Ultimul mesaj al lui Călin Farcaş, tânărul mort după ce a aşteptat doi ani un transplant de plămâni: „Nu mai am putere să mă lupt şi cu statul“

Călin Farcaş avea 29 de ani şi până acum trei ani era un om normal. A fost însă diagnosticat cu o boală extrem de rară: hipertensiune pulmonară, afecţiune care îi afecta vasele de sânge din interiorul plămânilor. În ultimii doi ani a fost dependent de un aparat de oxigen şi ţintuit într-un scaun cu rotile.

„Acum trei ani eram o persoană perfect normală, aveam un loc de muncă. Nu aveam nici cea mai mică idee că în doi ani voi fi pus pe butuci de această boală”, povestea Călin Farcaş.

Singura lui şansă la viaţă era un transplant de plămâni. Operaţia nu s-a putut face în ţară din cauza lipsei de resurse. Călin şi familia sa au încercat la mai multe clinic din străinătate printre care şi AKH Viena, dar a fost refuzat deoarece România nu este membră cu drepturi depline a Eurotransplant, o organizaţie internaţională care încurajează şi coordonează transplanturile de organe în mai multe ţări. România are un acord de principiu cu Eurotransplant, dar acesta nu este semnat pentru că ţara noastră nu şi-a îndeplinit obligaţia de la da organe la schimb. Abia anul acesta protocolul a început să funcţioneze cât de cât când ţara noastră a reuşit să dea la schimb doi plămâni. Astfel, chiar dacă Ministerul Sănătăţii şi-a dat acordul pentru un transplant de plămâni în cazul lui Călin, această aprobare a fost doar une pur teoretică.

Protest în stradă

Călin Farcaş nu a renunţat însă la luptă şi a protestat în luna aprilie alături de familie, prieteni şi sute de braşoveni care i s-au alăturat în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

„Împreună trebuie să tragem un semnal de alarmă faţă de sistemul nostru de sănătate, care, în timp, a ajuns la acest stadiu, să nu îţi mai poată acorda ajutorul de care ai nevoie. În această situaţie sunt eu acum, dar mâine poate fi oricine, acesta este crudul adevăr, deşi nu mi-aş dori ca cineva să treacă prin ce trec eu acum. Cerem două lucruri simple, garantate de Constituţia României: dreptul la viaţă şi dreptul la sănătate. Eu unul am de gând să lupt până în ultima clipă“, spunea Călin, la protestul din luna aprilie.





Refuzat cu banii în mână

Oamenii s-au mobilizat rapid şi în 72 de ore s-au strâns 200.000 de euro pentru Călin. Banii nu i-au ajutat în Europa. Chiar dacă putea plăti transplantul clinicile l-au refuzat tot din cauza lipsei unui acord clar cu Eurotransplant. O apropiată a familiei lui Călin spune că de fiecare dată răspunsul a fost acelaşi. Intervenţia nu se poate face din lipsa acordului. Nimeni nu i-a respins pe motiv că starea de sănătate a lui Călin ar fi fost prea gravă.

Călin Farcaş a reuşit să găsească o clinică din India care să facă transplantul, dar a fost prea târziu. Actele necesare şi găsirea unei aeronave dotată corespunzător au durat prea mult. Călin a ajuns joia trecută la Institutul Marius Nasta din Bucureşti cu insuficienţă cardiacă şi a fost internat la Terapie Intensivă. Vineri seara a postat ultimul său mesaj.



















„Cu greu reuşesc să mă mai ţin de la o zi la alta, să supravieţuiesc, îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care mi-o mai dă ca să mă pot bucura de ea. Nu mai am putere să mă lupt şi cu statul, deşi singurul impediment pe care îl am este un acord cu o clinică din Europa care să mă salveze. Este extrem de frustrant şi umilitor prin ce am putut să trec, dacă eram membru al oricărui alt stat din Europa eram salvat până acum. Nu doresc nimănui să treacă zilnic aproape razant pe lângă sfârşit“, a fost ultimul mesaj al lui Călin Farcaş.

Tânărul de 29 de ani a murit luni seara la ora 21.00 în urma unui stop cardio-respirator. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul lui Călin Farcaş. Potrivit unui comunicat al instituţiei, în cazul acesta este analizată încălcarea prevederilor din Constituţie privind dreptul la viaţă şi la ocrotirea sănătăţii. În România sunt în acest moment 35 de persoane care aşteaptă un transplant pulmonar. Deşi Spitalul Sfânta Maria din Bucureşti are acreditare pentru transplant de plămâni din 2016, însă prima intervenţie de acest fel a fost făcută abia la finalul lunii aprilie 2018.

Fostul ministru al sănătăţii Vlad Voiculescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur la adresa sistemul sanitar românesc.

„Pentru Călin s-au mobilizat sute de oameni să îi dea şansa la viaţă pe care statul i-o confiscase. Călin avea 29 de ani. Călin avea recomandare de transplant pulmonar. Transplant pulmonar care la noi nu a fost posibil pentru că avem un centru la început de drum, iar la centrele mari din străinătate, românii nu mai sunt primiţi. Călin a fost respins de AKH Viena nu datorită patologiei complexe ci pentru faptul că era român, şi cu statul român există un anumit tip de "înţelegere". Ar putea fi numită la fel de bine şi "neînţelegere". Ministerul Sănătăţii are obligaţia să facă de urgenţă curăţenie în viermuiala (cuib de vipere este prea mult) de la Agenţia Naţională de Transplant şi să introducă România în Eurotransplant. Chiar dacă asta o să strice treburile câtorva infractori cu talent şi titluri din transplantul românesc. Oamenii cinstiţi - medici şi pacienţi - o să aibă de câştigat. Astea sunt momentele care ne amintesc tuturor că să fii român înseamnă şi să fii prizonier al incompetenţei statului român şi al nemerniciei reprezentanţilor lui“, a scrie pe contul personal de Facebook, fostul ministru al sănătăţii Vlad Voiculescu.