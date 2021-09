Afacerea cu miere prelucrată printr-o reţetă inventată de un buzoian cucereşte România

După omogenizarea în malaxoare speciale, compoziţia este scufundată în recipientul plin cu miere din cea mai bună calitate. La aromatizare, mai pot fi utilizate şi alte fructe, precum gutuile, prunele sau vişinele, dar şi afine ori boabe de cătină.

Constantin Pascu este inventatorul Melinis-ului, produs dezvoltat cu ajutorul unui fizician, Daciana Taraşi, şi al Marietei Iorga, inginer.

”Folosim miere de salcâm, care este miere nobilă, cu proprietăţi terapeutice. Apoi, proprietăţile petalelor de trandafir şi a celorlalte fructe sunt păstrate în miere deoarece vorbim de un proces de deshidtratare lentă, la temperaturi joase. Nimic de aici nu trece peste 35 de grade Celsius”, explică Daciana Taraşi, fizician.

Melinis-ul produs în fabrica din Nişcov este un sortiment unic pe piaţă, ajuns deja la faza de brevetare. Noutatea constă, printre altele, în metodele şi timpii alocaţi îmbinării elementelor din compoziţie.

Orice abatere de la reţetă s-ar solda cu fermentarea produsului.

Delicioasele produse au ajuns deja în câteva magazine de produse tradiţionale şi urmează să fie promovate la târguri alimentare. Un borcan de Melinis costă în jur de 30 de lei.

La mai puţin de un an după lansarea primelor sortimente de Melinis, portofoliul produselor realizate prin această metoda inventată de buzoianul Constantin Pascu se extinde rapid, în urma atragerii unor colaboratori din ţară.

Împreună cu firme din Dâmboviţa, Braşov şi Vaslui, buzoienii au lansat conserve dulci pe bază de aronia şi miere polifloră, goji, dar şi un nou sortiment de miere cremă cu trandafiri.

”Valoarea tehnologiei se remarcă prin dezvoltarea continuă a gamei de produse. Iniţial am lucrat pe produse cu miere de salcâm şi fructe sau petale de trandafiri. Pe măsură ce am căpătat gustul şi priceperea experimentării, am obţinut combinaţii cu totul noi”, spune Constantin Pascu, inventatorul Melinis-ului.