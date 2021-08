Muzicieni din SUA şi din Franţa vin la Braşov Jazz & Blues Festival VIDEO

De joi, 2 septembrie, până duminică, 5 septembrie, Braşovul va fi gazda celei de a 9-a ediţii a Festivalului de Jazz şi Blues. 38 de artişti din 8 ţări şi zeci de artişti locali vor urca pe scena festivalului.

„Este prima dată când Braşov Jazz & Blues Festival are trei scene. Dacă până acum am crescut, am învăţat cum să facem un eveniment, am considerat că a venit momentul să extindem acest festival în Piaţa Sfântul Ioan, în Piaţa Brassai şi, o noutate, în Parcul Central Nicolae Titulescu”, a anunţat organizatorul evenimentului, Marian Gîlea.

Parcul Nicolae Titulescu este destinat familiilor cu copii şi aşa va rămâne şi pe durata festivalului. Aici vor avea loc ateliere şi proiecţii de filme definitorii pentru iubitorii de muzică, la care pot asista părinţii, împreună cu cei mici.

Mai mult, aici va fi şi un pian de 7 metri, la care cei interesaţi vor putea cânta cu picioarele. La scena din Piaţa Brassai vor evolua artiştii locali, iar în Piaţa Sfântul Ioan, artiştii internaţionali.

„Sunt artişti internaţionali, sunt artişti braşoveni, iar noi am încercat să creăm un program astfel încât să nu se suprapună foarte mult evenimentele. Din acest motiv, concertele din Piaţa Brassai sunt pe timpul zilei, în timp ce în Piaţa Sfântul Ioan sunt seara. Avem artişti din Franţa, din America, din toate colţurile lumii şi cred că va fi o ediţie interesantă”, a mai precizat Marian Gîlea.

La evenimentele din Piaţa Brassai şi din Parcul Central, intrarea este liberă şi singurele obligaţii ale spectatorilor sunt să poarte mască şi să păstreze distanţa fizică dintre persoane. În schimb, la evenimentele din Piaţa Sfântul Ioan, intrarea se face pe bază de bilet, iar cei interesaţi trebuie să prezinte un certificat de vaccinare sau un test negativ sau să fie în perioada de maxim 180 de zile de când au contractat boala. De asemenea, măştile sunt obligatorii.

Vă mai recomandăm: