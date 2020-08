Daune morale de 80.000 de lei cerute de o femeie din Buzău terfelită pe Facebook de o consăteancă

Reclamata a afirmat, printre altele, pe Facebook, că femeia că a întreţinut relaţii cu bărbaţi însuraţi şi că a făcut un avort pe când era minoră.

„Nu a mai găsit p.... până în Anglia la nimeni...“; „Să o mai ducă M. la avort cum a mai dus-o la 16 ani”; „Panarama dracului că te fac de râs în tot satul l-ai avut când nici f... la p... nu.ţi dăduse..... panarama dracului... de curvă ce eşti te-a lăsat... fă proasto.... panarama dracului o să pun pe facebook să vadă toată lumea o căţea în călduri ca tine”, a scris pârâta în online (rolii.ro - ortografia aparţine autoarei).

Femeia a răspuns la comentarii: „Potoleşte-te şi nu mă mai acuza! Nu îţi dau voie să îmi vorbeşti aşa şi dacă nu încetezi merg la tribunal", ceea ce a şi făcut.

Instanţa a reţinut că invectivele pârâtei au urmărit denigrarea, ofensarea femeiii şi că pârâta a făcut aceste afirmaţii cu vinovăţie, având intenţia de a afecta reputaţia reclamantei, a o decredibiliza şi de a-i afecta demnitatea.

“Este de presupus că, prin afirmaţiile pârâtei, reclamanta a suferit un prejudiciu de imagine, în condiţiile în care reclamanta şi pârâta au prieteni comuni pe reţeaua de socializare. Există, aşadar, un raport de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu. Stabilirea cuantumului daunelor morale presupune o apreciere, in raport de criterii precum consecinţele negative suferite de victimă, in plan fizic si psihic, importanta valorilor sociale lezate, măsura in care au fost atinse aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, vinovăţia persoanei răspunzătoare”, se arată în considerentele deciziei 331/2020 pronunţate de Judecătoria Pătârlagele (rolii.ro).

De ce a considerat instanţa că suma de 80.000 e lei e prea mare

Instanţa a apreciat că, prin admiterea acţiunii civile şi acordarea unor despăgubiri în cuantum de 10.000 lei, reclamantei i se acordă o satisfacţie echitabilă, întrucât ofensele aduse de către pârâtă, nu au ajuns la cunoştinţa unui număr foarte mare de persoane, reputaţia reclamantei nefiind în totalitate afectată.

Instanţa a decis şi obligarea pârâtei la publicarea hotărârii de condamnare într-un ziar de largă circulaţie şi interzicerea ca aceasta să mai distribuie imaginea şi fotografiile cu reclamanta pe Facebook sau pe orice altă reţea de socializare.

Decizia, pronunţată în primăvara acestui an nu este definitivă.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Soţul Steluţei Cătăniciu, angajat de lux la Hidroelectrica, a vândut acţiuni de 675.000 de lei firmei „unui prieten”