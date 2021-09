One World Festival din Braşov, festivalul filmelor făcute de sau despre femei

One World Festival este la Braşov de joi până duminică FOTO Ioan Buciumar

De joi şi până duminică, Braşovul găzduieşte a doua ediţie a festivalului One World Romania. Festivalul de film documentar dedicat drepturilor omului are în acest an ca temă egalitatea de gen. Partenerul local al festivalului este Artburg.

„Majoritatea filmelor sunt făcute de femei ori au în centrul atenţiei femeia. Pentru noi a fost foarte important să alegem teme care ştim că sunt de interes în Braşov, de exemplu am ales un film care tratează tema autismului şi am făcut o dezbatere mare pe tema autismului”, a dezvăluit Laura Căpăţână, reprezentant Artburg.

Festivalul a debutat joi seară, de la ora 20:00, la Bastionul Artiştilor, cu un film extrem de interesant.

„O s-avem filmul de deschidere „Pământul este albastru ca o portocală”, realizat de o ucraineancă, Irina Ţilici, care va fi cu noi la vizionare, la Bastionul Artiştilor. Este un film foarte curajos, care vorbeşte despre războiul din Ucraina şi cum se adaptează oamenii de acolo la acesta”, a explicat reprezentanta departamentului comunicare al One World Romania, Monica Stan.

Fiecare film va fi urmat de o dezbatere, astfel încât spectatorii să îşi poată exprima impresiile şi părerile. Festivalul este un eveniment cultural cofinanţat de Consiliul Judeţean Braşov.

Vă mai recomandăm: