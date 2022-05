Banca de Resurse Genetice Vegetale, noul proiect al cercetătorului care a condus Staţiunea Legumicolă Buzău. Costel Vânătoru: „Este premieră în România“

La jumătatea lunii mai, Costel Vânătoru şi-a luat rămas bun de la colegii din Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) pentru a se dedica unui proiect gândit şi pus pe picioare de el.

Este vorba despre Banca de Resurse Genetice Vegetale.

”La staţiune am activat 36 de ani. A fost primul loc de muncă. Am ocupat toate poziţiile, am fost muncitor, şef de echipă, tehnician, şef de echipă, cercetător ştiinţific. Am parcurs toate gradele în cercetare şi pentru o scurtă perioadă de timp am şi condus unitatea în calitate de director”, spune Costel Vânătoru.

În prezent Vânătoru coordonează o echipă formată din şapte cercetători. O parte din echipa de la staţiunea de cercetare l-a urmat pe Costel Vânătoru şi în acest proiect.

Ultima venită este Matilda Popescu, o cercetătoare din Bucureşti, cu 30 de ani experienţă în cadrul Laboratorului Central pentru Determinarea Calităţii Seminţelor, ce funcţionează sub coordonarea Ministerului Agriculturii.

În prezent, noua unitate are în inventar peste 20.000 de genotipuri de plante, dar va avea o capacitate de stocare mult mai mare. Astfel, soiurile de legume, plante aromatice şi medicinale vor putea fi păstrate în siguranţă pe termen mediu şi lung.

”O iau de la zero, cu speranţa că voi face ceva bun aici, ceva util ţării, şi voi lăsa în urma mea ceva care să amintească că am trecut pe acest pământ”, declară Costel Vânătoru, directrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale.

Foto I. Bunilă

Ideea înfiinţării unităţii de cercetare i-a venit buzoianului în urmă cu mai mulţi ani, pentru că România nu avea o astfel de instituţie, iar mii de soiuri de legume au fost pierdute în ultimii ani. Drumul parcurs a fost unul extrem de anevoios.

”Acest nou proiect a trecut prin mai multe etape. În primul rând, pe partea legislativă, a trebuit să convingem Guvernul că avem nevoie de o instituţie care să conserve resursele genetice, o instituţie specializată pe acest domeniu. Nu aveam o instituţie care să conserve resurse în domeniul legumiculturii, horticulturii, plantelor aromatice şi medicinale”, spune Costel Vânătoru.

Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău a fost înfiinţată prin Hotărâre de Guvern în anul 2019. A început să funcţioneze abia în 2021, atunci când au fost făcute primele angajări.

Foto I. Bunilă

Organigrama prevede 30 de posturi în această instiuţie, însă până în prezent aici îşi desfăşoară activitatea 18 persoane: şapte cercetători, două contabile, doi tehnicieni şi şapte muncitori.





Astfel, soiurile de legume, plante aromatice şi medicinale vor putea fi păstrate în siguranţă pe termen mediu şi lung. Importanţa strategică a acestei bănci de gene se vede şi în războiul din Ucraina, acolo unde rezerva genetică a ţării a fost bombardată încă din primele zile ale conflictului.