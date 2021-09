Tânăr ajuns în scaunul cu rotile: „Să nu renunţaţi niciodată! Reconstruiţi-vă, bazându-vă pe calităţile voastre“

Era un tânăr obişnuit, cu visuri şi speranţe, cu dorinţa de a se distra şi de a avea prieteni. Totul s-a năruit, însă, treptat şi, din 15.05.2015 – o dată care i-a rămas în memorie ca o obsesie – nu a mai putut merge şi a avut nevoie pentru deplasare de un scaun rulant.

Alin Huţanu are 33 de ani şi, înainte de vârsta de 27 de ani nu s-a gândit că va depinde de alţii să se deplaseze sau de ajutorul unui scaun cu rotile.





„Nu am suferit un accident. A fost vorba de o boală autoimună de etiologie neprecizată. S-a desfăşurat totul treptat, pentru că am avut mai multe semne cu câteva zile înainte. A fost un şoc faptul că am rămas în scaun de la data respectivă. Medicii cu care am intrat în contact mi-au spus că este vorba de o boală autoimună, dar nimeni nu a putut preciza cauza ei”, îşi începe povestea tânărul braşovean.

A crezut că lumea s-a sfârşit, însă, treptat, şi-a găsit prietenii şi, cu ajutorul acestora, motivaţia de a merge mai departe şi de a face lucruri frumoase în viaţă.





Alin spune că oamenii minunaţi alături de care face sport i-au deschis o nouă portiţă şi l-a ajutat să ducă un stil de viaţă cât de cât sănătos.

„Încercările pe care le-am avut dintotdeauna nu au fost deloc simple. Sunt întotdeauna frustrări pe care le încearcă un om, mai ales în situaţia în care se vede sănătos şi începe să-şi piardă această sănătate, dar, pentru mine, sprijinul familiei a contat enorm, sprijinul oamenilor când am ajuns pentru prima oară la sala de sport şi am văzut că sunt atâţia cu dizabilităţi cu familii, cu copii, care au joburi şi care reuşesc să trăiască independent, m-a făcut şi pe mine să am ambiţia de a reuşi”, continuă Alin.

Până atunci, pentru Alin era imposibil să îşi calce mândria şi să apeleze la ajutorul semenilor. Când a aflat că noii săi prieteni au primit un ajutor extrem de important, în primul rând moral, a reuşit să treacă peste prejudecăţi şi să se lase ajutat.

„Această experienţă m-a făcut să apelez la anumite fundaţii, să le solicit ajutorul şi, împreună cu ajutorul lor, să pot să ajung şi eu să fiu angrenat în anumite proiecte de viitor şi, astfel, nu mi-am pierdut ambiţia şi sunt convins că pot şi eu să realizez mult mai multe”, se destăinuie Alin.

Tânărul are un mesaj pentru cei pe care soarta îi loveşte la fel de greu ca şi pe el. „Să nu-şi piardă răbdarea, să nu-şi piardă cumpătul. Pe mine, credinţa în Dumnezeu m-a ajutat şi îi mulţumesc Lui Dumnezeu că am ajuns în aşa fel încât, plecând de jos, să îmi reconstruiesc, în primul rând, încrederea în abilităţile proprii şi, cu ajutorul kinetoterapeuţilor, să văd exact unde mă situez, ce pot să fac, unde am potenţia să pot să cresc şi unde voi reuşi să am rezultate şi pe ce pot să mă axez”, mai spune tânărul.

Deocamdată, Alin nu are un loc de muncă, este doar jucător de handbal şi baschet, din când în când mai face plimbări cu caiacul şi îşi doreşte să facă bunjee jumping, să sară cu paraşuta şi să ajungă pe un scaun de schi.

„În afară de sport îmi place să ascult muzică, îmi place să scriu poezie, îmi place să improvizez pe ritm, îmi place să mă plimb foarte mult, nu neapărat în ritm de sport, dar îmi place foarte mult să cred că am ceva de făcut ca să nu pierd timpul”, a încheiat Alin.

Tânărul braşovean a reuşit să treacă peste perioada grea în care simâea că lumea s-a năruit şi îi îndeamnă şi pe alţii să nu-şi piardă încrederea şi ambiţia şi să continue să îşi valorifice calităţile native.

