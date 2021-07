De ce fost condamnat Strugurel, primul român care ajunge la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor

În ziua pronunţării sentinţei, judecătorii Curţii de Apel Ploieşti au şi motivat decizia din care reiese că apelul împotriva sentinţei de condamnare la un an de închisoare cu executare a fost declarat inadmisibil pentru că avocatul care a depus apelul nu a fost angajat de inculpat, ci de Baroul Bucureşti, la cererea Centrului de Resurse Juridice, care a intervenit pentru a-l ajuta pe bărbat, un caz social care nu se poate reprezenta singur.

Cum a ajuns bărbatul să fie trimis în judecată

Strugurel Matei a fost trimis în judecată în mai 2020, fiind acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor pentru că „în data de 20.04.2020, în jurul orelor 12:00-13:00, după ce fusese spitalizat în cadrul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, fiind suspect de infectare cu noul tip de coronavirus şi confirmat cu virusul T.B.C., ambele contagioase, fiind testat în acest sens la aceeaşi dată, la ora 09:15, deşi i s-a adus la cunoştinţă că nu are dreptul să părăsească locaţia în cauză fără avizul medicului, nu a respectat măsura de spitalizare dispusă şi înainte de a afla rezultatul testării a fugit din curtea unităţii medicale, deplasându-se cu mijloace de transport în comun pe raza localităţii Buzău, perioadă de timp în care a intrat în contact cu terţe persoane, existând astfel riscul de a transmite ambele virusuri”.

Dosarul, din care reiese că testul pentru Covid-19, al cărui rezultat Strugurel Matei nu l-a mai aşteptat, a ajuns la Judecătoria Buzău. Deşi citat în repetate rânduri, bărbatul nu a fost găsit pentru a se prezenta la proces.

Astfel, Judecătoria Buzău l-a condamnat la un an de închisoare cu executare arătând că „prin părăsirea unităţii spitaliceşti, în condiţiile în care acesta acuza stări de rău, având febră, fără a aştepta rezultatul testării pentru noul tip de coronavirus Sars COV 2 şi cunoscând că a fost diagnosticat cu virusul TBC în cursul anului 2019, fără a avea aprobare/aviz medical care să îi permită acest lucru, încălcând astfel măsurilor dispuse de stat în vederea protejării sănătăţii publice, inculpatul şi-a asumat riscul de a afecta grav sănătatea persoanelor prin transmiterea noului coronavirus sau a TBC-ului”.

Totodată, Judecătoria Buzău a mai arătat că se impune ca pedeapsa de un an de închisoare „îşi va atinge scopul sancţionator si preventiv doar prin executarea efectivă a acesteia”.

Drama lui Strugurel, semnalată de un ONG

După sentinţa pronunţată de Judecătoria Buzău, Centrul pentru Resurse Juridice a intervenit atrăgând atenţia că în cabărbatul judecat şi condamnat în primă instanţă la un an de închisoare cu executare nu are discernământ, fiind un cas social grav.

„Am aflat că are o încadrare în grad de handicap, mai precis, are o dizabilitate psihică accentuată. Din discuţile pe care le-am purtat, am aflat de la specialiştii din Râmnicu Sărat că acesta a locuit într-un centru rezidenţial. Practic, face parte din foştii tineri instituţionalizaţi. Aparent, se pare că nu a supravegheat nimeni modul în care această persoană se încadrează în societate.

Certificatele cu grad de handicap vin şi cu o anexă, un plan de terapii, activităţi şi alte lucruri care trebuie să contribuie la integrarea acestei persoane în societate. Pentru că nu există atât de multe informaţii despre această persoană, înţeleg că e una din persoanele care s-au pierdut din sistem”, declara în ianuarie 2021, Georgiana Pascu, program manager la Centrul de Resurse Juridice, pentru Ziare.com.

Apelul, respins pe procedură

Pentru a veni în sprijinul lui Strugurel, Centrul pentru Resurse Juridice i-a solicitat Baroului Bucureşti să desemneze un avocat care să atace sentinţa pronunţată de Judecătoria Buzău şi să îl reprezinte pe bărbat în apelul judecat la Curtea de Apel Ploieşti.

Astfel, sentinţa primei instanţe a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Ploieşti. Judecătorii de aici au respins, însă, apelul ca inadmisibil pentru că avocatul nu a fost angajat de inculpat.

„Decizia decanului Baroului Bucureşti de desemnare a unui avocat pentru a-l asista/reprezenta pe inculpatul Matei a fost dată la solicitarea Centrului de Resurse Juridice, iar nu la solicitarea persoanei direct interesate, respectiv a inculpatului. În aceste condiţii, în care avocatul nu a fost împuternicit în nici un fel să exercite vreun drept procesual pentru inculpat, Curtea apreciază că, în conformitate cu art.409 alin. 2 C.p.p., apelul declarat de avocat este un apel declarat de o persoană fără calitate şi pe cale de consecinţă este inadmisibil”, a arătat Curtea de Apel Ploieşti în sentinţă, care este definitivă. Acum Poliţia trebuie să îl caute pe Strugurel Matei şi să îl ducă la închisoare.