de Terapie Intensivă, iar cauza morţii, specificată în actele medicale, a fost COVID – 19. Familia a refuzat să creadă diagnosticul şi a hotărât să aştepte rezultatul testului. Acesta a confirmat bănuiala rudelor, fiind negativ.

Miercuri seară, într-o postare pe Facebook, Florentina Nae a scris despre dramă. “Ea a fost sora mea, Luminiţa mea. A murit pe 23 iulie la Spitalul Judeţean din Buzău. A fost ţinută ore bune la izolare, deoarece avea febră şi a fost suspectată imediat de COVID - 19. Am insistat noi, familia, să se ocupe cineva de boala de care suferea (…). A murit la Terapie Intensivă”, a povestit femeia.

Florentina Nae relatează că familia a trecut printr-un coşmar după deces: “A doua zi am mers la spital. Ni s-a pus în faţă un formular, iar de la morga spitalului ni s-a comunicat că n-o putem lua până nu vine rezultatul testului. Tot în aceeaşi zi, primim un telefon de la un funcţionar al spitalului, care ne spune să mergem la morgă, fiindcă ar mai exista o variantă... Aceea de a lua cadavrul în sac şi cu sicriul sigilat. Nu am fost de acord şi le-am spus că aşteptăm rezultatul testului. Rezultat care a venit negativ (…) Lăsaţi oamenii să-şi îngroape morţii creştineşte!”.

Fiul Luminiţei Nae, pacienta decedată, precizează însă că rezultatul testului a venit după patru zile, nu după 17, cum se plânsese Florentina. “A fost o neînţelegere, ne cerem scuze. Mama mea n-a stat la morgă 17 zile, ci numai cinci, de joi, 23 iulie, până luni, 27 iulie. În rest, celelalte aspecte reclamate de mătuşa mea în postare sunt adevărate. Totuşi, eu nu vreau să acuz pe nimeni dintre cadrele medicale, n-am fost acolo şi nu ştiu ce s-a întâmplat”.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean din Buzău analizează veridicitatea acuzaţiilor. ”Am văzut şi eu postarea şi urmează să aflu care este realitatea. Voi reveni cu precizări, imediat ce voi avea date clare”, declară Claudiu Damian, managerul unităţii medicale.