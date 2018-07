CJ Braşov împrumută bani din fondurile pentru aeroport pentru plata salariilor la Protecţia Copilului. Guvernul a tăiat 90 de milioane de lei din buget

Din cauza tăierilor de buget sunt probleme la mai multe instituţii, însă cea mai gravă situaţie este la Protecţia Copilului. Conform prevederilor legale, judeţul Braşov ar trebui să primească de la bugetul de stat, din cote defalcate de TVA, 90% din totalul cheltuielilor de funcţionare a acestei instituţii (excluzând investiţiile), iar Consiliul Judeţean Braşov să acopere din bugetul propriu diferenţa de 10%. La momentul aprobării bugetului judeţului pe anul 2018, DGASPC a primit din TVA pentru cheltuieli descentralizate doar suma de 25.750.000 lei. Pentru a nu bloca activitatea Direcţiei, Consiliul Judeţean Braşov a alocat din bugetul propriu suma de 22.518.000 lei. Astfel, faţă de cota legală de 90% fonduri alocate de la bugetul de stat şi 10% bani din bugetul judeţului, s-a ajuns în situaţia ca finanţarea DGASPC să se constituite din 53% fonduri de la bugetul de stat şi 47% din bugetul judeţului. Singura soluţie ar fi o rectificare bugetară la nivel naţional, dar nu se aude nimic în acest sens.

„Nu avem nicio comunicare privind o rectificare pozitivă şi ne aflăm în situaţia în care ajungem la blocaje în derularea activităţii unor instituţii din subordine sau la imposibilitatea continuării unor investiţii. Concret, deşi am alocat la începutul anului 43% din fondurile necesare funcţionării DGASPC, această instituţie mai are nevoie de 18.224.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal până la sfârşitul anului. Mai exact, DGASPC nu mai poate asigura fondul de salarii începând cu luna septembrie. În acest context, am ajuns la concluzia că este absolută necesară o rectificare bugetară a bugetului propriu, astfel încât să reuşim să asigurăm salariile DGASPC pe luna august (4.800.000 lei, fonduri luate din capitolul destinat Aeroportului Internaţional Braşov - Ghimbav), cu speranţa că între timp guvernul va proceda la rectificarea bugetară mult-promisă”, explică Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.

Bani luaţi de la investiţii

Dacă Guvernul nu va aloca noi fonduri Consiliul Judeţean va fi nevoit să taie de la investiţii pentru ca unele instituţii să poate funcţiona. „Singura sursă disponibilă, în situaţia în care nu primim bani de la bugetul de stat, o constituie, din nefericire, capitolul de investiţii. În ciuda situaţiei financiare dificile, la acest moment am reuşit să recreionăm graficele de lucrări, astfel încât să putem disponibiliza aceste sume pentru DGASPC, dar ni se pare total inadmisibil să periclităm investiţii de care depinde viitorul Braşovului. Am propus diminuarea cheltuielilor aferente construirii unor etape ale Aeroportului Braşov cu suma de 8.656.000 lei, realocarea sumei de 1.215.000 lei prevăzută pentru realizarea procedurilor de zbor instrumental şi diminuarea cu 3.000.000 lei din bugetul alocat reabilitării drumului DJ 132, în contextul în care pentru Aeroport ne putem baza în prezent şi pe creditul angajat anul acesta, iar pentru drumul judeţean respectiv urmează să reluăm procedura de licitaţie. Subliniez că este o măsură temporară, dictată de lipsa acută de fonduri, şi atrag atenţia că în cazul în care nu se va aproba o rectificare pozitivă la nivelul Guvernului, riscăm să blocăm activitatea unor instituţii de ocrotire socială, a unor instituţii spitaliceşti, dar mai ales a proiectelor de investiţii proprii“, mai spune Adrian Veştea.