Căruţa tunată care face furori în Bărăgan are claxon, lumini de semnalizare şi radio VIDEO

Cu o astfel de prezentare ne întâmpină nea Nicu Ţâru, proprietarul celei mai luxoase căruţe din judeţul Buzău. Atelajul pe care ni-l arată se încadrează la ”full option”, se laudă proprietarul lui.

Căruţa lui nea` Ţâru are stopuri, lumini de semnalizare, claxon şi aparat de radio, toate alimentate de la un acumulator auto. Scaunele sunt şi ele confortabile, exact ca într-un microbuz, de unde au şi fost luate.

”Toată lumea rămâne uimită, trec maşinile şi claxonează, alţii opresc şi merg în paralel ca să îl filmeze cu telefoanele, îl întreabă cine a făcut-o. Copiii din familie abia aşteaptă să fie plimbaţi de bunicul”, spune Georgică Ene, nepotul căruţaşului vedetă.

Căruţa are doar un cal putere, însă nu unul oarecare, se mândreşte proprietarul ei. Iapa Doina beneficiază şi ea de hamuri speciale, cumpărate de la curelari renumiţi în breaslă, pentru că altfel căruţa nu ar mai fi una de fiţe, care să atragă privirile.

”Când ies pe stradă, toţi sunt cu ochii pe mine pentru că nu are nimeni pe aici asemenea căruţă. Am fost şofer de meserie şi am rămas cu pasiunea asta şi după pensionare”, spune Nicu Ţâru.