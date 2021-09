Actorul Franco Nero, prezent la festivalul artelor, din Buzău: „Am fost născut pentru cinema”

Primul sezon al serialului Django, o adaptare liberă a filmului original, va avea zece episoade şi este filmat integral în România. O scurtă apariţie o va avea Franco Nero, actor care a dat viaţă personajului în primul film pe această temă, realizat în 1966 de regizorul Sergio Corbucci.

Prezent la Buzău, ca invitat special în cadrul Festivalului Internaţional al Artelor, Franco Nero a ţinut să împărtăşească informaţia conform căreia producătorii serialului Django au inventat un personaj special pentru el.

„Producătorul acestei serii m-a contactat, cu multe luni în urmă, să mă întrebe dacă vreau să apar ca invitat special. I-am răspuns că nu, nu cred că vreau. Dar, a insistat şi a reuşit. Deoarece a spus că este ca un omagiu adus adevăratului Django, în mai am acceptat să am o apariţie specială. Aşa că au inventat un personaj în această poveste, un preot, un reverend, îmbrăcat tot în negru, cu pălărie şi haină lungă. Am filmat câteva zile, pe o vreme foarte călduroasă, în luna iulie”, a declarat Franco Nero.

„Sunt împotriva televiziunii. Am fost născut pentru cinema”

Starul italian, care a bifat în lunga sa carieră peste 200 de filme, toate pentru marele ecran, a mărturisit că, iniţial a refuzat propunerea venită de la producătorii serialului, întrucât a ajuns să adune multe motive de antipatie faţă de producţiile de televiziune.

„Sunt împotriva televiziunii. Am fost născut pentru cinema, ecran mare, nu televiziune. Nu m-am simţit în largul meu, la filmări, pentru că e vorba de televiziune, deşi bugetul e foarte mare, de milioane şi milioane de euro. Nici în cinema nu sunt atâţia bani. Iată şi de ce televiziunea a ucis cinematografia. Încă sper că cinema-ul va continua că sunt mulţi cei care merg la cinema, să vadă filmul pe ecran mare şi să viseze. La televizor, acum, mai mănânci, vorbeşti la telefon, nu este respect pentru munca depusă acolo”, spune marele actor italian.

Franco Nero, unul dintre cei mai apreciaţi actori din toate timpurile, este invitatul de onoare al festivalului Buzău International Arts Festival. Starul a primit de la organizatorii festivalului un premiu special, pentru întreaga sa contribuţie la dezvoltarea artei cinematografice şi a artelor, în general. Acesta s-a întâlnit cu spectatorii care au vizionat filmul original, lansat în 1966.

Festivalul „Buzău International Art Festival” vine cu 100 de filme, dintre care 55 vor intra în competiţie şi vor reprezenta 23 de ţări din Europa. De asemenea, festivalul vine, aşa cum i-a obişnuit pe buzoieni, cu multe premiere.